Всего две ложки перед сном: простое средства для снижения сахара в крови

Борьба с высоким уровнем сахара в крови и диабетом бывает очень тяжёлой, но здоровое питание и использование народных средств может сделать ее не такой невыносимой.

Издание Womans World утверждает, что всего две ложки яблочного уксуса перед сном могут помочь вам понизить сахар в крови.

В последние годы вокруг яблочного уксуса было много шума. Возможно, вы видели, что его рекомендуют при различных заболеваниях, и благодаря обещанной пользе для здоровья яблочный уксус стал довольно популярным. Но это не просто очередная оздоровительная тенденция, не подкрепленная никакими научными фактами: исследования яблочного уксуса подтверждают, что он действительно может быть полезен для нашего здоровья. И если вы изо всех сил пытаетесь отрегулировать уровень сахара в крови, яблочный уксус может стать средством, которое вы искали.

Как производят яблочный уксус

Яблочный уксус производят путем ферментации измельченных яблок с пробиотиками, которые превращают сахар в уксусную кислоту. Этот продукт имеет множество преимуществ для здоровья, включая снижение уровня холестерина. Ключевые исследования также показали, что яблочный уксус может быть эффективным способом регулирования уровня сахара в крови.

Как яблочный уксус снижает уровень сахара в крови

Ряд исследований показывает, что уксус может предотвращать скачки уровня сахара в крови у людей с предиабетом и диабетом 2 типа, блокируя всасывание крахмала. Испытания Университета штата Аризона показывают, что уксус может сгладить всплески сахара в крови.

Одно исследование на людях с диабетом 2 типа показало, что употребление яблочного уксуса каждый вечер перед сном снижает уровень сахара в крови. Вероятно, это связано с уксусной кислотой, которая обладает антигликемическим эффектом.

Как работает уксусная кислота в нашем организме

Вот как это работает: крахмал, который мы получаем из таких продуктов, как картофель и макароны, полон глюкозы и поэтому может вызывать скачки сахара в крови. Но уксусная кислота помогает нам усваивать меньше глюкозы.

Как использовать яблочный уксус для снижения уровня сахара в крови

Участники исследования Университета штата Аризона каждый вечер принимали около двух столовых ложек яблочного уксуса, которые можно разбавить водой. Только не забудьте после этого почистить зубы, так как уксус может нанести вред зубной эмали.

Важно: перед тем как начать принимать яблочный уксус для снижения сахара в крови, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться, что этот метод вам подходит и у вас нет к нему противопоказаний.

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