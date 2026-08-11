Загар старит: почему солярий может навредить вашей красоте / © Associated Press

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Многие считают загар символом отдыха, красоты и ухоженности. Особенно перед отпуском или важным событием солярий кажется удобным решением, ведь всего за несколько минут кожа приобретает желанный золотистый оттенок.

Однако дерматологи призывают относиться к этой процедуре без иллюзий. Как отмечают специалисты Cleveland Clinic, ультрафиолетовое излучение в соляриях не просто меняет цвет кожи, оно запускает процессы повреждения клеток. Безопасного посещения солярия просто не существует, подчеркивают врачи. И это не преувеличение, ведь посещение солярия даже один раз до 35 лет может увеличить риск развития меланомы, самого опасного вида рака кожи, примерно на 75%.

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Солярий опаснее, чем кажется

Солярии работают за счет ультрафиолетового излучения, преимущественно UVA-лучей. Именно они проникают глубоко в кожу и стимулируют выработку меланина, благодаря чему появляется загар. Однако наряду с красивым оттенком они наносят и вред.

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В высокой концентрации UVA-лучи могут разрушать структуру кожи, воздействовать на ДНК клеток и ускорять процессы старения. То есть тот же механизм, который создает «золотистый блеск», одновременно запускает изменения, которых большинство людей хотели бы избежать.

Повышается риск развития рака кожи

Самая серьезная опасность соляриев — их связь с раком кожи. Регулярное посещение солярия повышает риск развития различных видов онкологических заболеваний кожи, в частности:

риск плоскоклеточного рака кожи может увеличиваться примерно на 58%

риск базальноклеточного рака — примерно на 24%

Особую тревогу вызывает меланома — агрессивная форма рака кожи, которая может быть опасной для жизни. Устройства, излучающие ультрафиолет, относятся к канцерогенам, то есть к факторам, которые могут вызывать развитие рака. Врачи также обращают внимание на то, что рост числа случаев меланомы среди молодых людей, особенно молодых женщин, частично связывают с популярностью соляриев.

Страдают не только кожа, но и глаза

Многие считают, что небольшие защитные очки во время процедуры полностью решают проблему. Однако они не всегда могут обеспечить достаточную защиту от высокой концентрации ультрафиолета. Регулярное посещение солярия может повысить риск:

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катаракта

рака глаза

фотокератита — своеобразного «солнечного ожога» глаза

повреждения сетчатки и макулы

птеригиума — образования ткани на поверхности глаза.

Глаза так же нуждаются в защите от ультрафиолета, как и кожа.

Загар добавляет лет, а не молодости

Один из самых распространенных мифов о красоте — что загорелая кожа автоматически выглядит моложе и здоровее. На самом деле долгосрочный эффект часто бывает противоположным. УФ-А-лучи разрушают коллаген и эластин — белки, отвечающие за упругость и гладкость кожи. В результате появляются:

ранние морщины

пигментные пятна

потеря упругости

неровная текстура кожи

Этот процесс называют фотостарением — чем больше ультрафиолетового излучения получает кожа, тем быстрее она теряет молодой вид.

Солярий или солнце

И солнце, и солярий излучают UVA-лучи, однако в солярии их концентрация может быть значительно выше. Считается, что лампы соляриев могут излучать в 10–15 раз больше UVA-лучей, чем естественный солнечный свет. Поэтому мнение, что солярий является «более безопасной альтернативой солнцу», — всего лишь миф.

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Красивая кожа без риска

Современный подход к красоте всё больше смещается от агрессивного загара к здоровому сиянию кожи. Рекомендуется:

ежедневно использовать солнцезащитный крем

носить головные уборы и одежду, защищающую от солнца

носить солнцезащитные очки

избегать намеренного воздействия ультрафиолета

А если хочется бронзового оттенка, существуют более безопасные альтернативы, например, автозагары, которые не повреждают кожу ультрафиолетом.

Мода на загар меняется, но здоровье кожи не подвержено влиянию трендов. Солярий может подарить быстрый золотистый оттенок, но его скрытая цена — преждевременное старение, повреждение глаз и повышенный риск рака кожи. Настоящее сияние сегодня — это не цвет, полученный под лампами, а ухоженная, защищенная и здоровая кожа, которая сохраняет свою красоту на долгие годы.

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