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Вздутие живота: как быстро избавиться от метеоризма и предотвратить его появление
Вздутие живота может испортить настроение, вызвать дискомфорт и даже боль. Однако хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев эту проблему можно решить без сложного лечения.
Вздутие живота — это ощущение переполненности, напряжения или распирания в животе. Часто оно возникает из-за скопления газов в желудочно-кишечном тракте. Живот может выглядеть более вздутым, чем обычно, быть чувствительным или даже болеть. Иногда причиной этого становится задержка жидкости в организме, об этом говорится в материале издания Medical News Today.
Чтобы эффективно избавиться от вздутия живота, важно понять его причину. Наиболее распространённые из них:
запор
пищевые аллергии и непереносимость отдельных продуктов
избыток газов в кишечнике
газированные напитки
чрезмерное потребление соли и сахара
недостаточное количество клетчатки
гормональные изменения перед или во время менструации
Как быстро избавиться от вздутия живота
Прогуляйтесь. Даже короткая прогулка стимулирует работу кишечника, помогает вывести газы и облегчает самочувствие, особенно если вздутие связано с запором.
Попробуйте йогу. Некоторые позы, например «Поза ребенка», «Счастливый ребенок» или глубокие приседания, способствуют естественному выходу газов и быстро уменьшают дискомфорт.
Перечная мята. Капсулы с мятным маслом помогают расслабить мышцы кишечника, благодаря чему газы легче выходят. В то же время людям, которые часто страдают от изжоги, следует использовать их с осторожностью.
Средства от газообразования. Препараты с симетиконом могут помочь быстрее избавиться от избыточного воздуха в пищеварительном тракте. Принимать их нужно только в соответствии с инструкцией.
Массаж живота. Легкий массаж по направлению толстой кишки помогает стимулировать её работу. Начинайте с правой нижней части живота, двигайтесь вверх к ребрам, затем — через верхнюю часть живота влево и вниз к левому бедру. Если появляется боль, процедуру нужно прекратить.
Некоторые эфирные масла. Комбинация эфирных масел фенхеля и куркумы может улучшать самочувствие людей с синдромом раздраженного кишечника, уменьшая вздутие и боль. Однако использовать такие средства следует только после консультации с врачом.
Теплая ванна. Тепло помогает расслабить мышцы живота, а отдых и снижение уровня стресса положительно влияют на работу пищеварительной системы.
Как предотвратить вздутие живота
Если проблема возникает регулярно, помогут простые изменения в образе жизни.
Постепенно увеличивайте количество клетчатки. Она помогает избежать запоров, но резкое увеличение её количества может, напротив, усилить газообразование. Делайте это постепенно и не забывайте пить достаточно воды. Большинству взрослых требуется около 18–38 г клетчатки в сутки, однако рекомендованную норму получает лишь небольшая часть людей.
Замените сладкие газированные напитки водой. Газированные напитки содержат углекислый газ, который скапливается в желудке. Кроме того, сахар и искусственные подсластители также могут провоцировать вздутие живота.
Меньше жуйте жевательную резинку. Во время жевания мы глотаем больше воздуха, а сахарные спирты в составе жевательной резинки могут вызывать газообразование.
Больше двигайтесь. Регулярная физическая активность помогает кишечнику работать активнее, а также способствует выведению избытка натрия через потоотделение, а это уменьшает задержку жидкости.
Регулярно ешьте. Большие порции часто вызывают чувство переполненности. Лучше выбирать небольшие порции и есть несколько раз в день, не спеша и не торопясь. Также желательно отказаться от трубочек для напитков, ведь они способствуют заглатыванию воздуха.
Добавьте пробиотики. Полезные бактерии помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника и могут уменьшать газообразование.
Меньше соли. Избыток натрия задерживает воду в организме, из-за чего могут появляться отеки и ощущение вздутия не только живота, но и рук или ног.
Заболевания. Иногда вздутие живота является симптомом более серьезных состояний, среди которых: синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона, язвенный колит, эндометриоз или кисты яичников. В таких случаях врач может назначить анализы крови, УЗИ, рентген или колоноскопию.
Ведите пищевой дневник. Если вздутие возникает после еды, записывайте все, что едите и пьете. Это поможет выявить продукты, вызывающие неприятные симптомы. Чаще всего это происходит при непереносимости лактозы или целиакии.
Пересмотрите свои пищевые добавки и лекарства. Некоторые препараты, в частности железо, могут вызывать запоры и вздутие живота. В то же время калий помогает поддерживать баланс натрия. Если вы подозреваете, что причина в лекарствах, стоит обсудить это с врачом.
Когда следует обратиться к врачу
Хотя чаще всего вздутие живота не представляет опасности, иногда оно может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, в частности о заболеваниях печени, почек, сердца или даже о некоторых видах онкологических заболеваний.
Не откладывайте консультацию, если вздутие живота продолжается несколько дней или недель или сопровождается такими симптомами, как:
снижение аппетита
трудности при приеме пищи
диарея
рвота
необъяснимая потеря веса
повышенная температура
сильная боль в животе
ярко-красная кровь в стуле
черный или темно-бордовый кал
Часто задаваемые вопросы
Означает ли вздутие живота набор веса? Иногда вес может временно увеличиться на 0,5–1 кг из-за задержки стула, но это не настоящий набор жировой массы.
Помогает ли вода? Да, вода способствует нормальной работе кишечника и помогает бороться с запорами, в отличие от газированных напитков.
Что действует быстрее всего? Прогулка, легкие упражнения или йога, массаж живота и препараты с симетиконом — самые распространенные способы быстро облегчить симптомы.
В большинстве случаев вздутие живота — временное явление, которое легко устранить с помощью простых привычек. Но если дискомфорт повторяется регулярно или сопровождается тревожными симптомами, не стоит заниматься самолечением. Своевременная консультация врача поможет выявить истинную причину проблемы и вернуть комфорт без постоянного ощущения тяжести.