Вздутие живота: отчего бывает и как с ним бороться

Вздутие живота - распространенная проблема, которая портит качество жизни. Иногда довольно трудно определить его причины и выработать действенную стратегию борьбы.

Большинство людей хотя бы раз в жизни чувствовали дискомфорт от вздутия живота. Это распространенный симптом, причины возникновения и средства для облегчения которого постоянно обсуждаются.

Издание Daily Mail собрала различные мнения на этот счет.

Что вызывает вздутие живота

Вздутие живота чаще всего вызвано наличием большого количества газа в кишечнике в результате употребления определенных продуктов и напитков или даже глотания воздуха. Симптомы включают в себя следующие состояния:

ощущение раздутого или наполненного живота;

боль и дискомфорт;

урчание в животе.

В качестве причин вздутия живота называют такие проблемы с пищеварением:

запоры;

пищевую непереносимость;

целиакию;

синдром раздраженного кишечника (СРК).

Бывают случаи, когда постоянное вздутие живота, которое не проходит, может быть признаком чего-то более серьезного, например, рака яичников.

Какие продукты могут вызвать вздутие живота

В качестве продуктов, которые вызывают вздутие живота, часто называют молочные продукты, бобовые, готовую еду, полуфабрикаты и фастфуд. В целом же, любые продукты, содержащие сахар, лактозу и глютен, могут вызывать вздутие живота. Эти вещества могут вызывать проблемы, даже если содержатся в натуральных, полезных и необработанных продуктах.

10 полезных продуктов, вызывающих, тем не менее, вздутие живота

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Вот список из десяти продуктов, о которых вы никогда бы не подумали, как о причине проблем с животом:

Спаржа. Она является одним из многих овощей, которые могут вызвать нежелательные симптомы пищеварения. Высокое содержание клетчатки может вызвать образование газа в процессе ферментации.

Она является одним из многих овощей, которые могут вызвать нежелательные симптомы пищеварения. Высокое содержание клетчатки может вызвать образование газа в процессе ферментации. Ежевика. Переваривание этого фрукта может занять больше времени, чем обычно, поскольку в нем много полиолов (сахарных спиртов), которые трудно расщепить в организме.

Переваривание этого фрукта может занять больше времени, чем обычно, поскольку в нем много полиолов (сахарных спиртов), которые трудно расщепить в организме. Кофе. Он содержит кофеин, который может раздражать кишечник и вызывать вздутие живота. Кроме того, известно, что некоторые кислоты в кофе расстраивают чувствительный желудок.

Он содержит кофеин, который может раздражать кишечник и вызывать вздутие живота. Кроме того, известно, что некоторые кислоты в кофе расстраивают чувствительный желудок. Арбуз. Он богат фруктозой, естественным сахаром, который может вызвать вздутие живота при употреблении в больших количествах.

Он богат фруктозой, естественным сахаром, который может вызвать вздутие живота при употреблении в больших количествах. Картофель . Содержание крахмала в картофеле делает его углеводом с высоким газообразованием. Попробуйте заменить картофель рисом, так как рис — единственный углевод, который не вызывает газообразования.

. Содержание крахмала в картофеле делает его углеводом с высоким газообразованием. Попробуйте заменить картофель рисом, так как рис — единственный углевод, который не вызывает газообразования. Лук. Фруктаны — это растворимые волокна, которые содержатся в луке и могут вызывать проблемы с пищеварением. Красный лук имеет высокий уровень этих волокон, поэтому переход на белый лук может помочь.

Фруктаны — это растворимые волокна, которые содержатся в луке и могут вызывать проблемы с пищеварением. Красный лук имеет высокий уровень этих волокон, поэтому переход на белый лук может помочь. Бобы . Бобовые содержат сахара, называемые олигосахаридами, которые, хотя и могут встречаться в природе, нашему организму трудно расщепить.

. Бобовые содержат сахара, называемые олигосахаридами, которые, хотя и могут встречаться в природе, нашему организму трудно расщепить. Соевый соус. Глютен является основным ингредиентом соевого соуса и может вызвать воспаление во всем организме. Многие люди могут иметь непереносимость глютена, даже не подозревая об этом.

Глютен является основным ингредиентом соевого соуса и может вызвать воспаление во всем организме. Многие люди могут иметь непереносимость глютена, даже не подозревая об этом. Яйца. Некоторые люди могут обнаружить, что яйца вызывают расстройство желудка, а чувствительность к ним может вызвать газообразование и вздутие живота. Сера в яйцах также является причиной неприятного запаха, возникающего при выпуске воздуха.

Некоторые люди могут обнаружить, что яйца вызывают расстройство желудка, а чувствительность к ним может вызвать газообразование и вздутие живота. Сера в яйцах также является причиной неприятного запаха, возникающего при выпуске воздуха. Огурец. Огурцы содержат большое количество химического соединения под названием кукурбитацин, которое может вызывать газообразование в организме.

Огурцы содержат большое количество химического соединения под названием кукурбитацин, которое может вызывать газообразование в организме. Бобы — отличный пример этого, и они не просто так известны метеоризмом. Они содержат сахара, называемые олигосахаридами, которые могут дойти до толстой кишки непереваренными.

Профилактика вздутия живота

Чтобы предотвратить вздутие живота, рекомендуют:

жевать с закрытым ртом, чтобы не глотать воздух;

пить много воды;

есть продукты, богатые клетчаткой;

менять темп приема пищи, есть медленнее;

массировать желудок справа налево, чтобы выпустить захваченный воздух;

ограничить употребление большого количества газированных напитков;

не пить алкоголь;

ограничить напитки с высоким содержанием кофеина;

не сутулиться во время еды;

не есть большие порции перед сном;

ограничить употребление обработанной, сладкой, острой, жирной пищи;

определить и избегать ингредиенты, к которым у вас непереносимость.

Корректировка диеты - один из основных способов предотвратить вздутие живота. Для большинства из нас простой способ узнать, какая пища нам не подходит — это просто метод проб и ошибок.

Как облегчить состояние при вздутии живота

Врачи рекомендует серию упражнений, которые могут помочь, большинство из них - популярные асаны йоги:

прижмите колени к груди, чтобы помочь удалить газ, который вызывает боль;

попробуйте встать в "мост" - поза, в которой человек лежит на полу, поднимая таз вверх, опустив плечи;

сделайте сидячий наклон вперед, чтобы стимулировать всестороннее растяжение и расслабление тела;

примите "позу ребенка", в которой вы сидите на коленях и наклоняетесь вперед, руки вытянуты перед собой и лежат на полу, поза помогает придать телу, особенно нижней части спины, подвижность.

Лекарственные средства от вздутия живота

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Некоторые лекарства, отпускаемые без рецепта, также могут облегчить симптомы вздутия живота, в частности, активированный уголь, известный своими детоксифицирующими свойствами. Пробиотики также могут быть полезны, питая "хорошие" бактерии в кишечнике для здорового пищеварения, которые затем правильно расщепляют пищу и удаляют излишки газа.

Натуральные средства от вздутия живота

Куркума / Фото: Credits

Можете попробовать бороться с симптомами вздутия живота народными средствами.

Мятный чай был содержит ментол, который помогает пищеварению, и расслабляет мышцы, которые не выпускают газ, считается хорошим средством от вздутия;

был содержит ментол, который помогает пищеварению, и расслабляет мышцы, которые не выпускают газ, считается хорошим средством от вздутия; Куркума — это растение из семейства имбирных, которое может помочь сбалансировать энергию тела и укрепить иммунную систему, также его эфирные масла воздействуют непосредственно на кожу кишечника, заживляя раны и уменьшая воспаление, что может иметь косвенное воздействие на воспаление в других частях тела. Куркума также действует как пища для хороших бактерий в нашем кишечнике и может способствовать здоровому пищеварению, что полезно для ума и тела. Лучший способ добавить его в свой рацион — приправлять им блюда, добавлять в смузи или пить в виде чая.

— это растение из семейства имбирных, которое может помочь сбалансировать энергию тела и укрепить иммунную систему, также его эфирные масла воздействуют непосредственно на кожу кишечника, заживляя раны и уменьшая воспаление, что может иметь косвенное воздействие на воспаление в других частях тела. Куркума также действует как пища для хороших бактерий в нашем кишечнике и может способствовать здоровому пищеварению, что полезно для ума и тела. Лучший способ добавить его в свой рацион — приправлять им блюда, добавлять в смузи или пить в виде чая. Экстракт листьев артишока, этот бутон рекомендован для лечения и облегчения симптомов вздутия живота.

В целом, главное в борьбе со вздутием живота - это провести диагностику, чтобы исключить серьезные проблемы, подобрать диету и придерживаться общих рекомендаций.

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