Забудьте о кроссвордах: какое простое изменение образа жизни может улучшить вашу память

Это случается со всеми нами — мы посреди разговора с друзьями забываем слово, название места или имя человека. Существует много причин, почему это происходит, начиная от усталости до менопаузального тумана в мозге и ухудшения его функции из-за старения. Это может быть неприятно, когда мы чувствуем, что наш мозг нас подводит.

Теперь исследователи считают, что они, возможно, нашли способ уменьшить количество этих так называемых моментов «на кончике языка» и улучшить здоровье мозга: аэробные упражнения, также известные как кардиоупражнения. Это включает такие активности, как ходьба, езда на велосипеде, плавание и бег.

Подробнее об этом рассказывает Woman&Home.

Эксперты из Бирмингемского университета попросили 73 взрослых в возрасте от 60 до 81 года пройти кардиореспираторный тест на физическую подготовку, а затем просмотрели результаты МРТ-сканирования. Физическую подготовку участников измеряли, оценивая максимальную скорость, с которой их сердце, легкие и мышцы могут эффективно использовать кислород во время физических нагрузок (показатель VO2 max).

Средний пик показателей для здоровых пожилых людей от 60 лет составляет около 28 мл/кг/мин. У людей, участвовавших в этом исследовании, средний пик составлял 27,55 мл/кг/мин, что хорошо представляет возрастную группу.

Внутри сканера участникам показывали определение, и они должны были угадать слово, которое описывалось. Многие из них знали это слово — оно было «на кончике языка», но они задерживались с его произношением.

Исследователи обнаружили, что даже здоровые участники испытывали задержку в поиске слов примерно в один раз на каждые 6 попыток. Однако те, кто был в лучшей физической форме (имели более высокие показатели), имели меньше моментов «на кончике языка», что свидетельствует о том, что регулярные кардиоупражнения, такие как ходьба, бег или плавание, могут помочь улучшить запоминание и память.

Больше всего ученых удивило то, как у взрослых, которые имели более подтянутую фигуру, наблюдались различные закономерности мозговой активности во время попыток подбирать слова, хотя все участники были в целом здоровыми и примерно одного возраста.

В частности, те, кто имел более высокую кардиореспираторную подготовку, эффективнее использовали речевую сеть мозга, когда чувствовали момент «кончика языка».

Это важно, поскольку это свидетельствует о том, что подготовка связана со способностью мозга компенсировать возрастные изменения в речи. Дело не только в том, что люди с лучшей физической подготовкой имели лучшее общее здоровье — их мозг вел себя по-другому в момент когнитивного вызова, что демонстрировало заметную разницу в том, как обрабатывается речь.

Мы уже некоторое время знаем, что физические упражнения могут помочь заботиться о нашем мозге, и это новое исследование дополняет список доказательств.

Большинство исследований, как и вышеупомянутое, сосредоточены на преимуществах физических упражнений для уменьшения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и деменция. Например, езда на велосипеде была названа лучшим аэробным упражнением для здоровья мозга после того, как исследователи обнаружили, что тренировки на велосипеде могут снизить риск деменции на 88%. Это новое исследование подчеркивает преимущества простых аэробных упражнений для смягчения когнитивного спада, части старения, с которой, вероятно, сталкивается каждый.

Оно свидетельствует о том, что простые кардиоупражнения могут улучшить память и запоминание.

Как улучшить VO2 max

Занимайтесь интервальной ходьбой: Интервальная ходьба — один из способов повысить VO2 max, говорит Рэйчел Сачердоти, сертифицированный персональный тренер. Во время быстрых интервалов частота сердечных сокращений повышается, улучшая сердечно-сосудистую функцию, а периоды восстановления учат ваш организм эффективно возвращаться к исходному уровню, говорит она.

Вернитесь к HIIT: Один из самых быстрых способов повысить VO2 max — это высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Согласно исследованию, именно эта тренировка предлагает нам больше времени при почти максимальном потреблении кислорода, что заставляет нашу сердечно-сосудистую систему упорно работать.

Стремитесь преодолевать дистанции: Если интервальные тренировки вам не подходят, попробуйте вместо этого ходьбу или бег на более длинные дистанции. Исследование показало, что тренировки на выносливость (например, бег на 10 км) могут повысить уровень VO2 так же хорошо, как и интервальные тренировки.

Попробуйте йогу: Удержание и плавное выполнение поз мягко стимулирует ваши мышцы и сердечно-сосудистую систему без чрезмерной нагрузки. Это уникальное сочетание помогает поддерживать способность организма транспортировать кислород, что является основой для более высокого максимального уровня VO2.