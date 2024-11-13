За сколько времени до операции нельзя есть и почему это важно: рассказывает врач

Перед операциями или процедурами, требующими наркоза, врачи обычно дают пациентам конкретные указания: отказаться от пищи и жидкости за определенное время до вмешательства.

Эти советы не случайны и критически важны для обеспечения безопасности во время анестезии. На странице врача Ярослава Мидыка рассказали, почему так важно соблюдать это правило и объяснили возможные последствия его нарушения.

Почему важно воздерживаться от еды и питья перед наркозом

Когда человека вводят в наркоз, его тело испытывает значительное влияние анестезирующих препаратов, вызывающих глубокое расслабление мышц и блокирующих сознание. Это необходимо для того, чтобы пациент не чувствовал боли во время операции. Но есть и другие побочные эффекты такого состояния, в частности, расслабление сфинктеров, включая мышцы, контролирующие пищевод. Именно это становится причиной регургитации – процесса, когда содержимое желудка может вернуться вверх по пищеводу и попасть в ротовую полость.

В нормальном состоянии, когда мы неожиданно вдыхаем жидкость или пищу, мгновенно срабатывает кашлевой рефлекс, помогающий освободить дыхательные пути. Под наркозом эти рефлексы приглушены и организм становится беззащитным перед случайным проникновением желудочного содержимого в дыхательные пути.

Если пища или жидкость попадают в легкие, это может привести к тяжелым осложнениям. Одно из самых опасных последствий – это химический ожог легких. Желудочный сок содержит высокий уровень кислоты и попадание такого вещества в дыхательную систему может вызвать серьезные повреждения тканей легких. Это состояние, которое называют аспирационным пневмонитом и его лечение является сложным и не всегда успешным. В некоторых случаях такие ожоги легких могут быть роковыми, даже если медики быстро среагируют.

Сколько времени перед наркозом нельзя есть и пить

Врачи устанавливают четкие ограничения приема пищи и жидкости перед операцией, чтобы избежать рисков аспирации.

За шесть часов до процедуры нельзя есть. Важно обратить особое внимание на тяжелую пищу, такую как жареное мясо или блюда с высоким содержанием жиров. Такие продукты медленно перевариваются и остаются в желудке значительно дольше, увеличивают риск осложнений при наркозе.

до процедуры нельзя есть. Важно обратить особое внимание на тяжелую пищу, такую как жареное мясо или блюда с высоким содержанием жиров. Такие продукты медленно перевариваются и остаются в желудке значительно дольше, увеличивают риск осложнений при наркозе. За два часа до процедуры следует прекратить употребление любых жидкостей, включая воду. Это может показаться серьезным правилом, но даже маленькое количество воды в желудке может создать угрозу попадания в дыхательные пути.

Такие ограничения помогают снизить объем желудочного содержимого, снижают вероятность аспирации и повышая безопасность пациента.

Всегда ли нужно соблюдать это правило

Временные ограничения на пищу и жидкость – универсальный стандарт для подготовки к общей анестезии. Однако в зависимости от вида вмешательства и состояния пациента врачи могут корректировать эти рекомендации индивидуально. Они учитывают возраст, состояние здоровья, тип питания и даже время суток, когда должна проводиться процедура.

Например, пациентам с хроническими заболеваниями желудка могут назначить специальные препараты или рекомендовать более длительное воздержание от пищи, поскольку у них повышенный риск регургитации.

Советы:

Перед операцией важно соблюдать все рекомендации врача и не пренебрегать ни одной из них.

Заранее узнайте у врача, когда можно принимать пищу и пить воду.

Избегайте тяжелой пищи и долго перевариваемых продуктов.

Не игнорируйте даже малое количество жидкости, ведь она может повысить риск осложнений.

Обсудите с врачом ваши хронические заболевания или специфические условия, которые могут повлиять на прием пищи.

Знание этих аспектов подготовки является важным этапом в заботе о собственном здоровье, поэтому следует придерживаться рекомендаций врача и понимать, что эти ограничения существуют во благо вашей безопасности.

Недавно мы писали о том, сколько существует видов анестезии и в чем их разница.

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