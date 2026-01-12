- Дата публикации
Зачем все пьют костный бульон и почему в большинстве случаев делают это неправильно
Костный бульон уже давно перестал быть просто кулинарным трендом из соцсетей. Его пьют утром вместо кофе, наливают в термосы, называют «эликсиром для кожи и кишечника» и одновременно путают с обычным бульоном.
Британский шеф-повар и телеведущая Гиззи Эрскин объяснила, что костный бульон — это совсем другая философия приготовления. И если делать его правильно, результат получается не только вкусным, но и полезным.
В основном люди считают, что это просто бульон, но по словам Гиззи Эрскин, это одна из главных ошибок. В профессиональной кухне просто бульон и костный бульон — разные вещи:
Классический бульон
Готовится медленно, без кипения, чтобы сохранить прозрачность. Кости и овощи часто обжаривают для глубокого вкуса и цвета. Время приготовления:
курица — 2-5 часов
говядина — 4-8 часов
Костный бульон
Его цель — максимальная экстракция коллагена, желатина, жиров и белков. Здесь допускается и даже необходимо кипение.
Мутность — не недостаток, а признак питательности. После охлаждения такой бульон должен превращаться в плотное желе.
Именно это и стало причиной споров вокруг рецептов, которые предлагают варить бульон до 24 часов. Критики смотрят на него с позиции французской школы классического бульона, но цель совсем другая.
Азиатский контекст
Гиззи напоминает, что во многих культурах, от Юго-Восточной Азии до Японии, костные бульоны являются основой кухни. В Японии:
shoyu ramen — чистый, прозрачный
tonkotsu — густой, жирный, мутный, из костей, которые кипятят часами
И именно «tonkotsu» по своей природе ближе всего к тому, что мы сегодня называем костный бульон.
Что содержит костный бульон
Костный бульон — это не «волшебный напиток», но он действительно питательный:
коллаген и желатин
аминокислоты
жиры
витамины A, B2, B12, E
омега-3 и омега-6
минералы: кальций, железо, цинк, селен
Наука до сих пор изучает, как именно коллаген из бульона усваивается организмом и имеет ли прямое влияние на кожу, или кишечник. Данные неоднозначны, но в целом такой напиток является источником белка и питательных веществ, что логично вписывается в сбалансированное питание.
Овощи и специи не просто для вкуса
В классическом костном бульоне овощи добавляют в конце, чтобы они не отдали весь вкус и не «переварились». Гиззи пошла дальше и превратила бульон в ароматный настой, когда добавила:
имбирь и куркуму
лимонник и листья лайма
чеснок
зелень и травы
Результат — напиток, который хочется пить, а не просто «терпеть ради пользы».
Из чего варить бульон
Больше всего желатина дают части с большим количеством соединительной ткани:
куриные каркасы и крылышки
костный мозг
свиные ножки
куриные лапки
бычьи хвосты
Плюс — это еще и экономно, ведь остатки после запеченной курицы прекрасно подходят для бульона.
Костный бульон как ежедневный ритуал
Гиззи признается, что пьет бульон утром, до кофе. Он хорошо хранится, прекрасно замораживается и может быть:
напитком
базой для супов
основой для соусов и рагу
Хороший костный бульон в холодильнике выглядит как мясное желе — это знак, что все сделано правильно.
Костный бульон — это не мода и не панацея. Это древняя кулинарная практика, которая сегодня получила новую жизнь. Он не заменяет здоровое питание, но может стать его частью: питательной и домашней.