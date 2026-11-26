Забудьте о льде и полном покое: как на самом деле нужно лечить растяжения и спортивные травмы / © Credits

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Подвернули ногу, растянули мышцу или неправильно нагрузили сустав и первая реакция многих: сесть, приложить лёд и выпить обезболивающее. Именно такой совет десятилетиями считался самым распространённым. Однако современная спортивная медицина всё чаще ставит её эффективность под сомнение. Как объясняет издание The Washington Post, организму необходимо воспаление, чтобы запустить естественное восстановление тканей, а чрезмерный покой может лишь отсрочить возвращение к привычному ритму жизни.

Лед и неподвижность — не всегда хорошая идея

Воспаление после травмы — это не просто неприятный побочный эффект, а часть естественного механизма заживления, поскольку в поврежденный участок поступают иммунные клетки, которые удаляют поврежденные ткани и помогают организму восстанавливаться.

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Лед сужает сосуды и может замедлить этот процесс, а противовоспалительные препараты, в частности ибупрофен, снижают выработку простагландинов — веществ, которые не только вызывают боль и отек, но и участвуют в восстановлении тканей.

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Еще одна проблема — чрезмерный покой. Когда мышцы и суставы долго не двигаются, они теряют силу и гибкость. В результате возвращение к полноценной активности может затянуться.

Это не означает, что лед категорически запрещен, если боль сильная и холод помогает её облегчить, им можно воспользоваться. Однако рассчитывать на то, что он ускорит заживление, не стоит.

Новый подход к восстановлению

В 2019 году специалисты предложили альтернативу традиционному подходу. Его основная идея заключается в том, чтобы с самого начала защитить травмированный участок, но при этом не лишать его возможности двигаться на длительный срок.

В первые дни следует ограничить чрезмерную нагрузку, при необходимости поднять конечность и использовать компрессионную повязку. При этом рекомендуется не злоупотреблять льдом и противовоспалительными обезболивающими препаратами.

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Когда это возможно, следует постепенно восстанавливать подвижность, например, после лёгкого растяжения голеностопного сустава можно осторожно «рисовать» стопой буквы алфавита в воздухе. Также помогают легкие изометрические упражнения — напряжение мышц без движения в суставе. Со временем к реабилитации добавляют аэробную нагрузку и упражнения для укрепления мышц.

Важно помнить, что движения должны быть контролируемыми и не усугублять травму. Не следует терпеть сильную боль или пытаться как можно скорее вернуться к тренировкам.

Современный подход к лечению лёгких растяжений и мышечных травм постепенно меняется: вместо длительной неподвижности приходит осторожное движение, а вместо борьбы с любым воспалением — поддержка естественного восстановления организма. Но если боль сильная, есть значительный отек, подозрение на перелом или вы не можете встать на ногу, не экспериментируйте с самолечением и обратитесь к врачу. Ведь лучший путь к быстрому возвращению в форму начинается с правильной оценки травмы.

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