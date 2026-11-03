Вы едите от скуки и не можете остановиться: как избавиться от этой привычки / © Credits

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Иногда мы едим не потому, что желудок дает о себе знать, а потому, что мозгу не хватает впечатлений. Бесконечная дорога домой, монотонная работа, очередной вечер перед телевизором и вот рука уже тянется к снекам. Кажется, что небольшое угощение поможет развеять скуку, подарит приятные эмоции или хотя бы на несколько минут отвлечет внимание.

Психолог Сьюзан Альберсиз Cleveland Clinic объясняет, что еда из скуки часто становится способом получить стимул, почувствовать комфорт или изменить настроение. Когда нам не хватает новых впечатлений, мозг ищет быстрый источник удовольствия, поэтому еда кажется одним из самых доступных вариантов.

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Однако есть один нюанс, если каждый скучный момент автоматически заканчивается перекусом, мы рискуем утратить связь с истинными потребностями организма. Хорошая же новость в том, что не нужно объявлять войну сладостям или силой запрещать себе есть. Гораздо эффективнее научиться различать физический голод и желание развлечься.

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Прежде чем открывать холодильник, сделайте небольшую паузу и спросите себя: вы хотите есть, потому что голодны, или вам просто скучно? Физический голод обычно нарастает постепенно. Вы можете чувствовать пустоту в желудке, замечать, что стало меньше энергии или труднее сосредоточиться. Желание поесть из-за скуки часто возникает внезапно и напоминает сигнал тревоги, хочется немедленно найти что-нибудь вкусненькое, даже если недавно вы сытно пообедали.

Как перестать есть из скуки

Определите свои триггеры и заранее продумайте план

У каждого бывают ситуации, когда рука тянется к еде почти автоматически. Для кого-то это долгие рабочие совещания, для кого-то — дорога домой, а для кого-то — вечерний просмотр сериала со смартфоном в руке.

Стоит обратить внимание на повторяющиеся ситуации. Если вы каждый раз хотите сладкого после изнурительной встречи или ищете закуски во время просмотра видео, попробуйте заранее придумать альтернативу. Например, после длительного совещания можно выйти на короткую прогулку, во время перерыва позвонить подруге или просто несколько минут побыть на свежем воздухе.

Измените окружающую среду

Иногда достаточно сменить место, чтобы прервать привычную цепочку «скука — перекус». Если вы постоянно что-то жуете за рабочим столом, попробуйте на несколько минут перейти в другую комнату. Если вы привыкли перекусывать на диване во время просмотра телевизора, сделайте паузу и выйдите на балкон или прогуляйтесь возле дома.

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Составьте собственное «меню против скуки»

Звучит необычно, но меню нужно не только для того, чтобы заказать ужин. Составьте список дел, которыми можно заняться, когда вам скучно и хочется что-нибудь пожевать. В него могут входить совсем простые занятия:

собрать пазл или разгадать головоломку

навести порядок в одном ящике

позвонить близкому человеку

сделать несколько легких физических упражнений

выполнить небольшое бытовое дело

выйти на короткую прогулку

Не нужно ждать вдохновения или придумывать что-то грандиозное. Когда возникает желание перекусить, готовый список помогает не тратить время на раздумья.

Выходите на свежий воздух

Прогулка — это не только способ размять ноги после рабочего дня. Она может помочь справиться со скукой, переключить внимание и немного восстановить силы. Природа задействует сразу несколько органов чувств, вы замечаете шевеление листьев, слышите окружающие звуки, чувствуете свежий воздух и перепады температуры. Такая сенсорная стимуляция может сделать обычный день интереснее.

К тому же время, проведенное на природе, улучшает настроение и концентрацию, а также снижает стресс. А иногда то, что кажется голодом в середине дня, на самом деле является усталостью и потребностью немного подвигаться.

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Попробуйте упражнение «5–5–5–5–5»

Когда скука накрывает с головой, воспользуйтесь простым упражнением, которое помогает переключить внимание на что-то другое. Вспомните:

5 дел, которые вы могли бы сделать прямо сейчас 5 человек, с которыми можно пообщаться 5 способов отвлечься 5 мест поблизости, где вы можете успокоиться или отдохнуть 5 способов расслабиться

Это может быть разговор с другом, короткая прогулка, прослушивание музыки, тёплый душ, чтение нескольких страниц книги или несколько минут спокойного дыхания. Суть упражнения не в том, чтобы запретить себе есть, а в том, чтобы напомнить, что у вас есть и другие способы изменить своё состояние.

Добавьте в повседневную жизнь немного новизны

Мозг любит новые впечатления, именно поэтому даже небольшие изменения могут сделать обычный день интереснее и уменьшить желание искать развлечение в еде. Не нужно кардинально менять жизнь. Попробуйте пойти другим путем, например, включить новый подкаст, послушать незнакомый музыкальный альбом или найти творческое занятие, которое давно хотели попробовать.

Можно выучить несколько движений нового танца, приготовить незнакомое блюдо, посетить другое кафе или начать читать книгу, которая давно ждала своей очереди. Так вы сознательно добавляете в жизнь источники удовольствия, не связанные с перекусами.

Не ругайте себя за еду

Это, пожалуй, самый важный совет. Если вы съели печенье из скуки, не стоит сразу обвинять себя в отсутствии силы воли или обещать, что с завтрашнего дня никогда больше так не будете поступать.

Возможно, вы устали, вам нужен перерыв, общение, ощущение комфорта или немного новых впечатлений. А может быть, вы действительно проголодались, и тогда организму нужна еда, а не очередная попытка отвлечься.

Когда привычка перекусывать из скуки требует внимания

Еда из-за скуки время от времени — распространенное явление и сама по себе не означает, что у вас есть расстройство пищевого поведения, СДВГ или аутизм. В то же время стоит обратить внимание на то, насколько эта привычка влияет на вашу жизнь. Стоит обратиться за профессиональной помощью, если питание:

вызывает сильное чувство вины, стыда или тревоги

сопровождается неприятными физическими последствиями, в частности проблемами с пищеварением

кажется неконтролируемым

включает эпизоды, когда за короткое время вы съедаете очень большое количество пищи

становится постоянным источником переживаний

Специалист поможет выяснить, что именно стоит за такими эпизодами, и подобрать поддержку в соответствии с вашими потребностями. Не нужно ждать, пока ситуация станет невыносимой, чтобы обратиться за помощью.

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