Скрытая опасность: о чем может свидетельствовать ваша головная боль

Профессор и доктор медицинских наук Вадим Билошицкий в разговоре для YouTube-канала Марички Падалко объяснил, как отличить «обычную» боль от опасной и когда стоит немедленно обратиться к врачу.

В медицине существует термин «красные флаги». Это признаки, которые указывают на возможную угрозу для жизни или серьезное заболевание.

Вот несколько ситуаций, на которые нужно обратить внимание:

Боль появилась впервые после 50 лет. В этом возрасте головная боль может быть связана не с переутомлением или мигренью, а с другими, более опасными болезнями.

«Громоподобная» головная боль. Если боль возникает внезапно и быстро достигает максимальной интенсивности, это может быть признаком внутричерепного кровоизлияния. В таком случае требуется срочная медицинская помощь.

Боль сопровождается нарушением сознания. Сонливость, спутанность или потеря сознания на фоне головной боли — еще один сигнал опасности.

Повышенная температура и признаки инфекции. Если головная боль сочетается с лихорадкой, тошнотой, рвотой, чувствительностью к свету, это может быть менингит или другое воспалительное заболевание.

Неврологические симптомы. Нарушение движений, слабость в конечностях, онемение, проблемы с речью или зрением могут свидетельствовать об опухоли мозга или метастазах, а также о других серьезных болезнях.

Всегда ли нужны дополнительные исследования

Важно различать опасные симптомы и типичные мигрени.

Как объясняет профессор Билошицкий, если к врачу приходит 30-летняя женщина, у которой еще с подросткового возраста наблюдаются стереотипные приступы мигрени, которые не изменились с годами, то в большинстве случаев дополнительные обследования, например, МРТ или КТ, не дают новой информации. В такой ситуации главное — правильно подобранное лечение и контроль триггеров.

Когда это «обычная» головная боль

Чаще всего головная боль возникает из-за:

стресса и переутомления,

недостатока сна,

обезвоживания,

длительного сидения за компьютером,

гормональных колебаний (особенно у женщин),

изменений погоды или атмосферного давления.

В этих случаях боль обычно временная и проходит после отдыха, обезболивающего или коррекции образа жизни.

Забота о собственном здоровье

Ведите дневник головной боли, это поможет выявить индивидуальные триггеры.

Придерживайтесь режима сна, минимум 7-8 часов каждую ночь.

Не забывайте о регулярной физической активности.

Следите за гидратацией, пейте достаточно воды.

Обращайте внимание на питание, избыток кофе, алкоголя или продуктов с консервантами может провоцировать боль.

Головная боль — не всегда безобидная реакция организма. И хотя в большинстве случаев она связана со стрессом или мигренью, существуют «красные флажки», которые могут указывать на опасные состояния, от менингита до опухоли мозга.

Поэтому если боль имеет необычный характер, появилась внезапно или сопровождается другими тревожными симптомами, не медлите с визитом к врачу. Лучше провериться и быть уверенными, чем пропустить серьезное заболевание, отмечает профессор Вадим Билошицкий.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КАК НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МИГРЕНЫ?! Врач о ЗАВИСИМОСТИ от ПАРАЦЕТАМОЛА и ботоксе от ГОЛОВНОЙ БОЛИ