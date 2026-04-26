спортивные напитки / © Associated Press

Если пройтись по отделу напитков в супермаркете, кажется, что без электролитов сегодня не обойтись. Но на практике все гораздо проще. Издание Kettering Health объяснило, что в большинстве случаев организм получает все необходимое из пищи, а популярные напитки — скорее опция, чем необходимость.

Электролиты — это не модный тренд, а базовые минералы, без которых наше тело просто не может функционировать и самое важное, большинству людей не нужно искать их в специальных напитках.

Электролиты — это минералы, такие как натрий, калий и хлорид. Они выполняют такие критически важные функции, как регуляцию баланса жидкости в организме, обеспечивают работу нервной системы и отвечают за сокращение мышц, включая сердце. Без них мы не могли бы двигаться, а организм постоянно находился бы в состоянии обезвоживания.

Мы ежедневно теряем электролиты через пот и мочу, поэтому их нужно регулярно пополнять.

Еда — лучший источник

Существует популярное мнение, что чтобы восстановить электролиты, нужно пить специальные напитки вроде изотоников, но, на самом деле это миф, людям нужно просто лучше питаться.

Основные источники электролитов — обычные продукты, например:

поваренная соль (натрий + хлорид)

фрукты

овощи

бобовые

молочные продукты

Особенно полезные:

бананы

авокадо

тунец

киноа

йогурт

Интересно, что природный сахар во фруктах помогает организму лучше усваивать электролиты, так же как это делают спортивные напитки.

Когда спортивные напитки нужны

Это не значит, что изотоники — зло. Они могут быть полезны, но не в повседневной жизни. Есть несколько ситуаций, когда они действительно имеют смысл:

Длительные интенсивные тренировки. Если вы занимаетесь спортом 2-3 часа подряд, организм теряет значительное количество жидкости и электролитов. Сильное потоотделение в жару или во время высокоинтенсивных нагрузок. Когда трудно пить воду. Многие люди просто не любят вкус воды. Сладко-соленые напитки стимулируют желание пить больше.

Дело не в том, что эти напитки магически эффективны, а в том, что люди просто больше их пьют.

Нюанс

Тот самый фактор, который делает спортивные напитки привлекательными, а именно сахар, одновременно является их минусом. Ведь его избыток делает их нежелательными для регулярного употребления, во время обычных тренировок они не нужны.

В большинстве случаев обычная вода полностью покрывает потребности организма после физической активности.

Как правильно пить воду

Стоит использовать простую стратегию:

пить воду регулярно, особенно во время перерывов в тренировке

ориентироваться на ощущение жажды

не ждать сильного обезвоживания

И только в случае длительных или очень интенсивных нагрузок, добавлять спортивные напитки.

Мир фитнеса часто усложняет то, что на самом деле является простым. Электролиты — жизненно необходимы, но они не требуют дорогих напитков или специальных формул. В повседневной жизни достаточно сбалансированного питания и достаточного количества воды.

Спортивные напитки — инструмент, а не основа здоровья. И главное правило звучит просто: если вы не тренируетесь часами до истощения, скорее всего, вашему организму нужна не яркая бутылка с надписью «электролиты», а обычная вода и нормальная еда.