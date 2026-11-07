Яблоко или груша: какой осенний фрукт лучше помогает контролировать уровень сахара в крови

Груша или яблоко / © Credits

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Осень — идеальное время для яблок и груш, они сочные, доступны и богаты полезными веществами. Однако задумывались ли вы, какой из этих фруктов лучше влияет на уровень глюкозы в крови? По словам издания HEALTH, оба варианта вполне уместны в сбалансированном питании, однако у груши есть несколько небольших преимуществ.

Почему груша — лучший выбор

Главная причина — более низкий гликемический индекс. Этот показатель отражает, насколько быстро продукт повышает уровень сахара в крови. У яблок он составляет примерно 40, тогда как у груш — около 30. Точные значения могут отличаться в зависимости от сорта и степени зрелости фруктов.

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Еще одно преимущество груш — более высокое содержание клетчатки. В одной груше ее примерно 4 г, тогда как яблоко содержит около 2,5 г. Именно клетчатка, в частности её растворимая форма, помогает замедлять пищеварение и всасывание сахаров. Благодаря этому уровень глюкозы после еды может повышаться более плавно, без резких скачков.

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Стоит ли отказываться от яблок

Вовсе нет, диетологи отмечают, что разница между яблоками и грушами не настолько существенна, чтобы отдавать предпочтение только одному из этих фруктов. Оба имеют низкий гликемический индекс, содержат клетчатку и полифенолы — растительные соединения, которые могут положительно влиять на регуляцию уровня сахара в крови.

Кроме того, употребление яблок и груш снижает риск развития диабета II типа. В то же время это не означает, что сами по себе фрукты могут предотвратить заболевание: важную роль играют рацион в целом и образ жизни.

Как правильно есть яблоки и груши

Есть несколько простых рекомендаций, которые помогут сделать фруктовый перекус ещё более сбалансированным:

Не снимайте кожуру, ведь именно в ней содержится значительная часть клетчатки и полифенолов.

Сочетайте фрукты с белками и полезными жирами. Например, добавьте к яблоку или груше греческий йогурт или немного ореховой пасты. Такое сочетание может способствовать плавному изменению уровня глюкозы.

Выбирайте то, что вам нравится. Регулярность и разнообразие в питании важнее попыток найти один-единственный «идеальный» фрукт.

Если выбирать между яблоком и грушей именно с точки зрения контроля уровня сахара в крови, небольшое преимущество можно отдать груше благодаря более низкому гликемическому индексу и большему количеству клетчатки. Тем не менее яблоки также остаются отличным вариантом для ежедневного меню.

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