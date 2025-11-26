Йогурт или творог: что полезнее для вашего здоровья / © Credits

Реклама

Молочные продукты всегда были нашими надежными союзниками в поддержании здоровья. В последние годы на кулинарном олимпе особенно популярными стали йогурт и творог, их выбирают как для завтрака, так и для перекуса или полезного ужина. Но что же на самом деле полезнее: кремовый сыр или греческий йогурт с живыми культурами, рассказало издание Martha Stewart.

Белок

Сыр — настоящий источник высококачественного белка, который идеально подходит для быстрого завтрака или перекуса. В среднем порция содержит 12-15 г белка.

Йогурт тоже не отстает, особенно греческий, из-за процесса сцеживания он содержит больше белка и меньше сахара, чем обычный йогурт. Он обеспечивает все девять незаменимых аминокислот, а его белковое содержание может колебаться от 10 до 17 г на порцию.

Реклама

Витамины и минералы

Оба продукта богаты кальцием, калием и витамином B12, но греческий йогурт имеет небольшое преимущество в магнии и низком содержании натрия. В порции сыра натрия почти в девять раз больше, чем в греческом йогурте, поэтому стоит следить за этим показателем, особенно если вы контролируете потребление соли.

Пробиотики

Йогурт всегда ферментирован и содержит живые культуры, которые поддерживают здоровье кишечника. Сыр может быть ферментированным, но не все бренды гарантируют наличие пробиотиков. Поэтому, если для вас важна польза для пищеварения, обращайте внимание на надпись «живые культуры» или конкретные пробиотические штаммы на упаковке.

Жиры

У жирного творога кремовая текстура и насыщенный вкус, низкожирный — более сухой и кисловатый. То же самое касается йогурта, жирный — густой и нежный, обезжиренный — более жидкий и кислый. Выбор зависит от ваших целей: низкожирные варианты подходят для сердечно-здорового питания или похудения, жирные — для дополнительной энергии, спортсменам или тем, кто нуждается в большем количестве калорий.

Не обязательно выбирать что-то одно — творог и йогурт прекрасно дополняют рацион. Например, их можно чередовать в завтраках или смешивать с ягодами, орехами и корицей.

Реклама

Йогурт добавляет кремовости соусам, маринадам и смузи, делает выпечку более нежной и сочной. Творог тоже универсален, его можно добавлять в смузи, белковые блины, омлеты, пасту и соусы. Это отличный способ сделать блюдо нежным и одновременно повысить белковую ценность.

Греческий йогурт выигрывает по белку, пробиотикам и низкому содержанию натрия, но творог не отстает и остается удобным и вкусным источником белка. Оба варианта должны быть в вашем рационе, поэтому выбирайте в зависимости от вкуса, потребностей и целей.