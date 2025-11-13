Вы употребляете слишком много витамина С: эксперты рассказали, действительно ли это может быть проблемой

Витамин С / © Credits

Мы официально достигли времени года, когда легче всего заболеть. Если у вас есть дети или работа, которая требует много личного взаимодействия с другими, вы особенно рискуете заболеть вирусом.

Чтобы лучше поддерживать свою иммунную систему, вы можете увеличить потребление витамина С. В конце концов, это питательное вещество является ключевым для здоровья иммунитета. Возможно, вы начинаете выпивать стакан апельсинового сока утром на завтрак или ужин. Или, возможно, вы добавляете капсулу витамина С к своему режиму приема добавок, принимая ее сразу после приема мультивитаминов.

Обеспечивают ли такие привычки дополнительную защиту или могут иметь обратный эффект, приводя к чрезмерной пользе? Чтобы выяснить это, GoodHousekeepingпоговорили с диетологами и врачом-терапевтом.

Почему витамин С важен

Хотя о витамине С часто говорят в контексте здоровья иммунитета, он делает для организма гораздо больше, чем вы, вероятно, осознаете. Витамин С, также известный как аскорбиновая кислота, имеет несколько ключевых функций в организме. Одна из них заключается в том, что он помогает в выработке коллагена, который важен для кожи, кровеносных сосудов, костей и соединительной ткани, говорит Нэнси Мари Денизард-Томпсон, доктор медицинских наук, сертифицированный профессиональный тренер.

Как антиоксидант, витамин С также помогает защищать клетки и уменьшать воспаление, по словам доктора Денизард-Томпсон. Шэрон Коллисон, клинический инструктор по питанию, соглашается, добавляя, что низкий уровень витамина С связан с повышенным риском определенных заболеваний и рака. Например, одно исследованиепоказало, что низкий уровень витамина С коррелирует с повышенным риском смертности, особенно для людей с диабетом 2 типа.

Кроме того, что витамин С помогает защитить организм от воспаления, которое может способствовать хроническим заболеваниям, он также помогает организму защитно действовать в краткосрочной перспективе. Он защищает иммунные клетки от окислительного повреждения, вызванного свободными радикалами, объясняет доктор Денизард-Томпсон. Это также лучше готовит иммунные клетки к борьбе с инфекциями, такими как обычная простуда или грипп.

Витамин С существенно не снижает общую вероятность простуды среди населения в целом, но исследователи обнаружили, что витамин С значительно уменьшает тяжесть простуды примерно на 15% по сравнению с плацебо, утверждает Джордан Гилл, зарегистрированный диетолог. Исследование, на которое она ссылается, показало, что увеличение потребления витамина С может быть полезным, если у вас сильная простуда, но если у вас только легкие симптомы, витамин С не приводит к их быстрому исчезновению.

Гилл говорит, что еще один способ, которым витамин С поддерживает иммунное здоровье, - он помогает железу (ключевому питательному веществу для производства и функционирования иммунных клеток) лучше усваиваться организмом.

Сколько витамина С вам нужно

Очевидно, что организму требуется достаточное количество витамина С для надлежащего функционирования. Национальные институты здравоохранения рекомендуют взрослым получать от 90 до 120 миллиграммов витамина С в день. Курильщики должны стремиться получать дополнительные 35 миллиграммов в дополнение к этому.

Коллисон говорит, что пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом и спортсмены должны быть особенно внимательными, чтобы получать достаточное количество витамина С, и им может потребоваться немного больше, чем стандартные рекомендации. Она объясняет, что пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом могут иметь более слабую иммунную систему, поэтому особенно важно, чтобы они получали достаточное количество витамина С. "Спортсменам нужно помнить о витамине С, поскольку они получают большую нагрузку на свой организм, говорит Коллисон, объясняя, что интенсивные физические упражнения создают

Витамин С является "незаменимым" питательным веществом, то есть наш организм не может производить его самостоятельно, и мы должны получать его из нашего рациона, говорит Гилл.

Вот хорошая новость: все трое экспертов говорят, что витамин С содержится в широком спектре продуктов. Лучшими источниками витамина С являются красные, оранжевые, желтые и зеленые фрукты и овощи. Примерами являются апельсины, киви, клубника, дыня, болгарский перец, брокколи, брюссельская капуста и помидоры, говорит Гилл, добавляя, что эти продукты лучше всего есть сырыми, поскольку нагрев во время приготовления может разрушить витамин.

Можно ли получить слишком много витамина С

Хотя увеличение потребления витамина С во время тяжелой болезни может помочь сократить продолжительность болезни, все трое экспертов утверждают, что получить слишком много витамина С возможно. Если потребление витамина С превышает 2000 миллиграммов, они соглашаются, что это много. Хотя чрезмерное потребление витамина С не опасно для жизни, доктор Денизард-Томпсон говорит, что это может привести к некоторым неприятным симптомам, таким как расстройство желудочно-кишечного тракта, рвота, спазмы желудка и изжога.

Все трое экспертов утверждают, что практически невозможно получить много витамина С через пищу, но они говорят, что чрезмерное потребление может произойти, если вы принимаете несколько добавок с витамином С. Например, если он есть в вашем поливитамине, вы принимаете добавку витамина С и употребляете безрецептурные продукты для "повышения иммунитета", вы можете получить много.

Нет опасений относительно чрезмерного потребления витамина С из цельных продуктов, и если вы придерживаетесь рекомендованных количеств во время приема добавок, "передозировка" маловероятна. Также важно помнить, что для поддержания иммунитета нужно гораздо больше, чем просто витамин С. Сон, управление стрессом, сбалансированное питание, гидратация и движение - все это важные факторы иммунитета, говорит Гилл.

Заключение

Витамин С - это незаменимое питательное вещество, которое необходимо получать с пищей, поскольку организм его не производит. Он играет важную роль в поддержании здоровья организма, как в краткосрочной перспективе, так и в защите от определенных заболеваний и рака. Рекомендуется получать от 90 до 120 миллиграммов витамина С в день. Превышение 2000 миллиграммов в день считается слишком большим количеством и может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта и другим неприятным симптомам. Если вы придерживаетесь сбалансированного питания, вы, вероятно, получаете достаточно