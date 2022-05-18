Врач рассказал, какие прививки нужно сейчас делать детям и взрослым

Врач рассказал, какие прививки нужно сейчас делать детям и взрослым

По словам главного государственного санитарного врача, сейчас актуальны прививки от вирусного гепатита В.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказал, какие прививки сейчас актуальны.

По его словам, все прививки важны.

"Но я бы хотел отметить необходимость вакцинироваться от вирусного гепатита В и туберкулеза. Это те вакцины, которые делают еще в роддоме. И еще одна вакцина – против полиомиелита. Начиная со второго месяца жизни вводится уже первая доза", — сказал Кузин.

Врач призывает всех родителей проводить эти прививки и проверять со своим педиатром соблюдение календаря прививок. Он отметил, что вакцины сейчас в наличии.

Взрослым врач советует вспомнить, когда они делали последнюю вакцинацию от дифтерии и столбняка. От этих заболеваний следует вакцинироваться один раз в 10 лет.

"Нужно сделать ревакцинацию. Это особенно сейчас важно для военных, призывников, территориальной обороны.

Также мы не должны забывать о вакцинации от вируса гепатита В. Эта вакцина сейчас очень актуальна для медицинских работников и особенно для военных медработников", — добавил Игорь Кузин.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины рассказал также о том, какая ситуация с инфекционными заболеваниями в стране.

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