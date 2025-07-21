Вздутие живота: почему оно возникает и как облегчить симптомы / © Credits

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Эта проблема хорошо знакома многим женщинам, иногда оно возникает после сытного ужина, иногда в обед, даже если вы ели только салат. Откуда берется вздутие, когда оно является нормальным, а когда сигналом более серьезного нарушения, рассказала врач Екатерина Толстикова.

Вздутие живота или метеоризм — это скопление газов в желудочно-кишечном тракте, которое сопровождается ощущением переполненности, давлением или даже болью. Газ образуется в результате нормального процесса пищеварения, однако в некоторых случаях его может становиться слишком много, именно тогда и появляется дискомфорт.

Причины вздутия

По словам врача, в большинстве случаев виновато не что иное, как нарушение режима или состава питания.

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Нерегулярное питание. Длительный интервал между приемом пищи, например, только завтрак и ужин или, наоборот, частые перекусы каждый час. Оба варианта нарушают нормальную работу желудка и кишечника. Это замедляет переваривание и способствует образованию газов.

Дисбаланс макроэлементов . Если рацион состоит преимущественно из белков и жиров, без достаточного количества клетчатки и сложных углеводов, кишечник работает медленнее, или наоборот, чрезмерное потребление простых углеводов, таких как сладости, сиропы, соки, газированные напитки, создает идеальные условия для брожения в кишечнике.

Напитки вместо еды. Когда рацион содержит много жидких калорий, например, соков, газированных напитков, подслащенных чаев, организм часто не воспринимает это как пищу. В результате, у вас нарушение аппетита, вздутие и отрыжка.

Непереносимость определенных продуктов. Лактоза (молоко), глютен (некоторые каши, хлеб), бобовые, брокколи, капуста, яблоки часто вызывают вздутие. Это не значит, что их нельзя есть, но стоит отслеживать реакцию организма.

Когда обратиться к врачу

Вздутие живота может быть симптомом заболеваний, в частности:

Синдром раздраженного кишечника

Ферментативная недостаточность

Дисбактериоз

Целиакия

Паразитарные инвазии

Онкологические процессы

Если вздутие сопровождается болью, запорами, диареей, похудением или примесью крови в кале, необходимо пройти обследование.

Как уменьшить вздутие

Наладьте режим питания. 3 основных приема пищи и один или два легких перекуса. Избегайте переедания.

Ешьте медленно. Быстрое глотание пищи провоцирует заглатывание воздуха, а это прямой путь к вздутию.

Исключите газированные напитки. Даже «диетические» или «натуральные» варианты содержат углекислый газ и часто подсластители, которые вызывают брожение.

Попробуйте употреблять ферментированные продукты. Йогурт, кефир, кимчи, квашеная капуста поддерживают здоровую микрофлору.

Следите за содержанием клетчатки. Недостаточное или чрезмерное количество клетчатки может вызвать вздутие. Вводите ее постепенно.

Ведите пищевой дневник. Записывайте, что ели и когда почувствовали вздутие. Так легче выявить «виновника».

Вздутие живота — распространенное, но вполне контролируемое явление. Чаще всего оно связано с образом жизни и питанием. Если же симптомы стали хроническими, не откладывайте визит к гастроэнтерологу.