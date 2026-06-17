Ядовитый плющ / © Credits

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Многие слышали совет не трогать руками незнакомые растения, однако даже те, кто знает о существовании опасных растений, часто недооценивают риски. По информации издания American Academy of Dermatology Association, практически любой человек может получить аллергическую реакцию после контакта с маслянистым токсином урушиолом, содержащимся в ядовитом плюще, дубе и сумахе. Более того, контакт с самим растением — далеко не единственный способ получить сыпь.

Что делать, если вы прикоснулись к ядовитому растению

В случае с ядовитым плющом время буквально работает против вас, ведь нужно действовать немедленно. Если вы подозреваете, что прикоснулись к растению или предмету, на котором могло остаться токсичное масло, нужно как можно быстрее промыть кожу. Для этого подойдут:

вода с мылом

медицинский спирт

специальные средства для очистки после контакта с ядовитым плющом, дубом или сумахом

Однако не забывайте, что кожу нельзя тереть или скрабировать. Так вы только сильнее втрете масло в кожу. После очищения необходимо тщательно смыть средство большим количеством прохладной воды и обязательно очистить пространство под ногтями, где могут оставаться следы урушиола.

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Иногда удается полностью избежать появления сыпи, если очистить кожу в течение первых 10–20 минут после контакта.

Почему сыпь такая коварная

Масло урушиол содержится абсолютно во всех частях растения:

листьях

стеблях

корнях

цветках

лианах

Человек может заразиться не только при прямом контакте. Опасность возникает, если:

прикоснуться к одежде, на которой осталось масло

погладить домашнее животное, которое бегало среди зарослей

пользоваться садовым инструментом после работы на участке

находиться рядом, когда растения косят или обрезают

Именно поэтому многие люди не могут понять, откуда появилась сыпь через несколько дней после пребывания на природе.

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Как проявляется реакция на ядовитый плющ

В большинстве случаев сначала появляется настолько сильный зуд, что он может разбудить человека посреди ночи. Затем возникают:

красные высыпания

пузырьки

воспаление

отек

Пузырьки могут лопаться и выделять жидкость, после чего покрываются корочками. Обычно сыпь проходит самостоятельно в течение 2–3 недель, хотя зуд может оставаться очень сильным. В редких случаях у людей появляются не красная сыпь, а черные пятна или полосы на коже.

Распространение сыпи

Один из самых распространенных мифов — убеждение, что человек заражается сыпью по всему телу при прикосновении к пораженным участкам. На самом деле это не так: сама сыпь не является заразной. Обычно создается иллюзия распространения из-за того, что на разные участки кожи попало разное количество масла, и человек повторно соприкасается с загрязненной одеждой или вещами.

Кожа быстро впитывает урушиол, поэтому перенести его из одного места в другое можно только в течение короткого времени после контакта.

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Когда появляется сыпь

Интересно, что скорость реакции зависит от предыдущего опыта контакта с растением. Если у человека ранее уже наблюдалась аллергическая реакция, сыпь обычно появляется через 4–48 часов. Если же контакт произошёл впервые, симптомы могут проявиться только через 2–3 недели. Продолжительность также различается:

при повторной реакции сыпь обычно длится от 1 до 14 дней

при первом контакте может сохраняться более трёх недель

Самая опасная ошибка

Эксперты предостерегают от попыток уничтожить ядовитый плющ с помощью газонокосилки. Во время кошения растение буквально разлетается на тысячи мелких частиц, которые зависают в воздухе. Они могут оседать на коже и вызывать множественные высыпания.

Еще опаснее — сжигать ядовитые растения, так как токсичное масло попадает в дым и может вызывать тяжелые аллергические реакции при вдыхании. В некоторых случаях такие состояния представляют угрозу для жизни.

Домашние животные

Собаки и кошки, как правило, не страдают от сыпи после контакта с ядовитым плющом. Однако их шерсть отлично удерживает токсичное масло. Именно поэтому хозяин может получить сыпь просто после того, как погладит своего питомца. Поэтому, если есть подозрение, что животное контактировало с опасными растениями, его нужно выкупать, надев резиновые перчатки.

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Когда следует обратиться к врачу

Рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью, если появились:

затрудненное дыхание или глотание

сыпь вокруг глаз

сыпь в ротовой полости

сыпь на половых органах

сильный отек лица

высокая температура

зуд, мешающий спать

поражение большей части тела

Это могут быть признаки тяжелой аллергической реакции.

Облегчение зуда

Если реакция слабая и причина сыпи очевидна, можно применять прохладные компрессы, наносить каламиновый лосьон, применять гидрокортизоновый крем, принимать короткие тёплые ванны с коллоидной овсянкой, добавлять в ванну стакан пищевой соды или принимать прохладный душ.

Антигистаминные препараты могут помочь уменьшить зуд, но их рекомендуется принимать в виде таблеток, а не наносить на кожу, и только после консультации с врачом.

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Кроме того, категорически нельзя расчесывать сыпь или сдирать кожу над пузырьками, ведь это повышает риск инфицирования.

На данный момент профилактика остается лучшей защитой. Во время прогулок или работы на природе следует носить одежду с длинными рукавами и брюки, надевать закрытую обувь, работать в перчатках, использовать специальные защитные кремы-блокаторы, после возвращения домой стирать одежду в горячей воде, очищать инструменты, принимать душ и мыть домашних животных после прогулок в лесу или высокой траве.

Следует помнить, что токсичное масло может оставаться на поверхностях месяцами или даже годами, если их не очистить должным образом.

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