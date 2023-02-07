Выйти замуж, чтоб не заболеть: жизнь с партнером снижает риск диабета

Каждый раз, когда мы обнаруживаем, что в общей машине кто-то выездил весь бензин и забыл об этом сказать, когда приходится ставить в посудомойку еще одну грязную тарелку, забытую на журнальном столике, или мы обнаруживаем чужой черный носок в компании своих белых блуз в стиральной машинке, мы задаемся вопросом: "а не лучше ли было бы жить без партнера?". У британских ученых на этот счет есть ответ. Нет, не лучше, считают они.

Недавно The Sun опубликовал результаты довольно интересного исследования, в ходе которого обнаружилось, что люди, которые живут с партнерами, имеют более низкий уровень сахара в крови независимо от состояния их отношений.

Ученые собирали данные 3300 человек в Англии в возрасте от 50 до 89 лет в течение девяти лет с 2004 года.

Три четверти участников эксперимента состояли в браке или сожительстве. У них уровень сахара в крови был на 0,21% ниже, чем у одиноких людей, а это означает, что у них меньше шансов заболеть диабетом.

У тех, у кого не было партнера, шансов заболеть диабетом 2 типа было больше.

В исследовании, опубликованном в BMJ Open Diabetes Research & Care, говорится, что супружеские или сожительские отношения обратно пропорциональны уровню сахара в крови независимо от того, насколько счастливый брак или гармоничные отношения связывают людей.

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