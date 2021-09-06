Воспаление поджелудочной железы – острый и хронический панкреатит: симптомы и лечение

Воспаление поджелудочной железы – одна из самых распространенных групп патологий пищеварительной системы. Примерно в 80% случаев является следствием чрезмерного употребления алкоголя.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о воспалении поджелудочной железы, о его причинах, симптомах и лечении.

Поджелудочная железа – чрезвычайно важный орган экзокринной и эндокринной системы. Она отвечает за секрецию пищеварительных ферментов и выработку гормонов, регулирующих уровень глюкозы в крови. Благодаря своей роли в регуляции уровня сахара поджелудочная железа также является ключевым органом при сахарном диабете. Поэтому к панкреатиту нельзя относиться легкомысленно – заболевание может нести опасность как здоровью, так и жизни пациента.

Острый панкреатит (ОП)

Поджелудочная железа – железистый орган, а значит, ее основная задача – вырабатывать вещества, необходимые для обменных процессов. Фолликулы поджелудочной железы производят пищеварительные ферменты, благодаря которым ЖКТ переваривает углеводы, жиры и белки.

Острый панкреатит связан с серьезными нарушениями производства ферментов в органе. Любой фактор, повреждающий фолликулярную клетку поджелудочной железы и нарушающий секрецию ферментов, может стать триггером острого панкреатита. Примерно в 80% случаев заболевание является следствием желчнокаменной болезни или чрезмерного употребления алкоголя.

Еще 10% причин острого панкреатита составляют:

гиперлипидемию;

использование определенных лекарств;

травмы живота;

осложнение эндоскопической процедуры – ЭРХПГ;

врожденные пороки поджелудочной железы;

мутации генов (PRSS1, SPINK1 и CFTR).

Примерно в 10% случаев причину острого панкреатита установить невозможно, тогда речь идет об идиопатическом остром панкреатите.

Симптомы острого панкреатита

Ведущим симптомом острого панкреатита является стойкая и сильная боль в эпигастрии, которая может длиться несколько часов. Именно стойкая боль чаще всего является основной причиной обращения пациентов за медицинской помощью. Нередко острый тип воспаления сопровождается тошнотой, рвотой, повышением температуры.

Лечение острого панкреатита

Лечение острого панкреатита легкой степени относительно несложно и включает кратковременное голодание (3-4 дня), сопровождающееся внутривенной регидратацией и приемом обезболивающих средств. Когда тошнота и боль в животе исчезнут, рекомендуется пероральное, диетическое питание.

Лечение тяжелого острого панкреатита, требующего интенсивной медицинской помощи, представляет собой серьезную проблему. К сожалению, пока не существует эффективного лечения острой формы воспаления – терапия симптоматическая. В течение первых нескольких часов или дней болезни могут развиться серьезные осложнения, поэтому целью медицинской помощи является интенсивное поддерживающее лечение.

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При тяжелом остром панкреатите пациенту, как правило, назначается соответствующее питание, практически всегда энтеральное или комбинированное – энтеральное и парентеральное. А при обнаружении инфекции проводится антибактериальная терапия.

После завершения стационарного лечения тяжелого острого панкреатита пациенту назначается специальная диета и строгое воздержание от употребления алкоголя. Также назначается поддерживающее лечение препаратами ферментов, обычно в течение года или пожизненно.

Если причиной острого панкреатита был холецистит, то после стихания острого воспаления пациенту в течение нескольких месяцев следует пройти соответствующую форму лечения желчнокаменной болезни.

Хронический панкреатит (ХП)

Хронический панкреатит (ХП) – длительный хронический воспалительный процесс в паренхиме поджелудочной железы, приводящий к необратимым морфологическим изменениям в этом органе. Этот процесс сопровождается болями в животе и прогрессирующим нарушением экзокринной и эндокринной функции поджелудочной железы. На ранней стадии заболевания изменения видны только при гистологическом исследовании, в запущенных случаях уже наблюдается фиброз поджелудочной железы с расширением протоков органа.

Самая частая причина хронического панкреатита (около 80% случаев) – злоупотребление алкоголем. Но, с другой стороны, только у 5-10% алкоголиков развивается ХП, а это значит, что помимо алкоголя еще и генетическая предрасположенность определяет развитие болезни.

Симптомы хронического панкреатита

Наиболее частым симптомом, хотя и не характерным для хронического панкреатита является боль в животе. Обычно болевой синдром развивается в эпигастрии (верхний средний квадрант живота), после приема пищи. Спустя 15-20 минут человек начинает ощущать ноющие, острые боли, которые могут продолжаться несколько и более часов.

Другие симптомы, связанные с ХП, включают потерю веса из-за страха перед едой, которая вызывает или усиливает боль, и диарею в результате внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы.

Как врач ставит диагноз "хронический панкреатит"

На ранних стадиях заболевания точная диагностика ХП затруднена или даже невозможна. Диагноз ставится на основании полных результатов медицинского обследования, включая собеседование, физический осмотр, результаты лабораторных исследований и инструментальных (УЗИ, КТ, МРТ).

Лечение хронического панкреатита

Обязательные рекомендации при лечении ХП:

полное исключение из жизни алкоголя и курения;

диетическое питание, в основе которого белковые продукты;

дополнительно могут назначаться препараты ферментов и спазмолитические средства;

если нет противопоказаний, обязательно рекомендуется прием витаминов A, D, E, K и B12.

Лечение хронического панкреатита может длиться всю жизнь с разной степенью успеха.

Лучшая профилактическая мера, позволяющая избежать развития воспаления поджелудочной, – полностью отказаться от употребления алкоголя, курения и снизить употребление жирной пищи.

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