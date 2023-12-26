Все болезни от нервов: 10 самых популярных вопросов невропатологу

"Все болезни от нервов" – этот популярный мем неизвестного происхождения привел к тому, что к невропатологу обращаются с разными жалобами. По принципу: болит – значит, к невропатологу! Действительно ли это так, что к врачу-невропатологу нужно идти с любой болью, какие именно проблемы решает и с каким инструментарием он работает, – об этом мы спросили у врача-невропатолога клиники "Медицинский центр Берсенева" Маргариты Прохоровой.

Мы привыкли к тому, что большинство областей медицины двумя руками голосуют за профилактику. Гинекологи и стоматологи, дерматологи и кардиологи, маммологи и окулисты предлагают нам приходить на прием хотя бы раз в год, чтобы предотвратить негативные процессы и не пропустить начальную стадию заболевания, если оно произошло. А вот невропатологи не будут предлагать вам приходить к ним с целью профилактики, потому что в этой области никаких профилактических исследований, скринингов и мер не существует. Однако есть состояния, ощутив которые, ни в коем случае не следует откладывать визит к невропатологу. Мы собрали подборку из десяти важных вопросов, которые чаще всего задают врачу-невропатологу.

1. Крутится голова, к какому врачу идти?

Головокружение – это только симптом, поэтому при его наличии следует искать причину его появления. Для того, чтобы разобраться, нужно тщательно изучить анамнез, а именно: когда появляется головокружение, от чего оно уменьшается, есть ли еще какие-то симптомы (тошнота, рвота, головная боль и т.д.). Следует обратиться к невропатологу для более детального изучения жалоб и возможно назначение дополнительных методов обследования.

2. Как понять, что у вас часто болит голова?

Людям, для которых характерна головная боль, врачи рекомендуют вести дневник головной боли, где человек может указать интенсивность боли, ее локализацию, дополнительные симптомы (тошнота, рвота, шум в голове, головокружение и т.п.), как долго продолжалась боль, что помогло уменьшить боль. Таким образом, врач может оценить, сколько дней в месяц есть жалоба на головную боль. Если боль беспокоит более 14 дней в месяц, это уже хроническая боль. Следует обратиться к невропатологу и не заниматься лечением.

3. Может ли быть привыкание к противоболевым таблеткам?

Если при головной боли вы каждый раз принимаете обезболивающее лекарство и это перерастает в хаотический прием различных обезболивающих препаратов, то может развиться так называемая абузусная головная боль. Такой вид головных болей тяжело поддается лечению и усиливается на фоне отмены привычных для вас обезболивающих препаратов. Чтобы не допустить этого, следует своевременно обратиться к врачу.

4. Зачем врач-невропатолог просит прикоснуться к носу?

Нервная система очень обширна и отвечает за многие процессы в теле человека. При нарушении его работы у человека могут появляться не только болевые синдромы, но и двигательные нарушения, поэтому один из тестов – это координаторные пробы (прикоснуться указательным пальцем к кончику носа с закрытыми глазами).

5. Почему немеют руки?

Очень часто онемение в руках связано с вынужденной позой, сиденье за компьютером, длительный разговор по телефону, неудобный вне сна или кормление ребенка или другое. Каждый нерв проходит по определенной траектории и через определенные каналы, выстланные костными структурами и мышцами. Если нерв пережимается, то появляется чувство онемения, бегание муравьев, покалывание иголок. Как правило, при изменении позы эти жалобы исчезают. Если вы заметили чувство онемения в покое, оно не связано с позой и не исчезает при движениях или изменении положения конечности, следует обратиться к врачу.

6. К неврологу нужно идти уже с обследованиями?

В 21-ом веке вариантов обследования существует множество, поэтому не стоит заранее делать обследования, в которых вы, вероятнее всего, не уверены. К врачу-невропатологу пациент приходит с жалобами, врач внимательно изучает жалобы, анамнез, проводит неврологический осмотр и только после этого при необходимости назначит обследование.

7. Как тренировать мозг?

Когда мы учимся, получаем новую информацию, запоминаем что-то, создаются новые связи, а когда что-то повторяем, эти связи усиливаются. Мышление – это мозг в активном состоянии. В день мозг выдает больше электрохимических импульсов, чем все мобильные телефоны на Земле. Каждый раз, когда мы что-то меняем, наш мозг тоже меняется. Это принято называть нейропластичностью.

8. Возобновляются ли нервные клетки?

Говорят, стресс убивает нервные клетки – это миф или правда? В мозгу всю жизнь происходят перестройки нейронных сетей, появление и гибель нейронов, и нам необходима стимуляция различными факторами, чтобы поддерживать здоровую работу мозга. У людей нейрогенез (образование новых нейронов) наиболее интенсивный в детстве. В то же время нейроны погибают прежде всего не из-за стресса, а из-за неправильного питания, алкоголя, курения, нарушения экологии и многих других окружающих факторов.

Маргарита Прохорова

9. Возможна ли онлайн-консультация невропатолога?

Любой человек имеет право получить консультацию невропатолога в формате онлайн, врач может пообщаться с пациентом, узнать жалобы и ознакомиться с лечением, возможно, пациент проходит/проходил. Однако в формате онлайн через экран телефона врач не всегда может понять и оценить объективное состояние человека. Поэтому сделать качественное предназначение не всегда корректно. В любом случае более информативна очная консультация, потому что не зря говорят, что невропатолог должен не только видеть, но и чувствовать руками.

10. Зачем невропатологу молоточек?

Неврологический молоточек – это неотъемлемый помощник врача-невропатолога. Благодаря нему проверяют сухожильные рефлексы и можна понять, есть ли отклонения и возможный уровень поражения нервной системы.

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