ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Актуальная тема
Количество просмотров
940
Время на прочтение
2 мин

Яблоко или груша: какой осенний фрукт лучше помогает контролировать уровень сахара в крови

Эти два фрукта — отличный выбор для здорового питания, однако давайте разберемся, у какого из них может быть небольшое преимущество, когда речь идет о контроле уровня сахара в крови.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Груша или яблоко

Груша или яблоко / © Credits

Осень — идеальное время для яблок и груш, они сочные, доступны и богаты полезными веществами. Однако задумывались ли вы, какой из этих фруктов лучше влияет на уровень глюкозы в крови? По словам издания HEALTH, оба варианта вполне уместны в сбалансированном питании, однако у груши есть несколько небольших преимуществ.

Почему груша — лучший выбор

Главная причина — более низкий гликемический индекс. Этот показатель отражает, насколько быстро продукт повышает уровень сахара в крови. У яблок он составляет примерно 40, тогда как у груш — около 30. Точные значения могут отличаться в зависимости от сорта и степени зрелости фруктов.

Еще одно преимущество груш — более высокое содержание клетчатки. В одной груше ее примерно 4 г, тогда как яблоко содержит около 2,5 г. Именно клетчатка, в частности её растворимая форма, помогает замедлять пищеварение и всасывание сахаров. Благодаря этому уровень глюкозы после еды может повышаться более плавно, без резких скачков.

Стоит ли отказываться от яблок

Вовсе нет, диетологи отмечают, что разница между яблоками и грушами не настолько существенна, чтобы отдавать предпочтение только одному из этих фруктов. Оба имеют низкий гликемический индекс, содержат клетчатку и полифенолы — растительные соединения, которые могут положительно влиять на регуляцию уровня сахара в крови.

Кроме того, употребление яблок и груш снижает риск развития диабета II типа. В то же время это не означает, что сами по себе фрукты могут предотвратить заболевание: важную роль играют рацион в целом и образ жизни.

Как правильно есть яблоки и груши

Есть несколько простых рекомендаций, которые помогут сделать фруктовый перекус ещё более сбалансированным:

  • Не снимайте кожуру, ведь именно в ней содержится значительная часть клетчатки и полифенолов.

  • Сочетайте фрукты с белками и полезными жирами. Например, добавьте к яблоку или груше греческий йогурт или немного ореховой пасты. Такое сочетание может способствовать плавному изменению уровня глюкозы.

  • Выбирайте то, что вам нравится. Регулярность и разнообразие в питании важнее попыток найти один-единственный «идеальный» фрукт.

Если выбирать между яблоком и грушей именно с точки зрения контроля уровня сахара в крови, небольшое преимущество можно отдать груше благодаря более низкому гликемическому индексу и большему количеству клетчатки. Тем не менее яблоки также остаются отличным вариантом для ежедневного меню.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie