Яблоки: преимущества и польза для здоровья

Яблоки – один из самых популярных фруктов в мире. Их хрустящий, сочный вкус трудно не полюбить, а их польза для здоровья поражает.

Вы наверняка слышали пословицу: "Кто яблоко в день съедает, у того врач не бывает". И хотя это лишь народная мудрость, ученые подтверждают, что яблоки действительно могут способствовать укреплению здоровья, а как именно, рассказало издание Real Simple.

Яблоки – настоящий источник витаминов и минералов. Одно крупное яблоко может содержать: клетчатку, витамины – A, B, C, K, калий, магний, фосфор, кальций и т.д. Благодаря этому яблоки являются отличным выбором для тех, кто хочет поддерживать здоровый образ жизни.

Восемь причин есть яблоки

Здоровье сердца

Яблоки богаты растворимой клетчаткой – пектином. Он помогает снижать уровень холестерина в крови, связывая его в пищеварительном тракте. Содержащиеся в яблоках полифенолы также поддерживают работу сердца и помогают регулировать уровень сахара в крови.

Пищеварение

Клетчатка в яблоках не только улучшает пищеварение, но и способствует росту полезных бактерий в кишечнике. Яблоки также содержат сорбит – природный сахарный спирт, помогающий бороться с запорами.

Воспаление

Антиоксиданты в яблоках, в частности, кверцетин, помогают бороться с воспалениями в организме. Это полезно при таких состояниях как артрит, астма или хронические заболевания сердца.

Здоровье легких

Высокое содержание кверцетина в яблоках может снизить воспаление в дыхательных путях и защищать легкие от повреждений. Люди, регулярно потребляющие яблоки, имеют более низкий риск хронических заболеваний легких, таких как астма например.

Здоровье кожи

Содержащийся в яблоках витамин C способствует выработке коллагена – белка, который обеспечивает упругость и молодость кожи. Полифенолы дополнительно защищают кожу от воздействия ультрафиолета.

Иммунитет

Яблоки помогают организму бороться с инфекциями благодаря витаминам и антиоксидантам. Они также снижают риск развития хронических болезней.

Мозговая деятельность

Флавоноиды, содержащиеся в яблоках, способствуют улучшению кратковременной памяти. Они также помогают снизить риск развития когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

Суставы

Полифенолы в яблоках могут защищать хрящи от разрушения, что помогает предотвратить развитие остеоартрита.

Как добавить яблоки в рацион

Если вам надоело есть яблоки просто так, вот несколько идей:

Добавьте в салаты. Свежие кусочки яблоки придают салату сочности и хрустности.

Приготовьте яблочный соус. Это отличный перекус или основа для других блюд.

Попробуйте яблочной смузи. Смешайте яблоки с овощами или фруктами для приготовления полезного напитка.

Сделайте домашний сидр. Его можно подавать горячим или холодным, добавив корицу или другие специи.

Яблоки – естественный суперфуд, доступный каждому. Они помогут вам оставаться здоровыми, красивыми и энергичными.

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