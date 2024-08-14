Вызывает ли сидячая работа варикоз: рассказывает флеболог

Варикоз – это заболевание вен, проявляющееся в их расширении и деформации. Оно может привести к неприятным симптомам и проблемам с кровообращением.

Врач-флеболог Владислав Горбовец рассказал своим подписчикам о том, как сидячая работа может влиять на варикоз и может ли она быть его причиной.

Врач утверждает, что варикозное расширение вен всегда наступает в следствие дисфункции венозных клапанов. Когда эти клапаны не выполняют свою функцию, это вызывает обратный отток крови или рефлюкс, что приводит к накоплению крови в венах.

Сидячая работа сама по себе не является основной причиной варикозного расширения вен, но может существенно повысить риск его развития. Длительное сиденье, особенно в одном положении, замедляет кровообращение в нижних конечностях, что приводит к застою крови в венах. Когда вы сидите в течение длительного времени, особенно без активного движения, кровь может задерживаться в ногах. Это снижает ее циркуляцию и увеличивает давление в венах, что способствует развитию варикоза.

Это может создавать дополнительное давление на венозные стенки и при наличии слабых или поврежденных клапанов вен, способствовать развитию варикоза. Нормальное кровообращение в ногах частично обеспечивается мышечными сокращениями, которые происходят при ходьбе или физической активности. Сидение в течение длительного времени уменьшает эти мышечные сокращения, что ведет к уменьшению "мышечной помпы", помогающей венам продвигать кровь обратно к сердцу.

Люди, с сидячим образом жизни, могут заметить такие симптомы как отеки, тяжесть в ногах и видимые вены. Это может стать ранним признаком варикозного расширения вен.

Однако это не единственная и не главная причина варикозного расширения вен. На развитие болезни влияют и другие факторы:

Генетическая предрасположенность. Если у ваших родственников уже есть проблемы с венами, вы в зоне риска развития этой болезни.

Если у ваших родственников уже есть проблемы с венами, вы в зоне риска развития этой болезни. Возраст . С возрастом стенки вен становятся менее эластичными, а клапаны могут изнашиваться.

. С возрастом стенки вен становятся менее эластичными, а клапаны могут изнашиваться. Ожирение . Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на вены, особенно в нижних конечностях, что может способствовать развитию варикоза.

. Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на вены, особенно в нижних конечностях, что может способствовать развитию варикоза. Гормональные сбои. Гормональные колебания во время беременности, менопаузы или при использовании гормональных контрацептивов, могут влиять на венозную систему и увеличивать риск варикоза.

Для уменьшения риска варикоза рекомендуется делать регулярные перерывы во время длительной сидячей работы, выполнять упражнения для улучшения кровообращения, например, подъем и опускание ног, растяжка мышц или просто вставать и ходить. Также полезно использовать компрессионные чулки, помогающие поддерживать нормальное венозное давление и улучшать циркуляцию крови в ногах.

Подытоживая вышесказанное, можно заключить, что сидячая работа может повышать риск варикозного расширения вен, но правильная профилактика и активный образ жизни могут уменьшить риски. Однако если у вас варикоз и он прогрессирует, оптимальным решением является операция эндовенозной сварки – современная и малоинвазивная методика, которая может помочь.

Читайте также: