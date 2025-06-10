Вредны ли помидоры при артрите: правда и мифы о пасленовых овощах и боли в суставах

Помидоры / © Associated Press

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Давно ведутся спекуляции относительно того, могут ли продукты семейства пасленовых, такие как помидоры, перец, баклажаны и картофель, усугубить симптомы, такие как боль при артрите. Но действительно ли помидоры и другие пасленовые овощи вредны для артрита?

Woman`sWorld попросили эксперта отделить факты от выдумок.

Как еда может влиять на симптомы артрита

Артрит сопровождается отеком и болезненностью в суставах. Самыми распространенными типами артрита являются остеоартрит, когда хрящ разрушается, часто из-за возрастного износа, и ревматоидный артрит, когда ваша иммунная система атакует ваши суставы.

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Многие продукты могут помочь бороться с воспалением и улучшить симптомы артрита, такие как боль в суставах и скованность. Остальные продукты обладают противоположным эффектом.

Пища с высоким содержанием добавленного сахара и насыщенных жиров может со временем усугублять воспаление, что может усугубить симптомы артрита, утверждает Маккензи Берджесс, диетолог-нутрициолог. Основными виновниками обострения артрита обычно являются такие продукты, как ультраобработанные хлебобулочные изделия, сладкие газированные напитки или жирный фастфуд.

Вредны ли помидоры и другие пасленовые овощи для артрита

Пасленовые содержат очень небольшое количество соединения под названием соланин, которое, по мнению некоторых, раздражает кишечник или вызывает воспаление, говорит Берджесс. Но нет никаких масштабных исследований на людях, подтверждающих эту связь.

Текущие исследования неоднозначны и проводятся на животных: одно исследование показало, что у старших женщин в постменопаузе, казалось, наблюдались более высокие маркеры воспаления и артрита, если они ели зеленый картофель с большим количеством соланина. Большинство съедобных пасленовых овощей имеют низкий уровень солонина, что делает их безопасными для употребления в пищу. Но зеленеющий картофель может сигнализировать о нездоровом уровне соланина.

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Однако другое исследование, в котором использовался инъекционный раствор соланина, показало, что соланин может помочь защитить суставы и уменьшить воспаление у людей с остеоартритом.

Конечно, эти результаты все еще нужно повторить, чтобы по-настоящему понять влияние людей с артритом.

Следует ли избегать пасленовых овощей, таких как помидоры, если у вас артрит

Для большинства людей пасленовые овощи не являются проблемой и на самом деле могут обладать противовоспалительными свойствами благодаря антиоксидантам, таким как ликопин, содержащиеся в помидорах, говорит Берджесс.

Чтобы сделать их еще более полезными для суставов, Берджесс советует убедиться, что ваши блюда красочны и содержат много фруктов и овощей. Сделайте акцент на сочетании пасленовых с противовоспалительными продуктами, такими как ягоды, листовая зелень, куркума, оливковое масло первого отжима или продукты, богатые омега-3.

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Питательные вещества, которые могут облегчить боль при артрите

Когда речь идет об артрите, здоровое питание в целом важнее, чем исключение какого-либо одного продукта или ингредиента, такого как помидоры. В частности, Берджесс рекомендует искать такие ключевые питательные вещества, чтобы помочь справиться с симптомами:

Коллаген. Это определенный тип белка, который может помочь поддерживать структуру хряща и поддерживать общую целостность суставов, что помогает уменьшить боль. Вы можете получить коллаген (или поддержать его выработку в организме) из таких продуктов, как говядина, курица, рыба, фасоль, костный бульон, яйца и молочные продукты.

Омега-3 жирные кислоты. Они содержатся в таких продуктах, как жирная рыба, семена льна и грецкие орехи. Омега-3 помогают снизить воспаление в организме, что может помочь облегчить симптомы артрита.

Суть проблемы пасленовых овощей и артрита

Если вы все еще считаете, что употребление пасленовых овощей может отрицательно влиять на ваш рацион, не ешьте их в течение двух недель. Затем постепенно верните их в свой рацион, делая перерыв примерно три дня между каждым употреблением.

Если вы чувствуете себя хуже после повторного введения (организмы каждого реагируют по-разному), избегайте их и ищите другие здоровые заменители. Но помните, что всегда следует проконсультироваться с врачом, прежде чем исключать какие-либо группы продуктов из своего рациона.