Влияют ли гормоны на появление новых и увеличение старых родинок: рассказывает врач Богомолец

Хотя гормоны оказывают определенное влияние на появление новых родинок и изменение старых, ключевую роль в перерождении играют несколько иные факторы.

Врач Ольга Богомолец объяснила, влияют ли гормоны на образование родинок и их изменение. Ответ на этот вопрос довольно неоднозначен: гормоны могут оказать определенное влияние, но главными факторами риска перерождения родинок остаются солнечное излучение, генетика и возраст.

Солнце, ультрафиолет и генетика: ключевые факторы риска

Основными причинами, влияющими на появление новых родинок и смену старых, являются солнечное излучение, ультрафиолет и генетическая предрасположенность. Именно эти факторы играют решающую роль в формировании рисков перерождения родинок в злокачественные новообразования. Даже если вы не находитесь под прямыми солнечными лучами, длительное влияние ультрафиолета, например в солярии, может оказать негативное влияние.

Как гормоны влияют на родинки

Хотя гормоны не являются главной причиной изменений в родинках, определенное влияние они все же оказывают. Особенно это заметно в период гормональных изменений в организме: во время полового созревания, беременности или менопаузы. В эти моменты можно наблюдать появление новых родинок или изменение вида имеющихся. Однако сами по себе гормональные изменения не приводят к злокачественному перерождению.

Возрастные изменения и риск

С возрастом, когда гормональная система становится менее активной, это может влиять на иммунную систему. Сниженная активность иммунитета повышает риск развития злокачественных новообразований, включая меланому. Чем старше человек, тем выше эти риски. Однако это не значит, что у молодых людей или даже детей родинки не могут перерождаться. Поэтому важно внимательно наблюдать за их состоянием.

Когда обратиться к врачу

Если вы заметили, что с возрастом ваши родинки изменились, важно немедленно обратиться к врачу. Ольга Богомолец отмечает, что каждая родинка, которая изменяет форму, цвет, размер или начинает вызывать дискомфорт, должна быть проверена на соответствие критериям возможного перерождения.

Как обезопасить себя

Чтобы уменьшить риск развития злокачественных образований, врачи рекомендуют соблюдать простые правила:

Защищайте кожу от ультрафиолета. Используйте солнцезащитные кремы с высоким SPF, носите одежду, которая закрывает кожу, избегайте длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

Избегайте соляриев. Это дополнительный источник ультрафиолета, который может привести к изменениям в родинках.

Регулярно проверяйте свои родинки. Следите за их состоянием и консультируйтесь с врачом в случае изменений.

Чтобы снизить риск, важно защищать кожу, внимательно наблюдать за изменениями родинок и регулярно консультироваться со специалистами. Здоровье вашей кожи — это ваша ответственность и профилактика всегда лучше лечения.

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