Врач назвал продукт, который нужно есть ежедневно, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Общеизвестно, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, вредны для нашего сердца. Однако есть продукты, которые могут иметь противоположный эффект.
Доктор Дебора Ли рассказала Еxpress.co.uk о популярном овоще, который можно есть ежедневно, чтобы улучшить здоровье сердца. По ее словам, в нем много антиоксидантов, которые могут помочь улучшить кровоток, поддержать рост новых кровеносных сосудов и даже предотвратить атеросклероз — отложение жировых бляшек на стенках артерий.
Доктор Ли объяснила, что чеснок достигает этих кардиозащитных эффектов за счет улучшения профиля холестерина, ингибирования выработки холестерина в печени, снижения артериального давления, оказывая противосвертывающее действие за счет подавления агрегации тромбоцитов, усиления фибринолиза (разрушения тромбов) и уменьшения атеросклероза.
Она сослалась на научный обзор 2022 года о пользе чеснока, в котором был сделан вывод, что чеснок может снизить кровяное давление, индекс массы тела, окружность талии, "плохой" холестерин, общий холестерин, триглицериды и маркеры воспаления.
Он также может повышать уровень липопротеинов высокой плотности (хорошего» холестерина) и, как было показано, улучшает другие коронарные факторы, такие как снижение кальцификации коронарных артерий, микроциркуляция коронарных артерий и снижение количества эпикардиального жира (жира между сердечной мышцей и перикардом) и околоаортальный жир (жир вокруг главной артерии тела — аорты), а также уменьшение толщины стенок коронарных артерий, подчеркнула доктор.
В целом, чеснок следует рассматривать как средство профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний: стенокардии, сердечных приступов, инсульта, заболевания периферических сосудов и сердечной недостаточности.
Отдельное исследование показало, что добавки с чесноком могут снизить систолическое (верхнее значение) артериальное давление на 7–16 мм рт. ст. и диастолическое (нижнее значение) артериальное давление на 5–9 мм рт. ст.
Доктор Ли также предупредила, что не следует полагаться только на чеснок. Важно учитывать свою диету в целом, а также вести здоровый образ жизни: не курить, контролировать свой вес, меньше пить алкоголь и регулярно заниматься физическими упражнениями.
Признаки того, что ваше сердце не так здорово, как должно быть
Крайне важно не пропустить любой из предупреждающих знаков. На ранних стадиях симптомы могут отсутствовать или быть очень легкими, например, одышка или легкая боль в груди при подъеме по лестнице или трудности со сном в положении лежа. Вы можете чувствовать общую усталость, слегка опухшие лодыжки и время от времени замечать нерегулярный пульс. Но слишком часто сердечный приступ или инсульт случаются совершенно неожиданно.
Не ждите, пока разовьется болезнь сердца. Примите необходимые меры, чтобы оставаться здоровыми и предотвратить возникновение сердечных заболеваний.
Если у вас есть причины беспокоиться о своем сердце, немедленно обратитесь к своему терапевту.
Также следует проверять артериальное давление, а также проверять уровень холестерина, если вам 40 лет и старше, или раньше, если у вас в анамнезе есть семейная гиперхолестеринемия.
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