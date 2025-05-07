Зачем хранить снимки маммографии: объясняет онкохирург

Зачем хранить снимки маммографии: объясняет онкохирургиня / © Associated Press

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Каждый раз, когда мы проходим обследование молочных желез — независимо от того, это плановый осмотр, или обнаружены определенные симптомы — мы получаем маммографическое или ультразвуковое изображение. Часто пациентки не придают этим снимкам особого веса, забывают о них или оставляют в клинике документ.

Специально для страницы oksal.med врач Оксана Гаращенко объяснила, почему маммографические снимки следует хранить, как они помогают выявить опасные изменения на раннем этапе и почему УЗИ — это инструмент совершенно иного характера.

Один снимок — это момент. Несколько — история

Маммография — это рентгеновское исследование молочных желез, позволяющее увидеть тканевую структуру, выявить уплотнения, микрокальцинаты и другие изменения. Однако один снимок — это только снимок момента. Он не позволяет оценить или меняется со временем новообразование или остается стабильным.

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Например, если врач видит асимметрию, фиброз или подозрительную дольку (участок ткани) — трудно сразу определить, это вариант нормы или признак патологии. В этом случае анализ динамики — сравнение с предыдущими маммографиями — единственный способ понять, появился ли новый участок, или он уже присутствовал и изменился ли со временем.

Поэтому очень важно сохранять снимки — бумажные или цифровые (на дисках, флешках, в облачном хранилище). Их нужно приносить на каждое последующее обследование, даже если оно производится в другой клинике.

Почему врачи не ставят диагноз по снимку УЗИ

Ультразвуковое исследование молочных желез (УЗИ) — отличный, доступный и важный метод обследования, особенно у молодых женщин с плотной железистой тканью. Однако следует понимать его ограничения.

В отличие от маммографии, УЗИ — это «живое» исследование, которое сильно зависит от положения датчика, угла обзора, давления на кожу и опыта врача. То же образование может выглядеть как киста, фиброз или даже подозрение на рак — в зависимости от того, как его «видит» аппарат в конкретный момент. Именно поэтому:

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УЗИ-снимки не информативны без контекста и движения — статическое изображение не позволяет другому врачу полноценно оценить структуру.

УЗИ не консультируют по снимку. Маммолог никогда не поставит диагноз только по УЗИ-изображению без глазного обследования или повторного сканирования.

Вот почему многие клиники не выдают снимки УЗИ или не придают им большого значения.

Медицинская логистика здоровья: ведите «архив груди»

Если вы заботитесь о своем здоровье, создайте собственный «архив груди» — сохраните все маммографии (даже цифровые копии) и сохраняйте результаты обследований в папке или электронном виде.

Врачу увидеть динамику перемен.

Уменьшить риск лишних биопсий или ложных диагнозов.

Получите точный диагноз быстрее, даже если вы обратились к новому специалисту.

Как часто нужно проходить маммографию

Женщинам 40-44 лет — обследование по желанию, особенно если есть семейный анамнез или другие факторы риска.

45-54 года — каждый год.

После 55 лет — раз в 1–2 года в зависимости от общего состояния здоровья.

УЗИ, в свою очередь, может быть рекомендовано в качестве дополнительного исследования, особенно у женщин с плотной тканью молочных желез или при подозрении на патологию.

Не экономьте на знании о себе

Наша культура постепенно отходит от модели лечения только при возникновении симптомов. Сейчас мы говорим о профилактике, раннем выявлении и бережном отношении к своему телу. Когда вы храните снимки, вы не просто архивируете данные — вы предоставляете врачу инструменты для точного диагноза, а себе шанс на долгую и здоровую жизнь.

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Маммография — единственный метод, позволяющий врачу увидеть изменения в динамике, а следовательно — выявить рак на ранней, часто бессимптомной стадии. Не пренебрегайте этим простым, но очень важным шагом.

В мире, где мы храним каждое фото в телефоне, стоит также бережно хранить и «снимки нашего здоровья». Это — ваша личная история, которую следует писать внимательно, сознательно и с заботой о будущем.