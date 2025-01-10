Восстановление после кесарева сечения: физические упражнения для мам

После рождения ребенка и пережитой операции кесарева сечения многие женщины задают себе вопрос, как вернуться к физической активности.

Издание Stylist рассказало, что этот вопрос важен не только для улучшения физической формы, но и для восстановления силы и энергии. Однако путь к выздоровлению может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Как понять, готовы ли вы к занятиям спортом

Кесарево сечение — это серьезная операция, после которой организму нужно время для восстановления. Для полного заживления раны может потребоваться до 10 недель. После этого периода важно проконсультироваться с врачом, который оценит вашу готовность к физическим упражнениям. Врач учитывает несколько важных факторов:

Чувствуете ли вы боль, возможно присутствие кровотечения или подтекания

Есть ли дискомфорт в тазу или пояснице

Есть ли у вас проблемы с контролем мочеиспускания или стула

Существует ли риск диастаза прямой кишки

Диастаз прямой кишки – это состояние, при котором прямые мышцы живота расходятся вследствие беременности. Если ваш живот выпирает даже спустя несколько месяцев после родов, это может являться признаком диастаза. Это состояние поддается лечению, но требует профессионального подхода и консультации врача.

Что происходит с телом после кесарева сечения

Во время кесарева сечения разрезают или отделяют семь слоев тканей: кожу, жир, фасцию, мышцы, брюшину, матку и амниотический пузырь. Несмотря на это, брюшную мышцу обычно не разрезают, а отделяют вертикально.

Заживление этих слоев происходит по-разному. Кожа может зажить за 21 день, в то время как на полное восстановление мышц может уйти до шести месяцев. Даже после этого мышцы могут не вернуться в исходную силу, если не работать над реабилитацией.

Как начать тренироваться

Слушайте свое тело. Если возникает боль, измените движение или прекратите его выполнение.

Начинайте постепенно. Делайте упражнения 2-3 раза в неделю, постепенно увеличивая интенсивность.

Базовые упражнения для восстановления

Лежение на спине: лягте на пол, прижав поясницу к земле. Держите колени изогнутыми, стопы на полу. Позиция сидя: сядьте на пол, поставьте ноги на диванчик. Эта поза уменьшает напряжение в спине.

Задерживайтесь в этих позициях на 5-10 секунд, повторяя их 10 раз. Это базовые движения, которые помогут постепенно вернуться к активности.

Расширяйте свои фитнес-горизонты

Добавьте в программу аквафитнесс (аэробика, плавание) и йогу. Эти виды спорта мягко нагружают тело и помогают укрепить мышцы.

Сила положительного мышления

Важно заботиться о себе не только физически, но и психологически. Положительное мышление, качественный сон, здоровое питание и достаточное количество воды – все это способствует более быстрому восстановлению. Не торопитесь, ведь восстановление – это долгий, но ценный процесс.

Советы:

Начинайте медленно, прислушиваясь к своему телу.

Избегайте упражнений с сильными ушибами (прыжков, бега).

Не выполняйте скручивание, подъем ног или передние планки.

Не поднимать тяжелые весы.

Избегайте упражнений, оказывающих давление на тазовое дно.

Помните, ваш шрам – это напоминание о силе, которая помогла вам дать жизнь. Заботьтесь о своем теле, постепенно работайте над ним и оно обязательно вам отблагодарите.

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