Вздутие, изжога, тошнота и кислота во рту: причины и методы лечения

Почему возникает рефлюксная болезнь, с чем его можно перепутать и как избавиться от неприятных проявлений, рассказывает гастроэнтеролог клиники "Оксфорд Медикал" Александр Ковчун.

Что такое ГЭРБ

В переводе с латыни "гастро" означает желудок, "эзофагус" — пищевод, а "рефлюкс" — обратное заброс в него соляной кислоты. Поэтому химическое раздражение оболочки пищевода соляной кислотой дает такие реакции, как вздутие, тошнота, изжога, отрыжка и т.д.

ГЭРБ является достаточно распространенным хроническим заболеванием: по статистике, в развитых странах его обнаруживают у 45-50% взрослого населения. Из-за игнорирования проявлений или бессимптомного течения это состояние чревато серьезными осложнениями: образованием язв или злокачественных опухолей в пищеводе, а также развитием анемии вследствие нарушения всасывания железа и кровотечения.

Болезнь оказывает значительное влияние на качество жизни. Кроме приведенных выше симптомов люди могут жаловаться на плохой сон, потому что в ночное время проявления ГЭРБ усиливаются, на боль в груди, охриплость голоса или сухой изнурительный кашель, частые риниты, отиты и даже кариес.

Причины возникновения

В появлении неприятных симптомов виновата слабость нижнего сфинктера в пищеводе, задача которого – не давать содержимому желудка двигаться в обратном направлении.

Немного анатомии для большего понимания проблемы. При проглатывании пищи, слюны или воды запускается волна сокращения пищевода в направлении от рта к желудку. Когда благодаря этому пища проталкивается вниз, срабатывает клапан между пищеводом и желудком – нижний пищеводный сфинктер. Он сначала открывается, чтобы пропустить еду в желудок, а затем закрывается.

Если клапан не закрывается полностью (за это отвечает мышца, кардиальная складка, сравнимая с пружинкой), остатки пищи или жидкости вместе с соляной кислотой могут забрасываться обратно в пищевод. Тогда его слизистая раздражается, что приводит к спазму. Другими словами, происходит защитная реакция – перистальтика снизу вверх: кислота действует на слизистую как химический ожог, вызывающий изжогу, тошноту, неприятный запах изо рта.

Провокаторы

Факторы, приводящие к неполному закрытию сфинктера, разные. Например, физиологические, такие как беременность, когда увеличивается внутрибрюшное давление, из-за чего содержимое желудка механически выдавливается вверх.

Другие причины – любые изменения в организме, создающие условия для вскрытия нижнего пищеводного сфинктера и пропускания соляной кислоты в пищевод.

Наиболее распространенные факторы:

набор лишнего веса;

злоупотребление газированными напитками, как сладкими, так и алкогольными;

переедание;

интенсивные физические нагрузки после приема пищи – наклоны вперед или подъем тяжелого;

курение;

лекарственные средства, расслабляющие нижний пищеводный сфинктер, усиливают секрецию соляной кислоты и раздражают пищевод;

после операции, когда приходится долго находиться в позиции лежа.

С какими болезнями можно спутать ГЭРБ

Наиболее частыми проявлениями болезни являются желудочно-кишечные, такие как изжога и дискомфорт при глотании. Но есть неклассические симптомы, поэтому иногда люди не могут найти объяснение своим проблемам, например, относительно стоматологических патологий — тяжелого кариеса, повреждения эмали, поражения слизистых оболочек или дисбактериоза полости рта, неприятного запаха изо рта.

Другие неклассические (внестравоходные) симптомы:

отоларингологические – осиплость голоса, хронические фарингиты, частая заложенность носа, першение в горле. Если лор не выявляет причины хронической патологии – дисбактериоза или патогенных бактерий, он должен осмотреть участок, ниже голосовых связок – воспаление там является признаком рефлюксной болезни;

бронхолегочные – бронхиальная астма, рецидивирующие пневмонии, хронический кашель, иногда ночное апноэ;

кардиальные – боли в области сердца, аритмия.

Опытный врач отличит проявления ГЭРБ от других болезней, а вот самодиагностика и назначение препаратов себе неуместны. Конечно, есть понятие "симптоматическое лечение", если редко возникают проявления рефлюксной болезни. К примеру, после погрешностей питания появляется изжога (вспомните последствия выпитого шампанского на Новый год). Тогда можно симптоматически принять гавискон или альмагель. Но когда симптомы повторяются и появляются после еды, это сигнализирует о необходимости обратиться к специалисту.

Александр Ковчун: "В случае изжоги после каждого приема пищи и в состоянии лежа, а также тошноты, першения в горле, покашливании или заложенности носа, неприятных ощущений в области грудины следует показаться врачу, чтобы решить вопрос об эндоскопическом обследовании и последующей тактике лечения".

Методы диагностики

Золотым стандартом диагностики ГЭРБ является эндоскопия. Эксперт отмечает, что во всем цивилизованном мире эту процедуру выполняют только во сне, чтобы не наносить человеку психологическую травму и дать возможность врачу-эндоскописту провести качественное обследование.

Конечно, на первичном приеме гастроэнтеролог сначала собирает анамнез: узнает возраст пациента, длительность боли и неприятных ощущений, связь появления симптомов с горизонтальной позой или физической нагрузкой, употреблением пищи, удушье, кашель и т.д. Далее производится пальпация живота.

Из дополнительных обследований специалист назначает:

общий анализ крови, потому что ГЭРБ относится к хроническому кислотозависимому заболеванию, которое может влиять на всасывание железа. Поэтому нужно проверить уровень гемоглобина;

исследование на хеликобактер, ведь он является фактором, увеличивающим вероятность осложнений болезни;

пациентам с риском кардиопатологии обязательно делают кардиограмму, чтобы исключить патологию сердца.

Лечение

Общие рекомендации:

1. Прежде всего это соблюдение диеты: нужно максимально ограничить употребление продуктов, стимулирующих выработку кислотности, снижают тонус пищеводного сфинктера, повышают внутрижелудочное давление (см. табл.).

2. Не переедать, потому питаться 4-5 раз в день небольшими порциями. Не пить кофе натощак, не курить до еды (лучше вообще бросить эту вредную привычку).

3. Увеличить употребление белка, который, в противоположность жиру, повышает тонус сфинктера.

Что нельзя есть/пить Что можно Еда, которая: снижает тонус пищеводного сфинктера: шоколад, мята, молоко, жирное мясо и рыба, кофе, крепкий чай

раздражает слизистую пищевода: цитрусовые, лук, чеснок, томаты, жареные блюда

повышает внутрижелудочное давление, стимулирует выработку кислоты в желудке: пиво, шампанское, газированная минеральная вода, бобовые.

очень холодная или горячая, с большим количеством химических добавок, грубая, острая Хлеб, изделия из муки высшего сорта – подсушенные или вчерашние Нежирные мясные блюда, индюшиное, куриное филе, рыба без кожуры, яйца (перепелиные – сырые, куриные – омлет, паровая яичница) Свежая некислая сметана, творог в переработанном виде, до 30 г масла Каши максимально разваренные: манная, гречневая, геркулесовая, рисовая Отварные или паровые овощи: картофель, цветная капуста, морковь, зеленый горошек, свекла Супы-пюре, молочные, на легком мясном бульоне сладкое: желе, пюре, кисель, мусс, печеные яблоки без кожуры, мед, пастила, варенье из сладких ягод, сахар, зефир Соусы на сметане, молоке или яично-масляные Петрушка, укроп Отвары из шиповника, слабый чай со сливками или молоком, напиток из пшеничных отрубей

4. Если есть лишний вес, то обязательно работать над его уменьшением.

5. Избегать видов активности и спорта, предполагающих наклонности вперед, например, пилатеса. Если нужно наклоняться вперед, то только через 2 часа после еды. К тому же следует привыкнуть поднимать вещи (не более 8-10 кг) без наклона вниз, просто приседая.

6. Не ложиться сразу после еды и за 3-4 часа перед сном не есть, спать на повышении (15º), чтобы не допускать ночного заброса кислоты.

7. Не носить корсетов, бандажей, тугих поясов, увеличивающих внутрибрюшное давление.

Медикаментозная терапия предусматривает прием лекарств, снижающих кислотность, – ингибиторов протонных насосов. Их доза зависит от стадии заболевания, продолжительности течения, осложнений. Есть разные поколения препаратов, но суть действия одинаков – контролировать количество кислоты, вырабатываемой желудком.

Самое главное, что человек должен понимать: лечение не ограничится 3-5 днями. Терапия будет длиться от 3-4 недель до года, а то и несколько лет, если пищевод имеет 3-4-ю степень химического ожога.

Эксперт отмечает, что ГЭРБ, установленная и подтвержденная эндоскопически, относится к хроническому кислотозависимому рецидивирующему заболеванию. Поэтому его можно ввести в клиническую ремиссию, и какое-то время оно не будет беспокоить пациента. Однако в случае нарушения диеты или образа жизни появятся те же проявления, что и были до терапии. Так что полностью вылечить и снять этот диагноз, к сожалению, невозможно.

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