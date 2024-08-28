Зачем нужна ортопедическая обувь и чем она отличается от обычной обуви

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Ортопедическая обувь предназначена для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или для профилактики таких проблем. Она разработана с учётом анатомических особенностей стопы и призвана улучшить распределение нагрузки на суставы и позвоночник. Она также помогает корректировать деформации стопы и снижает риск развития заболеваний суставов и позвоночника.

Поддержка свода стопы

Ортопедическая обувь обычно снабжена специальной стелькой, которая поддерживает продольный и поперечный своды стопы. Это помогает предотвратить плоскостопие, уменьшает нагрузку на суставы ног и позвоночник, и способствует правильному распределению веса тела.

Амортизация и поглощение ударов

Такая обувь часто имеет специальную амортизирующую подошву, которая снижает ударные нагрузки на стопы, колени и позвоночник при ходьбе. Это особенно важно для людей, страдающих от заболеваний суставов, таких как артрит или артроз.

Широкий носок и комфорт

В отличие от обычной обуви с узким носком, ортопедические модели имеют более широкую переднюю часть, что позволяет пальцам свободно располагаться внутри обуви, предотвращая натирание и деформацию.

Регулировка посадки

Ортопедическая обувь часто имеет регулируемые ремешки или липучки, что позволяет адаптировать обувь под индивидуальные особенности стопы. Это обеспечивает более комфортную и точную фиксацию, что особенно важно для людей с деформацией стопы, например, при вальгусной деформации большого пальца.

Стабильность и устойчивость

Ортопедическая обувь обеспечивает дополнительную поддержку для людей с нестабильностью в области голеностопа или колена. Она помогает предотвратить травмы и падения, поддерживая правильное положение стопы и суставов.

Когда нужно носить ортопедическую обувь

Ортопедическая обувь рекомендована как при существующих проблемах с опорно-двигательной системой, так и для профилактики. При травмах, артритах, в период реабилитации вместе с обувью может носиться бандаж на колено или другие назначенные врачом вещи.

Плоскостопие

Ортопедическая обувь помогает корректировать плоскостопие и предотвращать его развитие у детей и взрослых. Поддержка сводов стопы способствует правильному распределению нагрузки на суставы ног и позвоночник.

Артрит и артроз

Люди, страдающие от заболеваний суставов, таких как артрит или артроз, нуждаются в обуви, которая уменьшает нагрузку на суставы. Ортопедическая обувь с амортизацией и поддержкой может значительно улучшить их качество жизни, снижая болевые ощущения и усталость.

Послеоперационная реабилитация

В период реабилитации после операций на стопе, колене или позвоночнике ортопедическая обувь помогает ускорить процесс восстановления, поддерживая суставы и снижая нагрузку на травмированные участки.

Беременность

Во время беременности нагрузка на ноги увеличивается, что может привести к отёкам и деформации стопы. Ортопедическая обувь помогает снизить дискомфорт и поддерживать правильное положение стопы.

Спорт и активные нагрузки

Люди, ведущие активный образ жизни, или спортсмены, могут использовать ортопедическую обувь для предотвращения травм. Она помогает поддерживать правильную осанку и снижает риск деформаций суставов при интенсивных физических нагрузках.

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