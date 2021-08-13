Зачем всем школьникам делают пробу Руфье: как она проводится и что показывает

Зачем всем школьникам делают пробу Руфье: как она проводится и что показывает

Проба Руфье – Диксона – обязательный тест, оценивающий физические возможности школьника и адаптацию организма ребенка к интенсивным нагрузкам.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о пробе Руфье и о том, зачем и как проводится эта оценка физического состояния.

Проба Руфье – одна из процедур, которую необходимо пройти школьнику перед началом учебного года. Основная задача такого тестирования – определить резервные возможности сердечно-сосудистой системы ребенка. Тест Руфье – тест, который проводится для измерения аэробной устойчивости к краткосрочным нагрузкам и способности сердца к восстановлению, а следовательно, помогает определить уровень физической подготовки ребенка.

Что такое проба Руфье

Проба была разработана французским доктором Джеймсом-Эдвардом Руфье (1875-1965) и представлена врачом Диксоном в статье 1950 года как метод медико-спортивного контроля.

Еще в 2009 году в Украине приказом МОЗ было утверждено, каким образом должны проводиться ежегодные осмотры учащихся школьных заведений и дошкольников. Такие осмотры включают измерение стандартных параметров ученика: рост, вес, артериальное давление. Также в обязательном порядке туда входит сдача лабораторных анализов, посещение профильных специалистов и проведение пробы Руфье.

Тест Руфье был наиболее широко используемым тестом во Франции для оценки физического состояния спортсменов в 1980-х годах.

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Сегодня можно встретить специалистов, утверждающих, что проба Руфье давно не актуальна и имеет приличные погрешности в результате. Не единичны случаи, когда проба Руфье имела высокие показатели, но при этом кардиолог и ЭКГ сердца не выявляли каких-либо нарушений. Однако сейчас это единственный тест, на основании которого школьников распределяют по трем группам на уроке физкультуры – специальная, подготовительная, основная.

В группу основного типа входят дети, у которых не было выявлено каких-либо нарушений со стороны здоровья. Такие школьники могут сдавать кроссы, участвовать в соревнованиях и заниматься по общей физкультурной программе.

В группу специального типа входят школьники, чье состояние здоровья не позволяет применять обычные физические нагрузки. Как правило, такие дети имеют хронические заболевания и состоят на учете диспансерной группы.

В некоторых случаях ученика записывают в подготовительную группу. Подобное случается при отсутствии патологий у ребенка, но при наличии неудовлетворительного индекса Руфье. В таком случае пробу Руфье повторяют спустя несколько месяцев.

Как проводится проба Руфье

Пробу Руфье проводят в государственной поликлинике по месту прописки/проживания детям старше 6 лет. Это обязательная процедура перед началом учебного года.

Первым этапом в пробе Руфье является определение частоты пульса в состоянии покоя. Ребенка укладывают на кушетку и дают несколько минут отдохнуть. После чего проводится измерение частоты пульса и артериального давления.

Второй этап – физическая нагрузка, где ребенок должен выполнить 30 приседаний за 45 секунд. И именно здесь многие врачи и родители совершают ошибку – нужно не просто успеть присесть 30 раз, а сделать это правильно. Доктору и маме следует проследить, чтобы стопы ребенка находились на расстоянии 20 см друг от друга; при приседании пятки не отрывались от пола; спина была ровная, руки вытянуты вперед или слегка согнутые в локтях (это дает хорошее равновесие).

Предупреждение: частота слишком быстрых или слишком медленных подъемов и приседаний изменит окончательное значение теста.

После серии из 30 приседаний сразу же проводится измерения пульса – частоты сердечных сокращений, а также измеряется артериальное давление.

После чего дается перерыв на несколько минут – ребенок отдыхает лежа на кушетке или сидя на стуле. Спустя одну-две минуты измеряется частота сердечных сокращений.

На основании полученных результатов проводится подсчет индекса Руфье по специальной формуле:

IR = (P + P 1 + P 2 – 200) / 10;

Где:

IR – индикатор Руфье

P – пульс в состоянии покоя

P 1 – пульс сразу после тренировки

P 2 – частота пульса после 1 минуты отдыха

Оценка эффективности на основе полученного индекса Руфье:

до 6,0 – отличное функциональное состояние;

7,0-10 – хорошее функциональное состояние;

10-16 – среднее функциональное состояние;

17-20 – плохое функциональное состояние;

более 21 – очень плохое функциональное состояние.

Зачем ребенку уроки физкультуры

Физическая активность не только способствует поддержанию хорошей фигуры. Уроки школьной физкультуры помогают укрепить общее здоровье, снять стресс, поддержать нормальное умственное развитие, улучшить работу опорно-двигательного аппарата, сердца, развить ловкость и гибкость. Занятия спортом способствуют прогрессу в учебе, что действительно имеет большое значение для будущего ребенка.

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