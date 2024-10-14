Является ли ваш кашель признаком пневмонии: что должно насторожить и когда нужно идти к врачу

Легко не обращать внимания на кашель, особенно в сезон простуды и гриппа. Но, когда он сопровождается другими респираторными симптомами и становится все более сильным или продолжительным, может быть признаком более серьезного заболевания, такого как пневмония.

Знание того, как распознать симптомы пневмонии на ранней стадии, может помочь вам получить правильное лечение для ускорить выздоровление.

Womanʼs World рассказывает, на что следует обратить внимание.

Что такое пневмония и какие бывают ее виды

Пневмония — это инфекция легких, которая заставляет воздушные мешочки заполняться воспалительной жидкостью и/или гноем, что затрудняет дыхание, объясняет Радж Дасгупта, доктор медицины.

Доктор Дасгупта объясняет, что существуют различные типы пневмонии, и основными разновидностями являются:

Бактериальная пневмония, которая является наиболее распространенной.

Вирусная пневмония, обычно связанная с гриппом или другими вирусами.

Грибковая пневмония, которая чаще встречается у людей со слабой иммунной системой.

Помимо этих форм пневмонии существует также аспирационная пневмония, которая возникает, когда пища или жидкость попадают в легкие, отмечает он.

Как распространяется пневмония

Многие формы пневмонии заразны, а типы, которые являются вторичными по отношению к инфекции, в основном распространяются, когда инфицированные люди кашляют, чихают или разговаривают. При этом в воздух попадают капли из дыхательных путей, которые могут вдыхаться находящимися поблизости людьми, объясняет доктор Дасгупта. Менее распространенная, но потенциальная причина передачи - прикосновение к предмету или поверхности, на которой находится микроб, а затем прикосновение к носу или рту.

Симптомы пневмонии у взрослых: на что обратить внимание

Симптомы пневмонии могут варьироваться от легких до тяжелых и их часто можно спутать с другими состояниями, говорит доктор Дасгупта.

Он говорит, что наиболее распространенные симптомы пневмонии включают:

сильный кашель;

лихорадка;

озноб;

одышка.

Также могут присутствовать более скрытые симптомы пневмонии. К ним относятся усталость, спутанность сознания (особенно у пожилых людей) или боль в груди.

В частности, в случае бактериальной пневмонии это, как правило, продуктивный кашель с желтой или зеленой мокротой, говорит Роберт Бирнбаум, доктор остеопатии. Боли в теле также могут быть симптомом пневмонии, добавляет он.

Если вы пытаетесь выяснить, простуда ли у вас, грипп или пневмония, следите за такими вещами, как высокая температура, которая сохраняется, кашель с цветной или кровавой слизью и серьезные проблемы с дыханием, которые являются красными флагами более тяжелой пневмонии, советует доктор Дасгупта.

Как диагностируется пневмония

Хотя существуют общие симптомы пневмонии, в большинстве случаев четкий, определенный диагноз установить сложно, говорит Грегори Эйзингер, доктор медицины, специалист по пульмонологии, интенсивной терапии и неотложной медицины.

Физический осмотр может выявить хрипы при прослушивании легких, а также повышенную частоту сердечных сокращений, частоту дыхания или низкую сатурацию кислорода, что может указывать на пневмонию, говорит доктор Эйзингер. Рентген грудной клетки обычно выявляет область аномальной белизны, ограниченную определенной областью легкого, добавляет он.

Опасна ли пневмония

В некоторых случаях пневмония может привести к дальнейшим осложнениям для здоровья и даже представлять угрозу для жизни. Тяжесть пневмонии зависит от типа инфекции, вашего возраста и общего состояния здоровья, говорит доктор Дасгупта. Пожилые люди и люди с другими проблемами со здоровьем могут быть в группе более высокого риска и должны обратиться к врачу, если они подозревают пневмонию.

Пневмония может быть достаточно легкой, тогда можно вылечиться дома в течение нескольких дней или недель. Но может быть и достаточно серьезной, чтобы потребовать госпитализации, если она вызывает затрудненное дыхание, сепсис или жидкость в легких, объясняет он.

Вам следует обратиться за медицинской помощью, если ваши симптомы ухудшаются, вам трудно дышать, вы чувствуете постоянную боль в груди, у вас высокая температура, вы чувствуете спутанность сознания или если ваши симптомы не улучшаются в течение нескольких дней, предлагает доктор Дасгупта. Это особенно важно, если вы проходите лечение антибиотиками и все еще не чувствуете себя лучше.

Совет: если вам 65 лет или больше или у вас есть сопутствующие заболевания, спросите своего врача о вакцинации от пневмококка, чтобы защититься от будущих инфекций.

Как лечить пневмонию

Пневмония — это инфекция, которую нельзя лечить дома без медицинского вмешательства. После постановки диагноза ваш врач назначит антибиотики от бактериальной инфекции и противогрибковые препараты от грибковой инфекции, объясняет доктор Бирнбаум.

Если у вас пневмония, важно придерживаться плана лечения и поддерживать связь с врачом по любым вопросам. Тем не менее, есть некоторые вещи, которые вы можете делать дома, чтобы чувствовать себя лучше, предлагает доктор Дасгупта.

Пейте много жидкости, например, воды и травяного чая, чтобы избежать обезвоживания, и убедитесь, что вы достаточно отдыхаете. Использование увлажнителя может помочь с дыханием, а безрецептурные обезболивающие могут облегчить лихорадку

Употребление здоровой пищи, такой как фрукты и овощи, также может дать толчок вашей иммунной системе.

Если у вас есть подозрения на пневмонию, обязательно обратитесь к врачу и не занимайтесь самолечением.

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