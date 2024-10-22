Влияние холодной погоды на детские глаза: как избежать раздражения и сухости

Высокая влажность и сильный ветер на улице и, наоборот, чрезмерная сухость и удушье в помещении; короткий день и вследствие этого увеличение времени пребывания дома за ноутом или телефоном; отключение света и попытка преодолеть осеннюю хандрю ночными переписками в соцсетях; тяга к вредной – углеводной и сладкой – пище и склонности чаще болеть простудами и ОРВИ – так коротко можно охарактеризовать главные факторы, влияющие на состояние детских глаз в холодное время года.

Что негативно влияет на глаза осенью и как исправить нежелательные последствия, рассказывает эксперт с 15-летним стажем, член Ассоциации детских офтальмологов Украины, врач клиники "Эксимер" Наталья Свищева.

Ветры

Кроме слезотечения от сильного ветра (тот же результат будет, если малыш длительно посидит под включенным на обогрев кондиционером), есть и другие опасности.

Во-первых, попадание в глаза пылинки, песка, пыли, мелких долек листьев и т.д. Особенно если ребенок играет на площадке или попадает в пыль, образующуюся между домами. Хорошо, когда инородное тело сразу выйдет со слезами. Но иногда избавиться от пылинки никак не получается, ребенок трет глаза, чем травмирует роговицу и заносит инфекцию.

Не считая того, инфицироваться можно иным образом, но также по ветру. Вирусный конъюнктивит передается воздушно-капельным путём, поэтому это нередкое заболевание осенью в детских коллективах. Результат – покраснение глаз, зуд, слезотечение, отек.

Третий вред от ветра – он разносит пыльцу растений-аллергенов. Вы думали, что в октябре уже ничего не может провоцировать сезонную аллергию? Ошибаетесь. В зависимости от региона продолжительность цветения полыни и славной амброзии длится вплоть до ноября! Симптомы будут практически такими же, что и при конъюнктивите.

Как помочь:

1. Инородное тело вымойте обычной водой. Не нужно какой-либо кипяченой, суперочищенной или сразу противомикробной капли. Чувство дискомфорта не проходит? Идите к офтальмологу – пылинка может быть такой мелкой, что ее увидит и удалит только врач. Он же и оценит состояние глаза и при необходимости назначит соответствующие капли – противовоспалительные или антибактериальные.

2. В случае конъюнктивита – никакого самолечения. Здесь советы из интернета или даже опытного провизора будут не в пользу – только специалист определит тип конъюнктивита, а он бывает бактериальным, вирусным или аллергическим и пропишет эффективную терапию. Например, промывание или закапывание глаза антисептическими, антибактериальными средствами.

3. Аллергический конъюнктивит лечит либо семейный врач, либо офтальмолог с аллергологом, если заболевание возникло впервые. Назначается антигистаминная терапия: спреи, капли и таблетки. Конечно, если вы знаете, на что ребенок реагирует, лучше заранее принять меры, ведь средства от аллергии имеют накопительный эффект.

Вирусные инфекции

К сожалению, в межсезонье как малыши, так и подростки чаще болеют простудами и острыми инфекционными или вирусными инфекциями. Ветрянка, краснуха, корь, грипп, ОРВИ, аденовирусы, ECHO, Коксаки, ковид.

Эти заболевания отражаются и на состоянии глаз: они краснеют, воспаляются, развивается конъюнктивит, блефарит. Иногда, как при цитомегаловирусе или герпесе, поражается роговица и развивается кератит или внутренние структуры глаза – иридоциклит, средняя оболочка – увеит, сетчатка – ретинит, зрительный нерв – неврит. Такие заболевания часто требуют лечения в стационаре. С другими можно справиться амбулаторно.

Как помочь

Вирусную инфекцию невозможно предупредить. Поэтому наблюдайте за ребенком, обязательно покажите его педиатру, тот назначит антисептические капли. Если краснота и другие дискомфортные явления не проходят в течение 4-5 дней, идите к офтальмологу. Особенно, когда маленький больной жалуется на светобоязнь или ухудшение зрения.

Сухость воздуха

Когда за окном становится холоднее, хочется хотя бы дома не мерзнуть. Так что начинают на полную мощность работать обогреватели, кондиционеры, теплые полы, а затем включается и центральное отопление.

Так мы достигаем комфортной температуры, но теряем необходимую влажность в помещении. Это оказывает влияние на состояние слезной пленки и муцинового слоя, защищающего глаза от сухости. В результате нарушается работа слезных и мейбомиевых желез, которые вырабатывают слезу и специфический защитный секрет.

Последствиями синдрома сухого глаза являются краснота, зуд, жжение, ощущение песка и даже снижение качества зрения.

Как помочь:

1. Несмотря на стремление сохранить тепло, все же проветривайте помещение.

2. Используйте увлажнители воздуха.

3. Капайте при необходимости глаза увлажняющими каплями. А вот какими определит офтальмолог, ведь капли имеют разный спектр действия: восстанавливают влагу, липидно-муциновый слой или сочетают эти две функции.

Гаджеты

Холод, дожди, плохая погода, короткий световой день разгоняют детей по домам. А что они там делают? Сидят в компьютерах, планшетах, телефонах.

Фокусировка на одной точке на короткой дистанции приводит к астенопии (зрительной усталости), а также развитию или прогрессированию близорукости. Кроме того, дети нередко страдают от сухости глаз, потому что сосредоточенные на видео или играх перестают моргать глазами, что препятствует обновлению слезной пленки.

Как помочь:

1. Контроль времени взаимодействия с гаджетами. В зависимости от возраста это может быть от 30 минут в день до 20-25 минут в час.

2. Обязательный отдых. 20 минут ребенок играет или работает за компьютером, 20 секунд созерцает в окно какой-то объект, расположенный в 6 метрах. Так расслабляются внутриглазные мышцы, отвечающие за остроту зрения.

3. Выгоняйте свое любимое чадо на улицу, вон финские и норвежские дети гуляют в любую погоду или непогоду. Кстати, согласно исследованиям 1,5-2-часовые прогулки на свежем воздухе компенсируют работу за компьютером и предотвращают развитие близорукости.

4. Купите качественные увлажняющие капли без консервантов на основе гиалуроновой кислоты.

Свет

В октябре-ноябре уже не хватает солнца, к тому же из-за перегрузки на электросети снова начинаются веерные отключения света. Как это влияет на детские глаза?

Во-первых, уменьшается выработка витамина D естественным путём. Во-вторых, дети, не замечая течения времени, часто сидят во тьме – и не просто сидят, а учатся, скролять в телефоне, играют в ноутбуке. Еще хуже, когда пропадает электричество и все в полной темноте залипают в гаджетах, считая, что света от экрана будет достаточно. Однако так глазные мышцы перенапрягаются, что приводит к зрительной усталости, сухости и даже головным болям.

Как помочь:

1. Сбалансируйте питание или при необходимости профилактическую дозу витамина D. Какую именно, определит педиатр или семейный врач.

2. Организуйте правильное рабочее место ребенка, лучше у окна, с хорошим комнатным освещением и дополнительной лампой.

3. При веерных отключениях электричества включайте лед-лампы.

4. Следите, чтобы ребенок не наклонялся низко над тетрадкой, когда выполняет уроки. Если он так делает, значит, освещения недостаточно – включите настольную лампу. Или у школьника ухудшилось зрение, нужно посетить офтальмолога.

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