Вскоре Новый год: невропатолог предупреждает

Мы с нетерпением ждем новогодней ночи и, конечно же, каникулы. И очень удивляемся, почему через несколько недель чувствуем себя невыспавшимися, уставшими, разбитыми, да еще с болями в голове или спине. Хотите иначе? Врач-невропатолог, медицинский директор клиники "Медицинский центр Берсенева" Вера Долгова поделилась важными и простыми лайфхами, как прекрасно провести зимний отпуск и выйти из него здоровым и отдохнувшим.

Елка, подарки, застолья, встречи с друзьями, поездки в другие города и страны… Все это праздничный марафон, который начинается на Рождество и заканчивается в середине января. Казалось бы, праздники и каникулы – прекрасное время для того, чтобы отдохнуть, расслабиться, выспаться, приятно отправиться в путешествие, получить хорошие впечатления и позаботиться о здоровье. Однако большинство врачей говорят о том, что именно новогодние каникулы очень напряженный для них период. Гастроэнтерологи лечат последствия переедания, травматологи – "гиперактивный" образ жизни, кардиологи – эмоциональные перенапряжения. И все вместе просят осторожничать с алкоголем.

Неврологи в этот период тоже не остаются в стороне и по разным причинам "получают" свою дополнительную дозу пациентов. Но большинству причин недомогания можно избежать, если заботиться о себе. Вера Долгова делится простыми правилами жизни, соблюдая которые, по праздникам и будням вы будете получать только радость.

Стресс под пресс!

"Успеть все!" – с таким принципом большинство из нас начинает жить примерно с 1 декабря, а перфекционисты – еще раньше. Закончить годовые отчеты и дела, полечить зубы, купить подарки, елку и принести домой, убрать и украсить дом, привести себя в порядок, продумать досуг, совершить множество покупок… "Успеть все!" – это большой стресс. А стресс, как известно, – самый коварный катализатор всех недугов, и особенно неврологических.

Скажите, оно вам нужно? Мы с вами и так почти два года живем в условиях войны, в тисках постоянного хронического стресса. Стоит ли его усиливать ради придуманных кем-то условностей? Земля не сойдет с оси, если вы не успеете сделать стрижку накануне, а на вашем столе будет не десяток салатов, а всего два.

В общем, первое, что настойчиво советую вам – сделайте все, чтобы снизить до минимума стресс. Выпишите в столбик все запланированное и решительно вычеркните все, без чего можно обойтись. Вы удивитесь, но половина дел точно уйдет. А потом подумайте, как распределить оставшиеся пункты так, чтобы не вбежать в новый год с неврастеническим расстройством. Сделайте себе главный подарок – встретьте праздник спокойными и неутомимыми.

Не делайте из себя великана

Европейская мода обновлять мебель в канун Нового года постепенно приходит и к нам. А если не новые диван и шкаф, то перестановка и генеральная уборка точно! Ну и куда денешься от больших пакетов с покупками. Однако очень часто предпраздничное шоу чистоты, обновления и изобилия заканчивается болью в спине.



Чтобы этого не допустить, помните: дело не столько в весе, сколько в том, что мы неправильно поднимаем тяжелые предметы. Диваны и другие предметы мебели вообще лучше толкать и двигать. А вот, приподнимая сумки, нужно приседать, прижимать предметы к себе и медленно подниматься, разгибая ноги при прямой спине. В любом случае не делайте этого из полусогнутого состояния и не перекладывайте нагрузку на спину.



Людям, у которых уже были проблемы со спиной, следует ограничивать вес предмета – максимум 10 кг. Но бывает, что меньше. Если ваш врач сказал не больше 3 кг – значит так и должно быть!

Ваша шея не любит гаджетов: устройте ей выходной

Так уж повелось: если современный человек бодрствует и не занят чем-то неотложным, то он зависает в гаджетах. В транспорте, на остановках, в кафе за кофе, дома за ужином, в постели перед сном. Да, это о вас тоже, наблюдайте за собой!

Если бы части тела могли выражать претензии их владельцу, то наша шея просто кричала бы. Находясь большое количество времени в полусогнутом состоянии, оно подвергается всем существующим неврологическим рискам. Страдают межпозвонковые диски, происходит ущемление нервов, возникают головные боли и воспаление в спине. Сутулость становится все более выраженной у детей и взрослых и перетекает в сколиозы, кифозы, лордозы и другие типы искривления спины, трудно поддающиеся лечению.

Дайте отдохнуть спине и шее! Устраивайте дни без гаджетов. А в другое время соблюдайте норму: каждый час вставайте из-за компьютера, откладываете в сторону гаджеты и хотя бы 10 минут просто ходите. Можно производить зарядку для шеи, растягиваться. А в каникулы планируйте больше активностей: гуляйте по паркам, ходите на танцы, выбирайте любой вид деятельности, который отвлечет вас от бесконечных зависаний над смартфоном.

Путешествуйте комфортно

Дальние поездки – это всегда радость, однако она может быть омрачена неврологическими проблемами. Если вы даже этого не чувствуете, это не значит, что все хорошо. Болезни спины, шеи, конечностей, к сожалению, могут иметь опцию "отложенное действие". Если у вас есть длительная поездка на авто или перелет, обязательно купите себе правильный валик под шею, чтобы зафиксировать ее и защитить от тряски. Обувь должна быть максимально удобна с профессиональными стельками. Если вы водитель, то соблюдайте нормы по времени езды за рулем и позаботьтесь об удобном месте водителя.

Спорт и активные развлечения – в меру

Лыжи, коньки, санки – адреналин выше крыши. Это действительно очень классные развлечения, однако жалобы типа "ой, ногу тянет", "куприк болит", "спина не разгибается" после таких прогулок – не редкость. Учтите, что наиболее частой причиной воспалительных процессов в спине являются резкие падения, особенно на ягодицы.



Еще одна очень частая причина боли в спине – чрезмерные физические нагрузки в спортзале. Как это обычно бывает? Ах, лишние кг после застолий, пойду я их сгоню! И начинаются злоупотребления. Ни в коем случае этого делать нельзя. Более того, рекомендую вам, прежде чем купить абонемент в фитнес клуб, обследоваться у невролога и кардиолога и получить рекомендации по видам физической нагрузки, которая будет вам полезна. Ибо навредить себе, занимаясь спортом, совсем не сложно.

Огни праздника: красиво, но не полезно

Ужас травматологов и офтальмологов всего мира – это фейерверки и мерцающие гирлянды. Неврологи со своими тревогами по поводу вашего здоровья присоединяются к коллегам. В Украине сейчас официально запрещены фейерверки, и в крупных городах запрет действует. Однако за рубежом – это популярный вид развлечений, а в Украине, в райцентрах и селах, совсем не редки случаи использования некачественной и даже самодельной пиротехники. Поверьте, вам это не нужно. Стрессы, возможные травмы, воздействие на слух и зрение, негативные эмоции, связанные с шумовыми эффектами. Все это способствует проявлению неврологических диагнозов.

Особо хочется сказать о ярко мерцающих гирляндах. Они отрицательно влияют на зрение, а также уже доказано, что они губительно действуют на кору головного мозга, вызывают чрезмерное возбуждение и зрительную усталость.

Вера Долгова

Алкоголь: выбирайте качество, контролируйте количество

К сожалению, в нашем обществе есть тенденция "лечиться" алкоголем и в горе, и в радости. Многие воспринимают коньяк и вино как действенные антидепрессанты, однако все наоборот. Алкоголь для организма – депрессант, он замедляет функции организма. От малых доз наступает расслабление, вот бы остановиться на этом этапе! Но, к сожалению, многим об этом пока можно только мечтать.



Алкоголь – стимулятор многочисленных неврологических проблем, если говорить о длительном употреблении. Но даже одиночная острая интоксикация может принести организму немало бед, вплоть до судорог и паралича. Не говоря уже о пониженной реакции, о расстройстве сна, об ухудшении памяти и когнитивных способностях.



Поэтому главный совет – выбирайте только качественный алкоголь, не смешивайте его с другими напитками и ограничивайте количество выпитого. А если ваш организм уже тревожно сигналит о неврологических проблемах, лучше откажитесь от спиртного в вашей жизни вообще.

Пусть ваш Новый год будет ярким, интересным, здоровым и мирным! Берегите себя!

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