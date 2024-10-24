Врачи назвали 8 самых распространенных причин запора и рассказали, как избежать дискомфорта

Запор — одна из самых распространенных проблем со здоровьем в мире. Ее легко устранить, но она может иметь долгосрочные последствия, если вы этого не сделаете.

Если вы чувствуете себя некомфортно и не можете воспользоваться туалетом, полезно знать, что может за этим стоять.

Запор является одной из причин вздутия живота, тошноты, боли в животе и даже боли в спине, он может серьезно повлиять на повседневную жизнь многих людей.

Но запор может быть вызван такими простыми вещами, как прием лекарств или особенностями образа жизни, поэтому часто бывает легко определить причину и предотвратить ее повторное возникновение. Woman&Home побеседовал с несколькими гастроэнтерологами и диетологами, чтобы узнать, что вызывает запор и как облегчить дискомфорт.

Недостаточное количество клетчатки в рационе

Одной из наиболее распространенных причин запора является недостаточное количество клетчатки в вашем рационе, говорит доктор Чун Тан, врач общей практики.

Клетчатка помогает поддерживать бесперебойную работу пищеварительной системы, поэтому, если вы едите много обработанных продуктов, мяса или молочных продуктов, но недостаточно фруктов, овощей или цельного зерна, процесс может замедлиться. Добавление в ваш рацион продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как ягоды и волокнистые зеленые овощи, может иметь значение.

Другие пищевые привычки, которые могут вызывать запор, включают употребление слишком большого количества молочных продуктов. Согласно исследованию, непереносимость лактозы составляет 30% случаев запора.

Недостаточное количество выпиваемой воды

Гидратация является ключом к каждой функции организма, поэтому неудивительно, что недостаточное употребление воды может повлиять на здоровье нашего кишечника.

Когда вы пьете недостаточно воды, ваш организм извлекает влагу из всего, что может, включая ваш стул. Это может затруднить его прохождение. Поэтому, если вы не пьете достаточно воды, это похоже на то, что ваш кишечник пытается вытолкнуть маленькие камни вместо чего-то мягкого и легкого, говорит доктор Тан.

8 самых распространенных причин запора / Фото: Credits

Проблемы с кишечником

Хотя не существует единого показателя "здоровья кишечника", есть некоторые классические признаки того, что ваш кишечник может нуждаться в повышенном внимании, и запор - один из таких маркеров, утверждает доктор Сэмми Гилл, зарегистрированный гастроэнтеролог-диетолог.

Ваши привычки в туалете могут многое рассказать вам о внутренней работе вашего кишечника. В идеале стул должен быть мягким, объемным и легко выводимым. Интересное недавнее исследование Вашингтонского университета показало, что частота испражнений оказывает реальное влияние на общее состояние здоровья.

Исследователи попросили более 1400 здоровых людей ежедневно записывать, сколько раз они ходили в туалет, и результаты показали, что состав микробиома кишечника менялся в зависимости от частоты стула. Например, если вы реже пользуетесь туалетом, неперевариваемые остатки пищи (например, клетчатка) дольше остаются в вашем кишечнике. При запорах (которые случаются только один или два раза в неделю) они переключаются на ферментацию белков после того, как микробы ферментируют и истощают источники клетчатки. Это может привести к выбросу вредных соединений, которые попадают в кровоток.

Игнорирование потребностей организма

Никто не любит пользоваться туалетом в общественных местах, но, когда вам нужно "сходить", вам следует "сходить". Когда стул остается в толстой кишке дольше, чем необходимо, толстая кишка продолжает впитывать из него воду. Чем дольше стул остается, тем больше воды реабсорбируется, делая стул тверже, суше и труднее для прохождения, говорит Дебби Грейсон, фармацевт и диетолог.

Игнорирование позывов может также привести к снижению чувствительности в прямой кишке. Со временем организм становится менее восприимчивым к сигналам, которые указывают на то, что пора опорожнить кишечник. Это может затруднить обнаружение потребности в походе в туалет и еще больше задержать дефекацию, что еще больше усугубит запор.

Если вы делаете это слишком часто, это также может вызвать долгосрочные проблемы.

Старение

Хотя старение напрямую не вызывает запор, люди в возрасте чаще страдают от этого состояния, чем молодые. С возрастом мышцы пищеварительного тракта, особенно толстой кишки, могут терять некоторую силу и эффективность, замедляя перистальтику (сокращения мышц, которые перемещают пищу и другие вещества по телу).

Это также может быть проблемой образа жизни. Пожилые люди могут быть менее физически активны из-за проблем с мобильностью, хронических заболеваний или малоподвижного образа жизни. Движение стимулирует пищеварительную систему и способствует регулярному дефекации. Кроме того, у пожилых людей часто снижается чувство жажды, и они легко могут обезвоживаться, что приводит к твердому стулу, поскольку для его смягчения требуется меньше воды.

С возрастом также повышается риск некоторых заболеваний, таких как диабет 2 типа, болезнь Паркинсона, инсульт, болезнь Альцгеймера и деменция, — все они могут повлиять на работу кишечника, говорит доктор Дебора Ли, специалист по женскому здоровью.

Некоторые пожилые люди могут стесняться обсуждать проблемы с кишечником и могут никому не рассказывать о них, пока ситуация не выйдет из-под контроля.

Недостаточно движения

Движение имеет множество преимуществ: от поддержания мышечной массы в период менопаузы до укрепления сердечно-сосудистой системы и психического благополучия. Оно также играет большую роль в поддержании работы пищеварительной системы.

Когда вы неактивны — будь то из-за сидения на работе или просто недостаточного количества упражнений — ваш кишечник также может стать вялым. Представьте себе это как ленивую реку: если нет течения (или движения), все просто стоит на месте.

Лекарства

8 самых распространенных причин запора / Фото: Credits

Лекарства — еще одна распространенная причина запоров, настолько частая, что перечислить все лекарства, которые их вызывают, просто невозможно.

Скорость, с которой содержимое желудочно-кишечного тракта проходит по желудочно-кишечному тракту, зависит от содержания клетчатки и жидкости, нервно-мышечной функции стенки кишечника и того факта, что нет препятствий для прохождения содержимого желудочно-кишечного тракта. На эти параметры могут влиять многие виды лекарств, говорит доктор Ли.

Путешествия

Если в последнее время вы много путешествовали — будь то отпуск или переезд, вы можете обнаружить, что ваша пищеварительная система работает не так, как обычно.

Внутренние часы организма (циркадный ритм) влияют на пищеварение и регулярность стула. Смена часовых поясов или изменение вашего обычного графика могут нарушить этот ритм.

Путешествия также, как правило, влияют на наши привычки в еде, которые напрямую влияют на пищеварение и стул, и мы также склонны пить меньше воды во время движения. Обезвоживание заставляет толстую кишку поглощать больше воды из стула, что приводит к более твердому, сухому стулу и запору.

Многие люди испытывают запор во время путешествия из-за стресса от пребывания в незнакомом месте или беспокойства о доступности туалета, а беспокойство может привести к напряжению мышц пищеварительного тракта, что замедлит дефекацию.

Запор и боль в спине

Удивительно, но запор может вызывать боль в пояснице у многих людей. Когда стул скапливается в кишечнике, он может создавать большое давление, особенно в нижней части живота и области таза.

Это давление может нагружать на нервы в спине, вызывая дискомфорт или боль. Представьте себе, что это воздушный шар, который переполнен — в конечном итоге это дополнительное давление заставит что-то другое почувствовать напряжение. Поэтому, если у вас запор, ваша спина тоже может это почувствовать.

Запор и тошнота

К сожалению, тошнота и запор тоже идут рука об руку. Когда ваш кишечник забит, отходы, которые должны покинуть ваш организм, остаются в вашей системе дольше, чем должны. Это может вызвать у вас вздутие живота, дискомфорт и, да, тошноту.

Застрявшие отходы оказывают давление на вашу пищеварительную систему, что может привести к тошнотворному ощущению. Это также одна из самых распространенных причин вздутия живота.

Домашние средства от запора

Запеченные овощи / Фото: Credits

Переход на преимущественно растительную диету. Растительная пища богата различными типами клетчатки, поэтому сосредоточьтесь на цельнозерновых продуктах, фруктах, овощах, орехах, семенах и бобовых. Определенные волокна могут увеличить объем вашего стула, улучшая его консистенцию и делая его мягким и легче проходящим. Постепенно увеличивайте потребление клетчатки с помощью растительной пищи, чтобы дать кишечнику время адаптироваться.

Растительная пища богата различными типами клетчатки, поэтому сосредоточьтесь на цельнозерновых продуктах, фруктах, овощах, орехах, семенах и бобовых. Определенные волокна могут увеличить объем вашего стула, улучшая его консистенцию и делая его мягким и легче проходящим. Постепенно увеличивайте потребление клетчатки с помощью растительной пищи, чтобы дать кишечнику время адаптироваться. Съедайте два киви в день. Эти волокнистые зеленые фрукты входят в число лучших полезных для кишечника продуктов. "Исследования показали, что употребление двух киви в день в течение 4 недель снижает напряжение, увеличивает время прохождения по кишечнику, а также снижает частоту дефекации и дискомфорт у людей с запорами, говорит доктор Гилл. Начните с одного в первую неделю, посмотрите, как пойдет, затем увеличьте количество до двух, и лучше всего есть их вместе с кожурой.

Эти волокнистые зеленые фрукты входят в число лучших полезных для кишечника продуктов. "Исследования показали, что употребление двух киви в день в течение 4 недель снижает напряжение, увеличивает время прохождения по кишечнику, а также снижает частоту дефекации и дискомфорт у людей с запорами, говорит доктор Гилл. Начните с одного в первую неделю, посмотрите, как пойдет, затем увеличьте количество до двух, и лучше всего есть их вместе с кожурой. Пейте много воды. При запорах часто упускают из виду гидратацию, но на самом деле это очень важно. Кишечнику нужно достаточное количество жидкости для правильной работы и поддержания пищеварительных процессов.

При запорах часто упускают из виду гидратацию, но на самом деле это очень важно. Кишечнику нужно достаточное количество жидкости для правильной работы и поддержания пищеварительных процессов. Регулярно занимайтесь спортом. Большинство экспертов рекомендуют не менее 150 минут упражнений средней интенсивности или 75 минут упражнений высокой интенсивности каждую неделю. Если у вас мало времени, попробуйте, например, бегать на месте или подниматься и спускаться по лестнице в течение одной минуты.

Большинство экспертов рекомендуют не менее 150 минут упражнений средней интенсивности или 75 минут упражнений высокой интенсивности каждую неделю. Если у вас мало времени, попробуйте, например, бегать на месте или подниматься и спускаться по лестнице в течение одной минуты. Избегайте молочных продуктов. Поскольку непереносимость лактозы составляет до трети случаев запора, стоит сократить потребление молочных продуктов и посмотреть, изменится ли ситуация, если вы чувствуете себя некомфортно. Если у вас непереносимость лактозы, сыр, молоко, масло и йогурт будут среди худших продуктов для здоровья кишечника.

Когда обращаться к врачу

Хотя запор является временным состоянием, чаще всего важно обратиться к врачу, если вы заметили, что у вас большие промежутки между опорожнением.

Частота стула у разных людей сильно различается. От трех раз в день до трех раз в неделю считается нормой. Но если собственный ритм испражнений вас угнетает или влияет на качество жизни, обратитесь к врачу.

Кроме того, если вы заметили какие-либо другие симптомы, такие как кровь в стуле, необъяснимая потеря веса или сильный дискомфорт в животе, пора обратиться за медицинской помощью. Иногда запор может быть признаком чего-то более серьезного, поэтому не стесняйтесь пройти обследование, если он постоянный или вызывает беспокойство.

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