Восемь признаков деменции: как распознать болезнь на ранней стадии

Деменция является одной из основных причин смерти в мире: в настоящее время около 55 миллионов человек во всем мире живут с этим заболеванием.

Деменция — это состояние, которое относится к группе нарушений, влияющих на работу мозга. Существует множество различных типов деменции и причин ее появления. Издание The Sun рассказало, как определить ранние признаки заболевания и как его отсрочить.

Деменция - это болезнь пожилых людей, но в мире насчитывается более 3,9 миллиона человек в возрасте до 65 лет с этим диагнозом.

По данным ВОЗ, значительно чаще деменцией страдают женщины. Женщины старше 60 лет в два раза чаще страдают от болезни Альцгеймера, которая приводит к деменции, чем от рака молочной железы. В медицине не существует лекарства от деменции, но отсрочка начала заболевания на пять лет может вдвое сократить число смертей от этого состояния.

Поэтому очень важно распознать деменция на ранних стадиях.

Кратковременная память

Типичным ранним признаком деменции является кратковременная потеря памяти. Одним из наиболее распространенных признаков является потеря предметов первой необходимости, таких как ключи, или невозможность вспомнить, что вы ели на завтрак этим утром.

Эти повседневные явления часто могут быть ранним индикатором, особенно если они представляют собой повторяющуюся проблему.

Перепады настроения

Еще одним ранним признаком деменции является значительное изменение настроения или характера.

Это изменение, которое больные часто не могут почувствовать сами, но это показатель, который члены семьи обычно замечают сразу.

Апатия и потеря интереса к жизни

Еще одним ранним признаком деменции является общая потеря интереса к повседневным занятиям и хобби, которые раньше доставляли удовольствие.

Часто это происходит из-за того, что деменция влияет на мышление и память, и поэтому человек может даже не подумать о том, чтобы заняться этим хобби, просто потому, что мыслей о нем больше нет.

Дезориентация

Дезориентация и невозможность сконцентрироваться на чем-либо — еще один ранний признак деменции. Иногда человек не может понять, какое сейчас число, месяц и время года, не сразу вспоминает личную информацию теряется во времени. Если дезориентация происходит часто и начинает вызывать дистресс, это, вероятно, является признаком деменции и может быть целесообразно проконсультироваться с врачом.

Опрометчивые решения

Для больных деменцией типичны любые необычные, необдуманные действия, выходящие за рамки характера и являющиеся потенциальным поводом для беспокойства.

Вас должна насторожить внезапная раздача вашей мамой ее любимой посуды соседям и родственникам. А также повторяющийся выбор одежды, не соответствующей погоде.

Потеря ориентации в пространстве

Если у близкого человека вдруг возникают проблемы с запоминанием знакомых маршрутов, это может быть поводом для беспокойства.

Забывание простых направлений или маршрутов к знакомым местам является распространенным симптомом деменции и требует наблюдения, поскольку это часто может привести к тому, что больные потеряются или попадут в опасные места.

Трудности передачи мыслей и эмоций

Еще одним признаком слабоумия являются трудности с передачей мыслей и эмоций. Люди с деменцией могут запутаться в формулировках и изо всех сил пытаться выразить свою точку зрения, потому что деменция влияет на общение и речь.

Такие навыки, как словообразование и память, постепенно ухудшаются с течением времени, и следует обсудить с врачом, если эти симптомы начинают ухудшаться.

Простые и знакомые задачи, такие как приготовление чашки чая или закрывание входной двери, могут стать трудными для людей, страдающих деменцией, поскольку функция мозга и когнитивная деятельность начинают ухудшаться.

Как лечится деменция

Не существует специфического лечения деменции и способа обратить вспять уже произошедшее повреждение мозга. Тем не менее лечение может помочь замедлить прогрессирование заболевания, и основная цель состоит в том, чтобы устранить основную причину, чтобы помочь предотвратить дальнейшие проблемы, такие как инсульты.

В схему лечения входят лекарства и изменение образа жизни, включая здоровое питание, снижение веса, если это необходимо, отказ от курения, сокращение употребление алкоголя. Поддержка, такая как физиотерапия, трудотерапия и речевая и языковая терапия, также полезна, но, несмотря на лечение, деменция может значительно сократить продолжительность жизни.

Среднее время выживания с момента постановки диагноза составляет около четырех лет, и большинство людей умирают либо от осложнений деменции, таких как пневмония, либо от последующего инсульта.

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