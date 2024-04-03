Выпадение волос и менопауза: что делать, чтобы сохранить шевелюру

Менопауза — это то, через что проходит большинство женщин в какой-то момент своей жизни, но симптомы, которые мы испытываем, могут различаться. Хотя приливы, увеличение веса и перепады настроения могут быть очень неприятными, есть еще один тревожный симптом, о котором мы можем не думать, пока он не случится - выпадение волос.

Что делать, если во время менопаузы у вас начинают интенсивно выпадать волосы, эксперты рассказали Woman&home.

Исследования показали, что она выпадение волос в период менопаузы беспокоит от 20 до 60% женщин до того, как им исполнится 60 лет. Выпадение волос у женщин отличается от мужской алопеции, поскольку оно обычно вызывает истончение кожи головы и висков, а не типичные лысины мужского типа. Специалист по восстановлению волос Майкл Музакис говорит, что об этом обычно не говорят как об одном из симптомов менопаузы, но это случается со многими женщинами и может вызвать сильный стресс. Потеря волос может снизить уверенность в себе и негативно повлиять на психическое здоровье.

Тот факт, что симптомы перименопаузы и менопаузы могут длиться у некоторых людей годами или даже десятилетиями, означает, что они могут оказать существенное влияние на здоровье и благополучие.

Может ли менопауза вызвать выпадение волос

Существует четкая связь между менопаузой и выпадением волос. Процесс старения затрагивает весь организм, в том числе и волосяные фолликулы. Поскольку во время перименопаузы наш организм начинает вырабатывать более низкие уровни эстрогена и прогестерона, наши волосы растут медленнее, чем раньше, и могут быстрее выпадать. Музакис говорит, что после менопаузы эстроген больше не противодействует тестостерону, а ДГТ (андроген) может вызывать изменения в волосяных фолликулах на коже головы, так что они становятся меньше в диаметре, короче в длине и светлее по цвету, пока в конечном итоге не поседеют.

Истончение и выпадение волос у женщин во время менопаузы касается не только волос на голове — это может произойти и на других участках тела. Вы также можете заметить волосы в местах, которых вы раньше не видели, например, на верхней губе или подбородке.

Нормально ли терять волосы во время менопаузы

Как показывают исследования, выпадение волос и менопауза не у всех идут рука об руку. Некоторые люди переживают менопаузу, вступая в постменопаузу, не замечая какого-либо влияния на толщину своих волос, в то время как другие от этого очень страдают.

Доктор Фионнуала Бартон, врач общей практики и специалист, аккредитованный Британским обществом менопаузы, объясняет, что телоген (стадия покоя волосяного фолликула) является нормальной частью цикла роста волос. Любой может столкнуться с выпадением волос, когда вы моете или расчесываете волосы, но менопауза может способствовать длительной фазе выпадения телогена или дисбалансу графика роста волос, что означает, что ваши волосы могут выпадать клочьями.

Хотя выпадение волос и менопауза могут быть проблемой, с которой сталкиваются многие женщины, доктор Бартон рекомендует наряду с менопаузой обратить внимание на другие распространенные причины выпадения волос у женщин. Могут быть косвенные последствия для здоровья волос из-за изменений в иммунном и метаболическом здоровье, которые также происходят по мере изменения наших гормонов, включая увеличение восприимчивости к аутоиммунным заболеваниям и недостаточном питания. Другие причины включают наследственные заболевания, выпадение волос по женскому типу, стресс и медицинское лечение, такое как химиотерапия.

Длинные волосы после 50-и лет: почему это больше не табу и как за ними правильно ухаживать / Фото: Credits

Симптомы выпадения волос при менопаузе

Доктор Дилан Фернандо, хирург по пересадке волос, говорит, что есть несколько способов диагностировать выпадение волос в период менопаузы. Поначалу это может быть неочевидно, но со временем вы можете начать замечать такие симптомы, как сухость, тонкий хвост и расширяющийся пробор.

Может быть полезно сфотографировать места выпадения волос или места, где волосы истончаются, чтобы показать врачу, если вы обращаетесь за лечением.

Вот наиболее распространенные признаки выпадения волос в менопаузе:

Ваш пробор расширяется.

Ваши волосы не растут так хорошо, как раньше.

Волосы становятся суше и тоньше по текстуре.

Кожа головы местами становится более заметной.

Ваш хвост кажется тоньше.

Волосы на висках кажутся тоньше.

Линия волос выглядит менее густой.

Можно ли остановить выпадение волос в период менопаузы

Выпадение волос во время менопаузы может быть временным или постоянным, в зависимости от человека, говорит доктор Рошан Вара, хирург по пересадке волос. Скорость выпадения может снизиться, как только уровень гормонов стабилизируется. Поскольку в этот период жизни с телом женщины происходит так много изменений, доктор Фернандо подчеркивает, что важно обратиться к врачу за советом о том, как остановить истончение или выпадение волос. У некоторых людей, особенно у тех, у кого есть генетическая предрасположенность к выпадению волос, возобновление роста волос может быть ограниченным.

Длинные волосы после 50-и лет: почему это больше не табу и как за ними правильно ухаживать / Фото: Credits

Как ухаживать за волосами во время менопаузы

Поддерживайте сбалансированную диету. Доктор Вара говорит, что важно следить за тем, чтобы вы придерживались диеты, богатой железом, цинком и витамином D, и принимали добавки, если это рекомендовано вашим врачом.

Используйте медицинское лечение. Пена для кожи головы, содержащая миноксидил, может помочь стимулировать рост волос и предотвратить их выпадение. Но вам следует обсудить с врачом, подходит ли вам это лечение.

Уменьшите стресс. Доктор Фернандо говорит, что стресс или выгорание на работе могут привести к истончению ваших волос, поэтому убедитесь, что вы достаточно спите и занимаетесь спортом, научитесь справляться со стрессом и поговорите со своим врачом, если вы чувствуете сильное беспокойство или перегруженность.

Используйте бережный уход за волосами. Старайтесь не дергать и не расчесывать волосы слишком сильно, так как это усугубит их выпадение. Доктор Бартон также рекомендует научиться защищать волосы от солнца, регулярно очищать кожу головы и защищать ее от ультрафиолетового излучения, избегать чрезмерной химической и термической обработки или привычек укладки, которые могут повредить стержень волоса или фолликулы, избегать средств по уходу за волосами, содержащих раздражители, также стоит использовать шелковые аксессуар для волос для уменьшения трения. Проконсультируйтесь с трихологом, если вы не уверены, какие продукты могут улучшить или ухудшить состояние, а если сомневаетесь, рассмотрите один из шампуней для тонких волос, так как они легче воздействуют на фолликулы.

Рассмотрите возможность гормональной терапии. Начало ЗГТ (заместительной гормональной терапии) может помочь уменьшить выпадение волос, поскольку повышает уровень эстрогена, который поддерживает рост волосяных фолликулов.

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