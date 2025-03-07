Вы должны это знать: какие будут последствия для организма, если употреблять много обезболивающих

В современном мире большинство людей хотя бы раз в жизни прибегали к помощи обезболивающих препаратов. Они помогают нам справляться с головными болями, мышечным дискомфортом, менструальными спазмами и другими неприятными ощущениями.

Однако задумывались ли вы о том, какие последствия для организма может иметь частое употребление такого лекарства. Врач-невролог Роман Квасницкий объяснил, что бесконтрольное использование анальгетиков может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Когда обезболивающее становится причиной боли

Если вы регулярно принимаете обезболивающие препараты, то есть риск, что именно они будут провоцировать новую боль. Это может показаться парадоксальным, но такой эффект возникает из-за развития привыкания организма к активным веществам в составе медикаментов. После выведения препарата из крови возникает новая головная боль, которая заставляет человека снова принимать лекарство. Так формируется порочный круг, приводящий к хроническому болевому синдрому.

Какие обезболивающие бывают и сколько их можно принимать

Обезболивающие препараты можно разделить на однокомпонентные и многокомпонентные:

Однокомпонентные – содержащие одно действенное вещество, например, ибупрофен или парацетамол. Их можно принимать не больше 15 дней в месяц.

Многокомпонентные – содержащие несколько активных веществ. Например, комбинированные анальгетики, содержащие парацетамол, кофеин или кодеин. Их следует употреблять не больше 10 дней в месяц.

Триптаны – препараты, используемые для лечения мигрени, имеют еще более строгие ограничения.

Если эти пределы ежемесячно превышаются, то организм привыкает к постоянному воздействию обезболивающего и возникает "злоупотребительная головная боль".

Что делать, если боль не проходит

Врач отмечает, если вы регулярно чувствуете головную боль или другие болевые синдромы, не следует бесконтрольно принимать обезболивающие препараты. Вместо этого необходимо обратиться к специалисту, который поможет выявить причину боли и подобрать соответствующее лечение. Часто боль – это лишь симптом другого заболевания, которое нужно лечить комплексно.

Помните, что здоровье – это не только отсутствие боли, но и правильный подход к его лечению. Использование обезболивающих должно быть обоснованным и контролируемым, чтобы избежать серьезных последствий для организма.

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