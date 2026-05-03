Возраст бабушки влияет на здоровье внуков

По данным издания PsyPost, новое исследование, опубликованное в журнале Autism Research, выявило неожиданную связь: возраст бабушек и дедушек по материнской линии на момент рождения их детей может влиять на вероятность развития аутизма у внуков.

И хотя эта тема звучит как сюжет для научной фантастики, на самом деле она открывает новый уровень понимания того, как работает человеческий организм и как биология переплетается с социальными условиями.

Аутизм — это нейроразвивающее состояние, которое проявляется через трудности социальной коммуникации и повторяющееся поведение. За последние десятилетия количество диагностированных случаев существенно возросло. И речь идет не только о генетике, но и о доступе к медицине, социальных условиях и изменении подходов к диагностике.

Важен не только возраст родителей

Уже давно известно, что старший возраст родителей повышает вероятность рождения ребенка с аутизмом. Однако новые исследования отодвигают эту границу еще дальше, вплоть до поколения бабушек и дедушек.

Команда исследователей под руководством Тинг Чоу из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе проанализировала данные более 1,7 миллиона пар «мать — ребенок», а также почти 28 тысяч случаев аутизма.

Они исследовали, сколько лет было бабушке и дедушке, когда родилась мама ребенка и как это связано с риском для следующего поколения.

Биология трех поколений

На первый взгляд, это звучит сложно, но механизмы довольно логичны.

Эпигенетическа. С возрастом и под влиянием среды меняются так называемые эпигенетические метки, они «включают» или «выключают» гены без изменения самой ДНК. Яйцеклетки формируются заранее. Женский плод, то есть будущая мама, еще в утробе своей матери уже имеет все яйцеклетки, которые использует в течение жизни. Это означает, что состояние организма бабушки во время беременности может прямо влиять на биологию будущих внуков. Мужской фактор. Сперматозоиды вырабатываются постоянно, поэтому с возрастом в них накапливаются мутации. Старший возраст дедушки также может влиять на генетический материал. Митохондрии. Эти «энергетические станции» клетки передаются только от матери. Их состояние зависит от здоровья яйцеклетки, а следовательно, и от возраста и условий жизни бабушки.

Результаты

В целом исследователи обнаружили, что риск аутизма немного повышается, если бабушки и дедушки были очень молодыми или старшими на момент рождения своих детей. Но главная интрига в деталях.

В белых семьях наблюдается U-образная зависимость, то есть и очень молодой, и старший возраст бабушек и дедушек связаны с повышенным риском.

В латиноамериканских семьях риск возрастает только при старшем возрасте бабушек и дедушек.

В азиатских семьях связь выявлена только для старших бабушек.

В темнокожих семьях картина другая, младшие бабушки даже имели более низкий риск, тогда как старшие дедушки повышенный.

Почему так происходит

Исследователи предполагают, что дело не только в биологии. Влияют также социальные факторы, ведь в некоторых группах раннее материнство часто связано с более низким социально-экономическим статусом. Это может влиять на здоровье нескольких поколений подряд.

Эффект «уцелевших», в сложных условиях самая уязвимая беременность может не завершиться рождением. Поэтому дети, которые рождаются, могут быть статистически «крепче».

А также не забываем о хроническом стрессе и среде. Финансовое давление, дискриминация, опасные условия труда и токсичная среда могут влиять на развитие плода и даже на яйцеклетки будущего поколения.

Это исследование не дает простых ответов и точно не означает, что возраст бабушки «определяет» судьбу ребенка. Вместо этого оно подчеркивает, что здоровье — это длинная цепь взаимодействий между генами, средой и социальными условиями, которая длится поколениями.

Мы привыкли жить в логике «здесь и сейчас», а именно, правильно питаться, высыпаться, уменьшать стресс. Но наука все чаще напоминает, что наш организм — это архив, в котором хранится история нескольких поколений. И хотя мы не можем изменить возраст наших бабушек или условия, в которых они жили, мы можем влиять на будущее и создавать здоровые и стабильные условия для следующих поколений.

