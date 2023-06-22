Вы неправильно пользуетесь дезодорантом: дерматолог рассказал о самой распространенной ошибке

В это время года вопрос регуляции потоотделения и уменьшения дискомфорта от потения стоит особенно остро.

Как правильно пользоваться дезодорантом, чтобы он действовал максимально эффективно, доктор Шари Липнер рассказала The Sun.

По словам дерматолога, большинство людей наносят антиперспирант только утром. Но медицинская правда состоит в том, что делать это нужно и на ночь.

Повышенное потоотделение происходит по разным причинам, включая физическую нагрузку, лихорадку, жаркую погоду и нервозность.

Большинство людей используют свои дезодорант утром, но, возможно, стоит пересмотреть этот сценарий.

Мы меньше потеем ночью, говорит доктор, поэтому антиперспирант может вступить в более тесный контакт с потовыми железами и уменьшить потоотделение. Важно использовать антиперспирант, а не традиционный дезодорант, потому что первый предотвращает потоотделение и запах, а второй просто блокирует запах.

Антиперспиранты работают, создавая пробку в верхней части потовых желез, ограничивая количество пота, который разрушает поверхность нашей кожи. В ночное время, особенно после душа, у антиперспиранта больше времени, чтобы закрепить пробки и предотвратить потоотделение.

Доктор Липнер добавила, что вам, возможно, даже не придется наносить антиперспирант по утрам, если вы будете использовать его перед сном. Исследование показало, что антиперспирант может подавлять потоотделение на срок до суток.

По словам дерматолога, нет никаких известных рисков для здоровья, связанных с нанесением дезодоранта на ночь или слишком частым его использованием. Нет необходимости делать перерыв в использовании дезодоранта, но, если вы так сильно потеете, что вам нужно использовать его несколько раз в день, вам следует обратиться к дерматологу, который может порекомендовать другие варианты решения проблемы.

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