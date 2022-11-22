Вместе даже эффективнее: как оливковое масло и лимонный сок улучшают наше здоровье

Лимонный сок и оливковое масло - ингредиенты многих наших любимых блюд. Но, кроме того, эти два вещества в паре приносят огромную пользу для здоровья.

Лимонный сок стимулирует потерю веса, очищает кожу, а питательная и оздоровительная ценность оливкового масла хорошо известна, но эти два продукта вместе, оказывается, еще полезнее, чем по отдельности, утверждает издание Womans World.

Рассмотрим вначале оливковое масло. Древние греки считали оливки священным плодом, а римляне считали оливковое масло элитным продуктом и употребляли его для продления жизни. Названный "золотым нектаром богов", этот богатый источник полезных жиров и антиоксидантов был желанным товаром на протяжении веков. Вот некоторые из причин, по которым оливковое масло такое особенное.

Оливковое масло укрепляет кости

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Всего одна чайная ложка оливкового масла, особенно оливкового масла первого холодного отжима (EVOO), содержит большое количество полифенолов, природных биоактивных соединений, антиоксидантные свойства которых способствуют хорошему самочувствию. Это хорошая новость для тех, кто страдает от возрастной потери костной массы. Согласно недавним исследованиям, полифенолы в оливковом масле помогают поддерживать здоровье костей, контролируя окислительный стресс. Исследования на животных показывают, что прием определенных полифенолов оказывает положительное влияние на костную массу, делает ее более прочной. Другими словами, полифенолы в высококачественном оливковом масле помогают укрепить здоровье костей.

Оливковое масло способствует здоровью сердца

Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной номер один преждевременной смерти во всем мире. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эти болезни ежегодно уносят около 17,9 миллионов жизней. Интересно, что население, проживающее в средиземноморских регионах, имеет низкий уровень смертности от сердечных заболеваний. И хотя это, вероятно, связано с комбинацией факторов, считается, что большое потребление оливкового масла играет в этом определенную роль.

Оливковое масло обладает противовоспалительными свойствами

Хроническое воспаление является одним из основных виновников ряда заболеваний, таких как рак, артрит, диабет 2 типа и метаболический синдром. Доказано, что оливковое масло помогает контролировать воспаление, в основном благодаря своим антиоксидантам, в частности, олеоканталу. Также известно, что олеиновая кислота в масле помогает снизить уровень воспаления.

Теперь давайте перечислим полезные свойства лимонного сока.

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Лимон богат антиоксидантами

Лимоны являются отличным источником растительных соединений, называемых флавоноидами, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. Антиоксиданты — это природные вещества, которые помогают защитить клетки организма от повреждений. Контролируя повреждение клеток, антиоксиданты могут помочь снизить общий риск многих заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и рак. Эти мощные соединения устраняют свободные радикалы — вредные, вызывающие болезни продуты окислительного процесса. Флавоноиды из лимона также могут помочь уменьшить воспаление в организме, ведь, как упоминалось ранее, хроническое воспаление является основным маркером многих заболеваний.

Лимон обладает антибактериальным действием

Помимо противовоспалительного действия, лимонный сок обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. В недавнем исследовании биологически активные растительные соединения в лимонном соке эффективно ингибировали рост стафилококковых, сальмонеллезных и кандидозных инфекций. Лимонный сок также эффективен в борьбе с устойчивым к антибиотикам бактериальным штаммом, который, как известно, вызывает пневмонию и инфекции крови.

Лимон способствует оздоровлению кожи

Высокое содержание витамина С и витамина Е в лимонном соке делает его особенно полезным для кожи. Его мощные антиоксиданты помогают поддерживать выработку коллагена, благодаря которому кожа выглядит упругой. Лимоны также богаты магнием — важным минералом, который способствует здоровой, эластичной коже и предотвращает повреждения от окислительного стресса.

Теперь давайте посмотрим, как эти два продукта работают в паре. Считается, что жирные кислоты и минералы в оливковом масле, а также антиоксиданты и витамины в лимонном соке улучшают пищеварение, предотвращают преждевременное старение кожи и многое другое. Конечно, для подтверждения этих утверждений необходимы дополнительные исследования, но, если вы ищете простой способ улучшить общее состояние здоровья, употребление оливкового масла и лимонного сока не повредит.

Оливковое масло и лимон естественным образом очищают организм

Считается, что очищение и детоксикация вымывают отходы и токсины, накопившиеся в организме с течением времени. Хотя исследований, изучающих, могут ли оливковое масло и лимонный сок помочь в детоксикации пищеварительной системы, не так много, исследователи предполагают, что антиоксиданты и полифенолы в этих двух продуктах действительно могут очищать организм.

Оливковое масло и лимон способствуют похудению

Исследования показывают, что витамин С в лимонном соке и мононенасыщенные жирные кислоты в оливковом масле могут способствовать снижению веса. В человеческом организме витамин С необходим для производства карнитина, соединения, которое переносит молекулы жира в клетки, где они расщепляются и используются в качестве топлива. Другими словами, недостаточное потребление витамина С может привести к уменьшению расщепления жира. Кроме того, некоторые исследования показывают, что диеты с высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот приводят к потере веса, аналогичной потере веса в результате диет с низким содержанием жиров.

Оливковое масло и лимон стимулируют пищеварение

Мягкое слабительное действие оливкового масла — наряду со способностью лимонного сока бороться с вздутием живота и запорами — улучшает пищеварение.

Безопасно ли сочетать оливковое масло и лимонный сок

Абсолютно безопасно сочетать оливковое масло и лимонный сок. На самом деле это натуральное средство представляет собой комбинацию двух ингредиентов, которые встречаются во многих кухнях, особенно в средиземноморских регионах.

Но, если после употребления оливкового масла и лимонного сока у вас возникла негативная реакция, например, аллергия, обратитесь к врачу.

Имейте в виду, однако, что оливковое масло калорийно, а лимонный сок - кислый, что может повредить зубную эмаль. Если вы следите за потреблением калорий или у вас особенно чувствительные зубы, употребляйте эти ингредиенты в умеренных количествах. Наконец, если у вас есть проблемы со здоровьем или вы принимаете лекарства, отпускаемые по рецепту, и вам интересно, подходят ли вам оливковое масло и лимонный сок, проконсультируйтесь со своим врачом или диетологом.

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