Врачи и психологи обсудят, как сохранить женское психическое и физическое здоровье во время войны

В условиях войны из-за постоянного стресса и страхов психическое и физическое здоровье украинских женщин очень страдает. Это приводит к разным болезням и гормональным сбоям, которые делают женщину уязвимой, лишают опоры для себя самой и близких.

Поэтому врачи и психологи соберутся 2 декабря в Киеве на мероприятие – Women Power Forum, чтобы обсудить, как сохранить женское психическое и физическое здоровье во время войны.

Специалисты обратят внимание на разные факторы, влияющие на женское здоровье, предложат действенные, проверенные инструменты для противодействия стрессу, которые можно применять даже дома.

Принять участие в форуме можно будет не только оффлайн, но и онлайн.

Темы форума:

Физическое здоровье и его ухудшение из-за войны: профилактика, предотвращение, диагностика и лечение.

Ментальное здоровье: новые вызовы во время войны.

Физиология и психология секса: принятие и понимание тела, современное и индивидуальное восприятие, развитие ощущений.

Красота и внешность: влияние хронического стресса. Косметика и классический уход, хирургия, нестандартная методология красоты, уникальные новинки.

Питание и их расстройства как показатели состояния здоровья.

"Влияние войны сказалось на всех сферах: самореализация, материнство, работа, бизнес, отношения. И здоровье, к сожалению, не стало исключением. В результате ежедневного действия стресса среди женщин участились случаи панических атак, возросло количество тревожных и депрессивных расстройств, эмоциональных срывов – и это приводит к ухудшению качества жизни в целом, поэтому внимание к теме женского здоровья является насущной потребностью и гарантом возврата к норме.

Работа со стрессом, упражнения для стабилизации психоэмоционального состояния, консультации с психологом, фармакотерапия – это комплекс мер, которые помогут не только нормализовать внутреннее состояние, но и вернуть себе способность эффективно отлаживать все сферы своей жизни и достигать желаемых целей. Здоровая женщина (физически и ментально) – это залог эмоционального баланса в семье, источник любви и заботы для детей, поддержка и вдохновение для любимого мужчины. А еще именно ментальное здоровье помогает женщине реализовывать свои таланты и раскрывать потенциал ее личности на максимум", — отметила спикер мероприятия, психолог и сексолог Юлия Дамочкина.

"Война – это сверхмощный и длительный стресс, способный отключить многие важные функции в женском организме и создать проблемы со здоровьем. Война влияет на желание и возможность стать мамой, на отношения в паре, увеличивает риск развития таких тяжелых заболеваний как сахарный диабет и остеопороз. Женское здоровье влияет на будущих украинцев и украинок. Поэтому, если можно чего-то избежать и что-то предупредить, не тяните с началом", — добавила спикер форума, врач акушер-гинеколог Наталья Лелюх.

"В фокусе моей работы – социализация, то есть наличие и качество отношений в нашем обществе. Социализация очень пострадала от войны и именно от наших женщин прежде всего зависит, удастся ли нам восстановить и усилить наше общество, которое является главным фактором нашей несокрушимости", – сказал психотерапевт Антон Семенов.

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