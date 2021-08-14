Зачем нам делать прививки: популярные вопросы о вакцинации

Зачем нам делать прививки: популярные вопросы о вакцинации

Какой эффект дает вакцина? Зачем вакцинироваться?

От прививки мы ждем два различных эффекта и добиваемся обоих:

защита от тяжелого течения заболевания,

защита от инфекции как таковой — то есть ситуации, когда вирус проник и активно размножается в наших клетках. Это позволяет достичь высокого уровня популяционного иммунитета и остановить распространение вируса.

Защита от тяжелого течения заболевания формируется благодаря продукции антител плазматическими клетками (в том числе долгоживущими), формирование В-лимфоцитов памяти, способных производить новые антитела, а также отшлифовать их в случае появления новых штаммов вируса.

Защита от инфекции как таковой достигается только высокими титрами нейтрализующих антител (не дают вирусу инфицировать) и высокой концентрацией антиген-специфических цитотоксических Т-лимфоцитов (сразу убивают некоторые зараженные клетки).

Поддерживать следующие уровни всю жизнь может оказаться сложно, однако в текущей эпидемиологической ситуации целесообразно стремиться к этой цели, с тем чтобы остановить распространение и замедлить эволюцию вируса.

Защищают ли вакцины от тяжелого течения COVID-19, в том числе штамма «Дельта»?

Да, защищают. В случае доминирующего сейчас варианта «Дельта» — примерно на 90%. То есть вероятность тяжелого течения заболевания снижается примерно в 10 раз.

Об этом говорят данные по вакцине AstraZeneca, например.

Нужно вакцинироваться через 6 месяцев после заболевания в легкой форме?

Да. Конкретно озвученое время в 6 месяцев не имеет четкого статистического обоснования, но точно об єтом мы узнаем нескоро.

Совокупная информация о повторных и даже о двойных повторных заболеваниях, титрах антител, доступности вакцин, целесообразности ревакцинации как таковой — свидетельствуют о разумности интервала в 6 месяцев.

Невакцинированные действительно рискуют больше и заболеют COVID-19 тяжелее? Возможно, они вообще не заболеют?

Вероятность смертельного исхода или тяжелых последствий для здоровья в случае инфекции выше на три порядка у невакцинированных. А не заболеть в условиях пандемии практически невозможно.

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