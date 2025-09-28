ТСН в социальных сетях

За или против: можно ли пить кофе во время головной боли

Головная боль — распространенная проблема среди женщин и мужчин, и часто возникает вопрос, помогает ли кофе во время приступа мигрени, или наоборот провоцирует его.

Станислава Бондаренко
Профессор и доктор медицинских наук Вадим Билошицкий в разговоре с Маричкой Падалко для ее YouTube-канала объяснил, как правильно относиться к любимому напитку и избежать нежелательных последствий.

Для многих людей первая реакция при головной боли — отказаться от кофе. Это инстинктивное решение часто объясняется страхом усиления боли. Однако эффект кофе на мигрень неоднозначен:

  • Польза: кофеин в составе кофе сужает расширенные мозговые сосуды, возникающие во время приступа мигрени. Это может привести к быстрому облегчению боли, особенно на ранней стадии.

  • Опасность: у некоторых людей кофе может стать триггером приступа мигрени. Например, после чашки эспрессо или латте головная боль может появиться или усилиться.

Таким образом, важно наблюдать за реакцией своего организма и определять как именно на вас влияет этот напиток.

Риск зависимости от кофе

Врач предупреждает, что чрезмерное употребление кофе также опасно. Если человек употребляет 5 и более чашек кофе в день, возникает риск формирования физической зависимости. Механизм таков:

  1. После кофе временно исчезает головная боль.

  2. Боль возвращается через несколько часов, стимулирует желание выпить еще чашку.

  3. Это формирует «петлю», где головная боль постоянно возвращается и становится чаще.

Такой цикл может напоминать зависимость от лекарственных анальгетиков, когда частое употребление препаратов приводит к медикаментозной головной боли.

Как правильно пить кофе при склонности к мигреням

Чтобы избежать неприятных последствий и при этом наслаждаться любимым напитком:

  • Наблюдайте за реакцией: ведите дневник напитков и головной боли, отмечайте, после какого количества кофе боль усиливается или исчезает.

  • Ограничивайте количество чашек: лучше не превышать 1-2 чашки кофе в день, если у вас есть склонность к мигрени.

  • Не используйте кофе как лекарство: это временное средство облегчения, но не заменяет лечение и профилактику мигрени.

  • Следите за общей гидратацией: иногда головная боль провоцирует обезвоживание и именно обычная вода будет эффективнее кофеина.

Кофе может быть как союзником, так и врагом для людей со склонностью к мигрени. Правильное наблюдение за реакцией организма и умеренное употребление помогают избежать неприятных приступов и сохранить любимый ритуал.

«Кофе сам по себе не вреден, но его чрезмерное употребление при склонности к мигрени может провоцировать головную боль и формировать зависимость», — отмечает профессор Билошицкий.

