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Вздутие живота: почему оно возникает и как облегчить симптомы

Чувство тяжести, распирание, урчание или даже визуально заметное увеличение живота — все это симптомы вздутия.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Вздутие живота: почему оно возникает и как облегчить симптомы

Вздутие живота: почему оно возникает и как облегчить симптомы / © Credits

Эта проблема хорошо знакома многим женщинам, иногда оно возникает после сытного ужина, иногда в обед, даже если вы ели только салат. Откуда берется вздутие, когда оно является нормальным, а когда сигналом более серьезного нарушения, рассказала врач Екатерина Толстикова.

Вздутие живота или метеоризм — это скопление газов в желудочно-кишечном тракте, которое сопровождается ощущением переполненности, давлением или даже болью. Газ образуется в результате нормального процесса пищеварения, однако в некоторых случаях его может становиться слишком много, именно тогда и появляется дискомфорт.

Причины вздутия

По словам врача, в большинстве случаев виновато не что иное, как нарушение режима или состава питания.

  • Нерегулярное питание. Длительный интервал между приемом пищи, например, только завтрак и ужин или, наоборот, частые перекусы каждый час. Оба варианта нарушают нормальную работу желудка и кишечника. Это замедляет переваривание и способствует образованию газов.

  • Дисбаланс макроэлементов. Если рацион состоит преимущественно из белков и жиров, без достаточного количества клетчатки и сложных углеводов, кишечник работает медленнее, или наоборот, чрезмерное потребление простых углеводов, таких как сладости, сиропы, соки, газированные напитки, создает идеальные условия для брожения в кишечнике.

  • Напитки вместо еды. Когда рацион содержит много жидких калорий, например, соков, газированных напитков, подслащенных чаев, организм часто не воспринимает это как пищу. В результате, у вас нарушение аппетита, вздутие и отрыжка.

  • Непереносимость определенных продуктов. Лактоза (молоко), глютен (некоторые каши, хлеб), бобовые, брокколи, капуста, яблоки часто вызывают вздутие. Это не значит, что их нельзя есть, но стоит отслеживать реакцию организма.

Когда обратиться к врачу

Вздутие живота может быть симптомом заболеваний, в частности:

  • Синдром раздраженного кишечника

  • Ферментативная недостаточность

  • Дисбактериоз

  • Целиакия

  • Паразитарные инвазии

  • Онкологические процессы

Если вздутие сопровождается болью, запорами, диареей, похудением или примесью крови в кале, необходимо пройти обследование.

Как уменьшить вздутие

  • Наладьте режим питания. 3 основных приема пищи и один или два легких перекуса. Избегайте переедания.

  • Ешьте медленно. Быстрое глотание пищи провоцирует заглатывание воздуха, а это прямой путь к вздутию.

  • Исключите газированные напитки. Даже «диетические» или «натуральные» варианты содержат углекислый газ и часто подсластители, которые вызывают брожение.

  • Попробуйте употреблять ферментированные продукты. Йогурт, кефир, кимчи, квашеная капуста поддерживают здоровую микрофлору.

  • Следите за содержанием клетчатки. Недостаточное или чрезмерное количество клетчатки может вызвать вздутие. Вводите ее постепенно.

  • Ведите пищевой дневник. Записывайте, что ели и когда почувствовали вздутие. Так легче выявить «виновника».

Вздутие живота — распространенное, но вполне контролируемое явление. Чаще всего оно связано с образом жизни и питанием. Если же симптомы стали хроническими, не откладывайте визит к гастроэнтерологу.

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