Вся правда о спортивных напитках — стоит ли их пить

Яркие бутылки с надписями «электролиты», обещания быстрого восстановления и «идеального увлажнения» — спортивные напитки давно стали частью фитнес-культуры. Но действительно ли они нужны каждому, кто идет на тренировку, попробуем разобраться.

Станислава Бондаренко
спортивные напитки

спортивные напитки / © Associated Press

Если пройтись по отделу напитков в супермаркете, кажется, что без электролитов сегодня не обойтись. Но на практике все гораздо проще. Издание Kettering Health объяснило, что в большинстве случаев организм получает все необходимое из пищи, а популярные напитки — скорее опция, чем необходимость.

Электролиты — это не модный тренд, а базовые минералы, без которых наше тело просто не может функционировать и самое важное, большинству людей не нужно искать их в специальных напитках.

Электролиты — это минералы, такие как натрий, калий и хлорид. Они выполняют такие критически важные функции, как регуляцию баланса жидкости в организме, обеспечивают работу нервной системы и отвечают за сокращение мышц, включая сердце. Без них мы не могли бы двигаться, а организм постоянно находился бы в состоянии обезвоживания.

Мы ежедневно теряем электролиты через пот и мочу, поэтому их нужно регулярно пополнять.

Еда — лучший источник

Существует популярное мнение, что чтобы восстановить электролиты, нужно пить специальные напитки вроде изотоников, но, на самом деле это миф, людям нужно просто лучше питаться.

Основные источники электролитов — обычные продукты, например:

  • поваренная соль (натрий + хлорид)

  • фрукты

  • овощи

  • бобовые

  • молочные продукты

Особенно полезные:

  • бананы

  • авокадо

  • тунец

  • киноа

  • йогурт

Интересно, что природный сахар во фруктах помогает организму лучше усваивать электролиты, так же как это делают спортивные напитки.

Когда спортивные напитки нужны

Это не значит, что изотоники — зло. Они могут быть полезны, но не в повседневной жизни. Есть несколько ситуаций, когда они действительно имеют смысл:

  1. Длительные интенсивные тренировки. Если вы занимаетесь спортом 2-3 часа подряд, организм теряет значительное количество жидкости и электролитов.

  2. Сильное потоотделение в жару или во время высокоинтенсивных нагрузок.

  3. Когда трудно пить воду. Многие люди просто не любят вкус воды. Сладко-соленые напитки стимулируют желание пить больше.

Дело не в том, что эти напитки магически эффективны, а в том, что люди просто больше их пьют.

Нюанс

Тот самый фактор, который делает спортивные напитки привлекательными, а именно сахар, одновременно является их минусом. Ведь его избыток делает их нежелательными для регулярного употребления, во время обычных тренировок они не нужны.

В большинстве случаев обычная вода полностью покрывает потребности организма после физической активности.

Как правильно пить воду

Стоит использовать простую стратегию:

  • пить воду регулярно, особенно во время перерывов в тренировке

  • ориентироваться на ощущение жажды

  • не ждать сильного обезвоживания

И только в случае длительных или очень интенсивных нагрузок, добавлять спортивные напитки.

Мир фитнеса часто усложняет то, что на самом деле является простым. Электролиты — жизненно необходимы, но они не требуют дорогих напитков или специальных формул. В повседневной жизни достаточно сбалансированного питания и достаточного количества воды.

Спортивные напитки — инструмент, а не основа здоровья. И главное правило звучит просто: если вы не тренируетесь часами до истощения, скорее всего, вашему организму нужна не яркая бутылка с надписью «электролиты», а обычная вода и нормальная еда.

