Зачем есть хумус и чем он полезен для здоровья / © Associated Press

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За нежной текстурой и приятным вкусом кроется множество питательных веществ, способных поддержать здоровье, зарядить энергией и даже улучшить работу сердца и пищеварения. Издание Real Simple рассказало о 10 веских причинах, почему хумус следует есть регулярно.

Мощный источник растительного белка

Основной ингредиент хумуса — нут (турецкий горох). В 100 г готового продукта — около 8 г белка. Этот растительный белок способствует восстановлению тканей, поддержанию мышечной массы и обеспечивает продолжительное насыщение. Это особенно актуально для вегетарианцев и сокращающих потребление мяса.

Советы: сочетайте хумус с брокколи или красным перцем — получите сбалансированный белковый перекус с клетчаткой и витамином С.

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Источник витаминов и минералов

Хумус — настоящий минеральный коктейль. Он содержит:

Железо — для поддержания уровня гемоглобина;

Кальций — для крепких костей и зубов;

Магний — снимает усталость, улучшает сон;

Фолат (витамин B9) — незаменим во время беременности, способствует обновлению клеток;

Цинк — важен для иммунной системы и обмена веществ;

Витамины группы B — помогают превращать пищу в энергию.

Антиоксидантное действие благодаря тахине

Тахини — паста из семян кунжута, которая является важным ингредиентом хумуса. Она содержит витамин Е, который действует как природный антиоксидант и защищает клетки от свободных радикалов.

Поддержка здоровья сердца

Хумус содержит мононенасыщенные жиры из оливкового масла — те самые, которые делают средиземноморскую диету такой полезной. Они способствуют снижению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) и повышению «хорошего» (ЛПВП), уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижение уровня холестерина

Клетчатка и растительные соединения нута способствуют естественному снижению уровня холестерина.

Улучшение пищеварения

Всего одна столовая ложка хумуса содержит почти грамм клетчатки. Этого достаточно, чтобы поддержать здоровую микрофлору кишечника, избежать запоров и обеспечить длительное ощущение сытости.

Противовоспалительное действие

Семена кунжута, входящие в состав хумуса, помогают снизить уровень воспалительных маркеров (CRP, IL-6), а это важно для профилактики хронических воспалений, артрита, атеросклероза и других болезней.

Стабилизация уровня сахара в крови

Благодаря гармоничному сочетанию белков, жиров и клетчатки, хумус имеет низкий гликемический индекс. Это означает, что он не вызывает резких скачков уровня глюкозы в крови — важно для профилактики диабета и контроля аппетита.

Улучшение усвоения питательных веществ

Хумус содержит не только витамины и минералы, но и биоактивные вещества, улучшающие их усвоение. А если соединить хумус с источником витамина С (например сладкий перец или помидоры), организм будет лучше усваивать железо из бобовых.

Безглютеновая и веганская альтернатива

Классический хумус состоит только из нута, тахини, лимонного сока и оливкового масла — ни одного глютена или продуктов животного происхождения. Это делает его идеальным вариантом для людей с целиакией, аллергией или соблюдающих веганскую диету.

Как и с чем есть хумус

Намазывайте тосты или хлеб;

Используйте как соус к овощам (морковь, сельдерей, перец);

Замените им майонез в сэндвичах;

Добавляйте в пасту или зерновые блюда;

Смешивайте с оливковым маслом как заправку в салаты.

Лайфгак: если готовите хумус дома, контролируйте количество соли. В магазинных вариантах его часто слишком много.

Часто задаваемые вопросы

Содержит ли хумус глютен? Нет, если речь идет о классическом рецепте. Но при покупке ароматизированных версий проверяйте состав — некоторые добавки могут содержать глютен.

Подходит ли хумус для веганов? Да, если к нему не добавлены животные ингредиенты. Всегда читайте этикетку.

Нужно ли хранить хумус в холодильнике? Да. Хумус — быстропортящийся продукт. Открытую упаковку следует хранить в холодильнике не дольше 4–5 дней.

Хумус совмещает пользу, доступность и легкость приготовления. Итак, если вы ищете идеальный перекус, который одновременно поддерживает здоровье, помогает пищеварению, ухаживает за сердцем и придает красоте коже — баночка хумуса всегда пригодится.