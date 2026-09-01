Вредны ли Bluetooth-наушники: объяснил врач

Вредны ли Bluetooth-наушники / © Associated Press

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Опасения по поводу Bluetooth-наушников чаще всего связаны с радиоволнами и страхом, что они могут негативно влиять на организм. Однако, по словам врача Юрия Габорца, в повседневном использовании следует обращать внимание не столько на Bluetooth, сколько на то, как именно мы пользуемся телефоном и наушниками.

Более сильный радиосигнал

Если говорить именно о радиоволнах, то телефон во время разговора, находящийся рядом с головой, создает более высокую радиочастотную нагрузку, чем Bluetooth-гарнитура. Это особенно актуально там, где слабая связь, например, в лифте, метро, автомобиле, за городом или в лесу. Когда сигнал плохой, телефон постоянно пытается найти и поддерживать связь с сетью, поэтому может работать с большей мощностью.

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Bluetooth-гарнитура потребляет значительно меньше энергии. Поэтому для длительных разговоров врач рекомендует использовать Bluetooth-гарнитуру или громкую связь, а не держать смартфон непосредственно у головы.

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Настоящая опасность — не Bluetooth

Существует риск, о котором пользователи наушников часто забывают, и он касается уже не радиоволн, а слуха. Если регулярно слушать музыку на высокой громкости и в течение длительного времени, это может постепенно повредить слух. То есть проблема не в том, что Bluetooth «вызывает рак», а в гораздо более реальном сценарии — чрезмерной звуковой нагрузке.

Именно поэтому важно следить за громкостью, делать перерывы и не носить наушники непрерывно в течение многих часов.

Bluetooth-гарнитура может стать более удобной альтернативой телефону, который долго держат у головы, особенно во время длительных разговоров. А вот что касается наушников, главное правило простое: берегите слух, не слушайте слишком громко и долго.

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