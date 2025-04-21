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Зачем есть хумус и чем он полезен для здоровья
Хумус — не просто вкусная закуска с Востока, которую подают к овощам или питам. Это настоящий суперфуд, который в последнее десятилетие из традиционного блюда стал звездой продуктовых полок.
За нежной текстурой и приятным вкусом кроется множество питательных веществ, способных поддержать здоровье, зарядить энергией и даже улучшить работу сердца и пищеварения. Издание Real Simple рассказало о 10 веских причинах, почему хумус следует есть регулярно.
Мощный источник растительного белка
Основной ингредиент хумуса — нут (турецкий горох). В 100 г готового продукта — около 8 г белка. Этот растительный белок способствует восстановлению тканей, поддержанию мышечной массы и обеспечивает продолжительное насыщение. Это особенно актуально для вегетарианцев и сокращающих потребление мяса.
Советы: сочетайте хумус с брокколи или красным перцем — получите сбалансированный белковый перекус с клетчаткой и витамином С.
Источник витаминов и минералов
Хумус — настоящий минеральный коктейль. Он содержит:
Железо — для поддержания уровня гемоглобина;
Кальций — для крепких костей и зубов;
Магний — снимает усталость, улучшает сон;
Фолат (витамин B9) — незаменим во время беременности, способствует обновлению клеток;
Цинк — важен для иммунной системы и обмена веществ;
Витамины группы B — помогают превращать пищу в энергию.
Антиоксидантное действие благодаря тахине
Тахини — паста из семян кунжута, которая является важным ингредиентом хумуса. Она содержит витамин Е, который действует как природный антиоксидант и защищает клетки от свободных радикалов.
Поддержка здоровья сердца
Хумус содержит мононенасыщенные жиры из оливкового масла — те самые, которые делают средиземноморскую диету такой полезной. Они способствуют снижению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) и повышению «хорошего» (ЛПВП), уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Снижение уровня холестерина
Клетчатка и растительные соединения нута способствуют естественному снижению уровня холестерина.
Улучшение пищеварения
Всего одна столовая ложка хумуса содержит почти грамм клетчатки. Этого достаточно, чтобы поддержать здоровую микрофлору кишечника, избежать запоров и обеспечить длительное ощущение сытости.
Противовоспалительное действие
Семена кунжута, входящие в состав хумуса, помогают снизить уровень воспалительных маркеров (CRP, IL-6), а это важно для профилактики хронических воспалений, артрита, атеросклероза и других болезней.
Стабилизация уровня сахара в крови
Благодаря гармоничному сочетанию белков, жиров и клетчатки, хумус имеет низкий гликемический индекс. Это означает, что он не вызывает резких скачков уровня глюкозы в крови — важно для профилактики диабета и контроля аппетита.
Улучшение усвоения питательных веществ
Хумус содержит не только витамины и минералы, но и биоактивные вещества, улучшающие их усвоение. А если соединить хумус с источником витамина С (например сладкий перец или помидоры), организм будет лучше усваивать железо из бобовых.
Безглютеновая и веганская альтернатива
Классический хумус состоит только из нута, тахини, лимонного сока и оливкового масла — ни одного глютена или продуктов животного происхождения. Это делает его идеальным вариантом для людей с целиакией, аллергией или соблюдающих веганскую диету.
Как и с чем есть хумус
Намазывайте тосты или хлеб;
Используйте как соус к овощам (морковь, сельдерей, перец);
Замените им майонез в сэндвичах;
Добавляйте в пасту или зерновые блюда;
Смешивайте с оливковым маслом как заправку в салаты.
Лайфгак: если готовите хумус дома, контролируйте количество соли. В магазинных вариантах его часто слишком много.
Часто задаваемые вопросы
Содержит ли хумус глютен? Нет, если речь идет о классическом рецепте. Но при покупке ароматизированных версий проверяйте состав — некоторые добавки могут содержать глютен.
Подходит ли хумус для веганов? Да, если к нему не добавлены животные ингредиенты. Всегда читайте этикетку.
Нужно ли хранить хумус в холодильнике? Да. Хумус — быстропортящийся продукт. Открытую упаковку следует хранить в холодильнике не дольше 4–5 дней.
Хумус совмещает пользу, доступность и легкость приготовления. Итак, если вы ищете идеальный перекус, который одновременно поддерживает здоровье, помогает пищеварению, ухаживает за сердцем и придает красоте коже — баночка хумуса всегда пригодится.