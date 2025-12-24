Забудьте о кофе: какой первый напиток стоит выпить утром для здоровья желудка / © Credits

То, что вы выберете для первого утреннего напитка, может задать тон всему дню, особенно для вашего пищеварения и комфорта в желудочно-кишечном тракте.

Издание EatingWell рассказало, что начинать утро с теплого напитка полезнее кофе, хотя у него тоже есть свои плюсы.

Теплый напиток — лучший выбор

Мягкое пробуждение пищеварительной системы. Теплые напитки, особенно травяные чаи, мягко стимулируют работу желудочно-кишечного тракта, помогают продвигать пищу естественным путем. Теплая жидкость расслабляет мышцы желудка и тонкой кишки, способствует перистальтике. Для тех, кто сталкивается с замедленным пищеварением, это может помочь установить регулярный режим.

Поддержка моторики желудка. Горячие напитки облегчают сокращение и расслабление мышц желудка, это способствует более эффективному перемещению пищи и лучшему пищеварению. В отличие от холодной воды, теплые жидкости не вызывают спазмов желудка и не замедляют процессы в кишечнике.

Восстановление водного баланса после сна. Во время ночного сна организм теряет влагу из-за дыхания и метаболических процессов. Даже легкое обезвоживание может замедлить моторику желудка и снизить энергетический потенциал. Начать день с теплой жидкости, например травяного чая, — простой способ восстановить баланс жидкости.

Успокоение желудка. Не всем хочется есть или пить плотный напиток сразу после пробуждения. Травяной чай с мятой, имбирем или ромашкой помогает облегчить тошноту и дискомфорт в желудке. Имбирный или мятный чай особенно эффективен при легком утреннем дискомфорте.

Другие варианты утренних напитков

Если травяной чай не по вкусу, есть несколько альтернатив:

Теплая вода с лимоном — простая, мягкая для желудка, стимулирует выделение слюны и желудочного сока.

Зеленый чай — содержит антиоксиданты и легкий заряд кофеина, который также поддерживает здоровую микробиоту кишечника.

Простая вода — базовый и самый эффективный способ улучшить моторику желудка и поддержать работу кишечника.

Кофе — стимулирует колоно-моторику и может помочь тем, кто страдает запорами.

Протеиновый смузи — подходит для тех, кто просыпается голодным и обезвоженным, белок помогает стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшить утреннюю тошноту.

Для здоровья пищеварения и комфорта в желудке важна адекватная гидратация сразу после пробуждения. Начните день с теплого напитка, например травяного чая или другой жидкости, которая вам нравится. Главное — обеспечить организм необходимой влагой после ночного сна, чтобы пищеварительная система работала эффективно в течение всего дня.