Врач назвал продукт, который нужно есть ежедневно, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Общеизвестно, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, вредны для нашего сердца. Однако есть продукты, которые могут иметь противоположный эффект.

Доктор Дебора Ли рассказала Еxpress.co.uk о популярном овоще, который можно есть ежедневно, чтобы улучшить здоровье сердца. По ее словам, в нем много антиоксидантов, которые могут помочь улучшить кровоток, поддержать рост новых кровеносных сосудов и даже предотвратить атеросклероз — отложение жировых бляшек на стенках артерий.

Доктор Ли объяснила, что чеснок достигает этих кардиозащитных эффектов за счет улучшения профиля холестерина, ингибирования выработки холестерина в печени, снижения артериального давления, оказывая противосвертывающее действие за счет подавления агрегации тромбоцитов, усиления фибринолиза (разрушения тромбов) и уменьшения атеросклероза.

Она сослалась на научный обзор 2022 года о пользе чеснока, в котором был сделан вывод, что чеснок может снизить кровяное давление, индекс массы тела, окружность талии, "плохой" холестерин, общий холестерин, триглицериды и маркеры воспаления.

Он также может повышать уровень липопротеинов высокой плотности (хорошего» холестерина) и, как было показано, улучшает другие коронарные факторы, такие как снижение кальцификации коронарных артерий, микроциркуляция коронарных артерий и снижение количества эпикардиального жира (жира между сердечной мышцей и перикардом) и околоаортальный жир (жир вокруг главной артерии тела — аорты), а также уменьшение толщины стенок коронарных артерий, подчеркнула доктор.

В целом, чеснок следует рассматривать как средство профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний: стенокардии, сердечных приступов, инсульта, заболевания периферических сосудов и сердечной недостаточности.

Отдельное исследование показало, что добавки с чесноком могут снизить систолическое (верхнее значение) артериальное давление на 7–16 мм рт. ст. и диастолическое (нижнее значение) артериальное давление на 5–9 мм рт. ст.

Доктор Ли также предупредила, что не следует полагаться только на чеснок. Важно учитывать свою диету в целом, а также вести здоровый образ жизни: не курить, контролировать свой вес, меньше пить алкоголь и регулярно заниматься физическими упражнениями.

Признаки того, что ваше сердце не так здорово, как должно быть

Признаки того, что ваше сердце не так здорово, как должно быть / Фото: Credits

Крайне важно не пропустить любой из предупреждающих знаков. На ранних стадиях симптомы могут отсутствовать или быть очень легкими, например, одышка или легкая боль в груди при подъеме по лестнице или трудности со сном в положении лежа. Вы можете чувствовать общую усталость, слегка опухшие лодыжки и время от времени замечать нерегулярный пульс. Но слишком часто сердечный приступ или инсульт случаются совершенно неожиданно.

Не ждите, пока разовьется болезнь сердца. Примите необходимые меры, чтобы оставаться здоровыми и предотвратить возникновение сердечных заболеваний.

Если у вас есть причины беспокоиться о своем сердце, немедленно обратитесь к своему терапевту.

Также следует проверять артериальное давление, а также проверять уровень холестерина, если вам 40 лет и старше, или раньше, если у вас в анамнезе есть семейная гиперхолестеринемия.

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