Зачем смазывать пупок касторовым маслом на ночь

Современные социальные сети часто переполнены нетрадиционными идеями по уходу за телом. В последнее время набирает обороты новая тенденция: нанесение касторового масла на пупок. Несколько капель этого масла должны уменьшить живот и даже улучшить пищеварение.

Издание Women`s Health рассказало о пользе использования касторового масла во время нанесения на пупок перед сном. Кто-то утверждает, что этот метод может помочь при эндометриозе и менструальных спазмах, другие считают это эффектом плацебо.

У касторового масла богатая история, которая уходит корнями в древний Египет, где ее использовали примерно 4000 лет назад. Ее получают из семян растения рицина (Ricinus communis), которое произростает в эфиопском регионе Восточной Африки, но сейчас выращивается в тропических и субтропических регионах, в частности в Индии, которая является одним из мировых лидеров в производстве этого масла. Благодаря своим гигроскопическим свойствам, касторовое масло эффективно увлажняет кожу, что делает ее популярным средством в различных процедурах ухода.

Нанесение масла на пупок

Нанесение масла на живот путем непосредственного втирания или наложения ткани, смоченной маслом, на пупок имеет древние корни. В традиционной аюрведической медицине, зародившейся более 3 тыс. лет назад в Индии пупок считается важной точкой – центром жизненной энергии. А вот касторовое масло обычно используют для лечения запоров, помощи при дефекации и детоксикации организма.

Хотя нет научных доказательств, что именно в этой части организма максимально поглощается масло, все же считается, что кожа вокруг пупка тоньше, а это позволяет касторовому маслу легче проникать в подчиненные ткани, потенциально влияя на общее состояние организма.

Касторовое масло против вздутия живота и помощь в пищеварении

Нанесение касторового масла на пупок не оказывает непосредственного влияния на желудочно-кишечный тракт. Употребление касторового масла внутрь может помочь во время запоров благодаря слабительному эффекту, но при наружном применении польза ограничивается местным эффектом увлажнения. Жирное масло обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, однако не может достичь внутренних органов, поэтому любой положительный эффект, который испытывают люди, скорее всего, является результатом местного увлажнения и успокоения кожи.

Преимущества и риски применения касторового масла в пупок

Преимущества

Обезболивание : касторовое масло содержит касторовую кислоту с противовоспалительными свойствами, которая может помочь уменьшить боль от артрита или менструальных спазмов.

: касторовое масло содержит касторовую кислоту с противовоспалительными свойствами, которая может помочь уменьшить боль от артрита или менструальных спазмов. Поддержка пищеварительной системы: во время внутреннего приема касторовое масло может способствовать облегчению запоров, но при наружном применении эффект ограничивается местным увлажнением.

во время внутреннего приема касторовое масло может способствовать облегчению запоров, но при наружном применении эффект ограничивается местным увлажнением. Уход за кожей: масло богато жирными кислотами, которые увлажняют кожу и могут помочь предотвратить инфекции.

масло богато жирными кислотами, которые увлажняют кожу и могут помочь предотвратить инфекции. Поддержка детоксикации: традиционно считается, что касторовое масло помогает выводить токсины из организма, хотя научных доказательств этого недостаточно.

традиционно считается, что касторовое масло помогает выводить токсины из организма, хотя научных доказательств этого недостаточно. Повышение фертильности: в некоторых традиционных практиках масло используется для поддержания репродуктивного здоровья через улучшение кровообращения в этой зоне.

в некоторых традиционных практиках масло используется для поддержания репродуктивного здоровья через улучшение кровообращения в этой зоне. Улучшение здоровья суставов: противовоспалительные свойства могут облегчать боль в суставах.

противовоспалительные свойства могут облегчать боль в суставах. Баланс гормонов: возможно улучшение гормонального баланса из-за стимуляции детоксикации печени.

возможно улучшение гормонального баланса из-за стимуляции детоксикации печени. Уменьшение стресса: массаж пупка касторовым маслом может иметь успокаивающий эффект и способствовать релаксации.

массаж пупка касторовым маслом может иметь успокаивающий эффект и способствовать релаксации. Поддержка иммунной системы: противовоспалительные свойства растительного масла могут помочь общему укреплению организма.

Риски и оговорки

Аллергические реакции: проверьте небольшое количество масла перед применением.

проверьте небольшое количество масла перед применением. Взаимодействие с лекарством: при употреблении слабительных или антикоагулянтов проконсультируйтесь с врачом.

при употреблении слабительных или антикоагулянтов проконсультируйтесь с врачом. Беременность: беременным женщинам не рекомендуется использовать касторовое масло без медицинского наблюдения, поскольку оно может вызвать сокращение матки.

Природные альтернативы для уменьшения вздутия живота и улучшения пищеварения

Регулярная физическая активность: даже короткая 15-минутная прогулка после обеда стимулирует пищеварение и поддерживает лимфотик.

даже короткая 15-минутная прогулка после обеда стимулирует пищеварение и поддерживает лимфотик. Массаж живота : круговые движения кончиками пальцев по животу стимулируют кровообращение и способствуют расслаблению кишечника.

: круговые движения кончиками пальцев по животу стимулируют кровообращение и способствуют расслаблению кишечника. Пробиотики и травяные чаи: прием пробиотиков, а также мятного или ромашкового чая может улучшить пищеварение и уменьшить симптомы вздутия.

Как наносить касторовое масло на пупок

Тщательно вымойте пупок водой с мягким мылом, высушите его полотенцем. Используйте ватный тампон или пальцы для нанесения нескольких капель высококачественного касторового масла холодного отжима на пупок. Легко помассируйте эту зону, чтобы масло проникло в кожу. Оставьте масло действовать от 30 мин до часа или даже на ночь для более глубокого проникновения. После процедуры протрите излишки масла чистой тканью или салфеткой.

Хотя научных доказательств влияния касторового масла, нанесенного на пупок, на улучшение пищеварения и уменьшение вздутия живота немного, эта практика имеет давние корни в аюрведической медицине. Касторовое масло известно своими противовоспалительными, увлажняющими и антиоксидантными свойствами, которые делают его популярным для местного ухода за кожей. Если вам интересно испытать эту технику и у вас нет противопоказаний, она может стать безопасной частью ежедневного ухода. Однако всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем использовать что-нибудь новое.

А также следует помнить, что существуют естественные альтернативы для улучшения пищеварения, которые могут быть более эффективными и безопасными для вашего организма.

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