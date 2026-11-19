какой осенний напиток меньше влияет на уровень сахара в крови / © Credits

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Когда за окном становится холоднее, очень приятно согреться чашкой чего-нибудь сладкого. Однако сезонные напитки нередко содержат немало сахара, даже если он натурального происхождения. Издание EatingWell сравнило яблочный сидр и горячий шоколад и выяснило, как они влияют на уровень глюкозы. И хотя у этих вариантов есть свои нюансы, небольшое преимущество всё же у одного из них.

Яблочный сидр

На первый взгляд, яблочный напиток кажется вполне безобидным выбором. Однако в чашке объёмом около 240 мл содержится примерно 27 г сахара и практически нет клетчатки, белков или жиров.

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Дело в том, что яблочный сидр по составу близок к нефильтрованному яблочному соку. В отличие от целого фрукта, он не содержит достаточного количества клетчатки, которая замедляет усвоение сахаров. Поэтому глюкоза может быстрее попадать в кровь и вызывать более заметное повышение её уровня.

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Важно даже то, как именно вы пьете сидр. Если выпить большую порцию за несколько минут, уровень глюкозы может подняться быстрее, чем если вы неторопливо наслаждаетесь напитком.

Горячий шоколад

С горячим шоколадом ситуация несколько иная. Его пищевая ценность зависит от рецепта и ингредиентов, но в классической чашке с молоком содержится примерно 24 г сахара, 9 г белка и 6 г жиров.

Именно белки и жиры, содержащиеся в молоке, могут замедлять пищеварение и усвоение сахаров. Таким образом, организм получает не только сладкий напиток, но и компоненты, которые помогают сгладить колебания уровня глюкозы.

Еще один плюс — рецепт можно адаптировать. Стоит готовить какао дома, использовать молоко без лишнего сахара, добавлять темный шоколад с высоким содержанием какао и не перебарщивать с подсластителями. Корица и ваниль помогут сделать вкус насыщеннее без большого количества сахара.

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Как пить любимые напитки без резких скачков уровня глюкозы

Полностью отказываться от сезонных напитков не нужно, достаточно нескольких простых привычек:

Не пейте натощак

Выбирайте меньшие порции

Экспериментируйте с рецептом

Не увлекайтесь добавками

Наслаждайтесь медленно

Если выбирать между яблочным сидром и горячим шоколадом, у последнего есть небольшое преимущество с точки зрения более стабильного уровня сахара в крови — прежде всего благодаря белкам и жирам, содержащимся в молоке. Однако решающую роль по-прежнему играют рецепт, размер порции и то, с чем вы сочетаете напиток.

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