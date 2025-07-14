Язва желудка: симптомы, причины возникновения, лечение и возможные осложнения / © Credits

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Однако такие проявления могут свидетельствовать не просто о легком дискомфорте, а о более серьезной проблеме — язве желудка. В своей статье издание Tua Saúde рассказало, что такое язва желудка, каковы ее симптомы, причины появления, как ее лечить и главное, как не довести себя до хирургического вмешательства.

Язва желудка — это раны (эрозии) на слизистой оболочке желудка, которые возникают, когда защитный слизистый барьер разрушается под влиянием желудочной кислоты, бактерий или некоторых препаратов. Ее еще называют пептической или гастрической язвой.

Это не рак, но при отсутствии лечения может привести к тяжелым осложнениям, таким как внутреннее кровотечение или перфорация стенки желудка.

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Симптомы

Симптомы могут быть похожими на банальную изжогу или гастрит, однако есть несколько характерных признаков:

Острая боль в животе (особенно в эпигастральной области)

Изжога и кислотный рефлюкс

Тошнота или рвота после еды

Вздутие живота, потеря аппетита

Немотивированная потеря веса

Темный стул (признак кровотечения)

Рвота с кровью или «кофейной гущей»

В случае двенадцатиперстной кишки боль чаще возникает натощак либо ночью и проходит после еды

Если симптомы повторяются или ухудшаются, это повод немедленно обратиться к врачу.

Установление диагноза

Чаще всего первым врачом, к которому вы обратитесь, будет терапевт или гастроэнтеролог. После осмотра могут быть назначены следующие обследования:

Гастроскопия — «золотой стандарт», который позволяет увидеть язву собственными глазами

Анализ на Helicobacter pylori — бактерия, которая обнаруживается в более 70% случаев язвы

Анализ крови (на анемию), кал на скрытую кровь, иногда рентген или КТ

Причины развития язвы

Инфекция Helicobacter pylori. Эта бактерия «живет» в кислой среде желудка и повреждает слизистую оболочку. Самая частая причина язвы.

Прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Ибупрофен, диклофенак, аспирин — знакомы почти каждой женщине. Но при регулярном приеме без защиты желудка они могут привести к язве.

Стресс и нарушение режима питания. Длительные перерывы между приемами пищи, переедание, фастфуд, кофеин и алкоголь, все это повышает риски.

Хронические болезни: гастрит, сахарный диабет, онкологические заболевания.

Курение, злоупотребление алкоголем, диеты «на воде».

Лечение

Если причина — Helicobacter pylori, назначают комбинацию антибиотиков.

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) — снижают кислотность в желудке, дают слизистой возможность зажить.

Антациды — временно нейтрализуют кислоту, но не заменяют основное лечение.

Обезболивающие (парацетамол).

Хирургическое вмешательство необходимо только в сложных случаях при кровотечении, перфорации или обструкции.

Домашние вспомогательные методы

Свежий сок сырого картофеля натощак — народный метод, который действует как мягкий природный антацид.

Медитации, йога, ароматерапия — снижают уровень стресса, который способствует развитию язвы.

Чай из ромашки или льняного семени — имеет успокаивающий эффект для желудка.

Ни одно из народных средств не может заменить медикаментозного лечения.

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Питание

Рекомендовано

Овсянка, рис, гречка, гречка

Вареное и тушеное мясо, рыба

Бананы, тыква, печеные яблоки

Кисломолочные продукты (без кислотности)

Запрещено

Жареное, жирное, острое

Кофе, алкоголь, газированные напитки

Цитрусовые, шоколад, помидоры, чеснок

Еда «всухомятку»

Возможные осложнения

Если не лечить язву, могут возникнуть:

Кровотечение — анемия, слабость, головокружение

Перфорация желудка — острый живот, шок, срочная операция

Сужение просвета желудка (обструкция) — рвота, потеря веса

Риск малигнизации (злокачественного перерождения)

Темный кал, кровь в рвоте, сильная боль — повод срочно обращаться к врачу.

Современная женщина — многозадачная, активная и часто ставит себя на последнее место. Но здоровый желудок не менее важен, чем красивая кожа или идеальная фигура. Своевременное лечение, умеренное питание, полноценный сон, отказ от вредных привычек и забота о себе — это не прихоть, а необходимость.