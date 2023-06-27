Заболевания щитовидной железы: симптомы, диагностика, какие показатели анализов должны обеспокоить

Изменения в работе щитовидной железы могут нарушать обмен веществ, влиять на аппетит и приводить к колебаниям массы тела — речь идет как о весе, так и о похудении.

Дисфункция щитовидной железы является распространенным заболеванием, которым страдает до 20% населения. Простым способом обнаружения аномалий является профиль щитовидной железы, то есть набор диагностических тестов и анализов. Какие функции щитовидной железы, когда идти к эндокринологу и какие анализы сдавать, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Зачем нам нужна щитовидная железа и как она работает

Щитовидная железа – малозаметный орган, но при этом играет важную роль в гормональном фоне человека. Эта железа расположена в передней части шеи, ниже гортани, и похожа на бабочку – она состоит из двух боковых частиц, соединенных узким перешейком.

Основной функцией щитовидной железы является выработка и выделение в организм гормонов тироксина, трийодтиронина и кальцитонина. Секреция этих гормонов стимулируется тиреотропином (гормоном гипоталамуса, влияющем на гипофиз) и тиротропином (гормоном гипофиза, непосредственно влияющем на щитовидную железу).

Благодаря щитовидной железе организм способен выполнять такие функции как:

регуляция скорости метаболизма;

белковый и жировой обмен;

регуляция всасывания и метаболизма глюкозы;

метаболизм холестерина в печени;

метаболизм костной ткани;

функционирование нервной системы;

усвоение витаминов организмом.

Как несложно догадаться, при таком широком диапазоне функций любые отличия от нормы концентрации тиреоидных гормонов приводят к дисрегуляции всего организма. Как дефицит, так и избыток секретированных гормонов — огромная проблема с точки зрения здоровья.

Анализы щитовидной железы: показания, симптомы нарушений

Заболевания щитовидной железы включают множество состояний: от болезни Хашимото до узловых образований щитовидной железы. Однако чаще диагностируется гипотиреоз или гипертиреоз.

В случае гипотиреоза щитовидная железа производит слишком малое количество тироксина и трийодтиронина, что приводит к замедлению обменных процессов, нарушению всасывания и переваривания пищи и, как следствие, к увеличению массы тела, не связанного с изменением пищевых привычек. У больных гипотиреозом также отмечаются слабость и выпадение волос, чрезмерная сухость кожи (больные часто жалуются на сухость кожи на локтях и коленях), чрезмерная сонливость и утомляемость, отечность лица, нарушение концентрации внимания, чувство холода, анемия и проблемы с работой почек.

Если мы имеем дело с гипертиреозом, то уровень гормонов выше нормы, что может привести к ускоренному обмену веществ, усиленному похудению, диарее, бессоннице, повышенному потоотделению, тремору и мышечной слабости. Кроме того, появляются симптомы нарушений со стороны нервной системы – раздражительность, тревога, депрессивные эпизоды, ускорение пульса или трудности с концентрацией внимания.

Наблюдение любого из этих симптомов является важнейшим показанием для исследования щитовидной железы. Несмотря на то, что профилактические анализы уровня ТТГ, Т3 и Т4 должны проводиться каждым взрослым не реже одного раза в год, к сожалению, многие из нас не следят за календарем профилактических осмотров. Следует помнить, что в группу риска по заболеваниям щитовидной железы входят преимущественно молодые женщины, особенно те, у кого в семье есть такие заболевания, а также среди тех, у кого уже диагностировано одно из гормональных нарушений (например, СПКЯ, гиперпролактинемия или резистентность к инсулину).

Что такое панель щитовидки. Показания к проведению анализов, интерпретация результатов

Панель щитовидной железы – это набор тестов, позволяющих оценить работу щитовидной железы или эффективность гормонального лечения. Основная панель щитовидной железы состоит из определения трех основных гормонов – ТТГ, Т3 и Т4. Показанием для таких анализов является появление симптомов, указывающих на гипотиреоз/гипертиреоз или другие гормональные нарушения (например, нарушение менструального цикла или рецидивирующие интимные инфекции).

Если результат исследования показывает, что какой-либо из гормонов находится за пределами нормы или у пациента сохраняются непонятные нарушения в работе железы, рекомендуется выполнить полную (расширенную) тиреоидную панель, а именно:

определение концентрации антител против тиреоглобулина (АТТГ);

определение концентрации антител к пероксидазе (АТПО).

Первый тип анализа - АТТГ - позволяет определить текущее метаболическое состояние щитовидной железы, тест полезен при выявлении рака щитовидной железы и болезни Хашимото. АТПО – помогает выявить аутоиммунные заболевания, такие как болезнь Грейвса и болезнь Хашимото.

Тиреотропный гормон (ТТГ): в норме, слишком высокий, слишком низкий

Тиреотропный гормон (ТТГ) является индикатором здоровья чаще всего щитовидной железы. Его концентрация тесно связана с работой щитовидки. Так, снижение концентрации ТТГ в крови свидетельствует о гипотиреозе, а высокий уровень ТТГ — о гипертиреозе. Обычный уровень ТТГ колеблется от 0,23 до 4,0 мкЕд/мл, но адекватные спектры варьируются в зависимости от возраста. Чем старше пациент, тем выше может быть ТТГ. Исследование 2013 года определило нормы для взрослых в таких возрастных диапазонах:

18-30 лет: 0,5-4,1 мЭд/л

31-50 лет: 0,5-4,1 мЭд/л

51-70 лет: 0,5-4,1 мЭд/л

71-90 лет: 0,4-5,2 мЭд/л

Тестирование уровня ТТГ следует проводить по утрам, поскольку этот гормон показывает суточные колебания. На результат теста также может влиять применение некоторых препаратов, например, с тиреостатическим эффектом, нейромедиаторов, глюкокортикоидов и даже витамина В7.

Трийодтиронин (T3): норма, слишком высокий, слишком низкий

T3, то есть активная фракция трийодтиронина, должна быть в пределах 4-8,3 пмоль/л. Увеличение концентрации T3 может свидетельствовать о возможном развитии гипертиреоза, болезни Грейвса, ранней фазе болезни Хашимото, токсическом многоузловом зобе или раке щитовидной железы. Физиологически уровень T3 повышается у беременных, а также у лиц, прошедших обследование с использованием контраста или получающих лечение тироксином, гепарином, амиодароном, метформином, противоэпилептическими препаратами, глюкокортикоидами, пропранололом или йодовыми препаратами.

Снижение уровня T3 возникает вследствие гипотиреоза, болезни Хашимото, дефицита йода, атрофического тиреоидита, амилоидоза, врожденных нарушений синтеза гормонов, опухолей гипофиза или других заболеваний, сопровождающихся снижением уровня ТТГ. Снижение уровня T3 наблюдается также у людей, принимавших препараты лития, тироксина и проходящих иммунотерапию или лучевую терапию щитовидной железы.

Тироксин (T4): норма, слишком высокий, слишком низкий

Нормальная свободная фракция тироксина, или T4, должна находиться в пределах 10,3-24,5 пмоль/л. Повышенные уровни T4 могут быть связаны с гипертиреозом, болезнью Хашимото, с ранним началом болезни Грейвса, беременностью, контрастными рентгенограммами, приемом высоких доз йода или тироксина.

Низкие уровни T4 возникают вследствие гипотиреоза, тиреоидэктомии или лучевой терапии, болезни Хашимото, заболеваний гипофиза или приема бензодиазепинов, андрогенов и бета-блокаторов.

Соотношение T3 к T4: как рассчитать. Калькулятор результатов анализов

Интерпретация результатов исследования щитовидки требует не только знание референтных диапазонов отдельных показателей, но и их взаимосвязи. Снижение уровней T3 и T4 при повышенном уровне ТТГ свидетельствует о гипотиреозе. В свою очередь, низкий уровень ТТГ и высокий уровень T3 и T4 указывают на гипертиреоз. Трийодтиронин (Т3) является активной формой гормона щитовидной железы, а тироксин (Т4) – неактивной формой. Чтобы щитовидная железа функционировала должным образом, должна произойти конверсия гормонов, то есть превращение тироксина (T4) в трийодтиронин (T3).

Расчет отношения T4 к T3 позволяет определить, правильно ли протекает конверсия гормонов, есть ли какие-либо нарушения на этой линии. Однако следует помнить, что процесс превращения гормонов зависит от многих факторов, и не все они связаны с работой щитовидной железы. Их причиной могут являться, например, сердечно-сосудистые заболевания или дефицит йода. Хотя в Интернете мы можем найти множество калькуляторов, с помощью которых можно самостоятельно рассчитать соотношение T4 к T3, лучше всего доверить интерпретацию результатов анализов специалисту – эндокринологу.

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